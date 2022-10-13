Тур: 15. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
История личных встреч
Спартак Москва
Торпедо Москва
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|11 (1)
|0.79
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0.5
|Николсон Шамар
|3
|0.21
|Игнатов Михаил
|2
|0.14
|Зобнин Роман
|2
|0.14
|Зиньковский Антон
|2
|0.14
|Мозес Виктор
|2
|0.14
|Мартинс Кристофер
|1
|0.07
|Денисов Даниил
|1
|0.07
|Рыбус Мацей
|1
|0.07
|Маслов Павел
|1
|0.07
|Литвинов Руслан
|1
|0.07
|Мелёшин Павел
|1
|0.07
|Пруцев Данил
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смольников Игорь
|1
|0.07
|Лебеденко Игорь
|1
|0.07
|Караев Давид
|1
|0.07
|Шапич Стефан
|1
|0.07
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.07
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Промес Куинси
|4
|0
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Джикия Георгий
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Кутепов Илья
|2
|1
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Роганович Боян
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Савич Игор
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
3
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
2
67%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
7
54%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
16
2
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
2
13%
1
50%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Забито
35
5
12 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 10
3
9%
0
0%
1-15
4
11%
3
60%
16-30
5
14%
1
20%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
6
17%
1
20%
61-75
10
29%
0
0%
76-90
Пропущено
17
27
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
1
4%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
11
41%
31-45
7
41%
4
15%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
1
6%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0
Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|28 - 15
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|24 - 33
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 24
|16
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|12.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 24
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Торпедо Москва
Исход игры
Спартак Москва
94.7% (54)
Ничья
1.8% (1)
Торпедо Москва
3.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
54% (27)
Меньше
46% (23)
Обе команды забьют
Да
40% (20)
Нет
60% (30)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
35.1% (20)
3:1 Спартак Москва
14% (8)
2:1 Спартак Москва
14% (8)
3:0 Спартак Москва
8.8% (5)
4:0 Спартак Москва
3.5% (2)
1:0 Спартак Москва
3.5% (2)
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