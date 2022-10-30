Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда ПСВ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Сегодняшная посещаемость составляет 31007 болельщиков

49' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Гакпо Коди пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

45' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч возобновлен

38' Рефери не любит споров - именно за это Эль-Каруани Суфьян сейчас получил желтую

38' Рефери не любит споров - именно за это Шоне Лассе сейчас получил желтую

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".

37' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Мвене Филлипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

36' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Симонс Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет ПСВ

26' Тавшан Элаис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Тавшан Элаис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Эль-Гази Анвар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хорошую попытку сделал Гакпо Коди . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Симонс Хави из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Г О О О О Л - Эль-Гази Анвар забивает с правой ноги!

18' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет ПСВ

17' Гутьеррес Эрик не смог попасть в створ ударом издали

17' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Мвене Филлипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

13' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет ПСВ

5' Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали

5' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Эль-Гази Анвар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

3' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Эль-Гази Анвар нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

1' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' ПСВ начинает с центра поля