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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 57
Спартак Москва 94.7% (54)
X 1.8% (1)
Торпедо Москва 3.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Торпедо Москва
1.33
6.20
13.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спартак Москва
Торпедо Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ММ(
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 11 (1) 0.79
Соболев Александр Сергеевич 7 0.5
Николсон Шамар 3 0.21
Игнатов Михаил 2 0.14
Зобнин Роман 2 0.14
Зиньковский Антон 2 0.14
Мозес Виктор 2 0.14
Мартинс Кристофер 1 0.07
Денисов Даниил 1 0.07
Рыбус Мацей 1 0.07
Маслов Павел 1 0.07
Литвинов Руслан 1 0.07
Мелёшин Павел 1 0.07
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смольников Игорь 1 0.07
Лебеденко Игорь 1 0.07
Караев Давид 1 0.07
Шапич Стефан 1 0.07
Померко Алексей 1 (1) 0.07
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Промес Куинси 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Джикия Георгий 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Эркинов Хожимат 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Кутепов Илья 2 1
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Роганович Боян 3 0
Енин Иван 3 0
Савич Игор 3 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Турищев Максим 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
3
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
2
67%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
7
54%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

16
2
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
2
13%
1
50%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

35
5
12 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 10
3
9%
0
0%
1-15
4
11%
3
60%
16-30
5
14%
1
20%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
6
17%
1
20%
61-75
10
29%
0
0%
76-90

Пропущено

17
27
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
1
4%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
11
41%
31-45
7
41%
4
15%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
1
6%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0
Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
3. ЦСКА Москва Заявка 14 7 5 2 28 - 15 26
4. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Ахмат Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Динамо Москва Заявка 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Сочи Заявка 14 6 2 6 22 - 29 20
9. Оренбург Заявка 14 6 1 7 24 - 33 19
10. Урал Заявка 14 5 1 8 15 - 24 16
11. Крылья Советов Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Факел Заявка 14 1 9 4 17 - 24 12
14. Локомотив Москва Заявка 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Химки Заявка 14 2 3 9 13 - 28 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Оренбург Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
5. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
6. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
7. ЦСКА Москва Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Спартак Москва 94.7% (54)
    X 1.8% (1)
    Торпедо Москва 3.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Торпедо Москва
    1.33
    6.20
    13.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Торпедо Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    94.7% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Торпедо Москва
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54% (27)
    Меньше
    46% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (20)
    Нет
    60% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    35.1% (20)
    3:1 Спартак Москва
    14% (8)
    2:1 Спартак Москва
    14% (8)
    3:0 Спартак Москва
    8.8% (5)
    4:0 Спартак Москва
    3.5% (2)
    1:0 Спартак Москва
    3.5% (2)
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    Спартак Москва
    Торпедо Москва
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