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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 31007 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
ПСВ
3:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
18' Гол
Эль-Гази Анвар
37' Undefined phrase: football_event_
Де Йонг Люк
38' Желтая карточка
Шоне Лассе
46' Желтая карточка
Сандлер Филипп
2:0
50' Пенальти
Де Йонг Люк
3:0
84' Гол
Мадуэке Нони
90'+5

Ход матча

18'
Эль-Гази Анвар
(Гакпо Коди)
1:0
37'
Де Йонг Люк
 
38'
 
Шоне Лассе
46'
 
Сандлер Филипп
50'
Де Йонг Люк
2:0
62'
Тиль Гус
Веерман Йоэй
 
62'
Мадуэке Нони
Эль-Гази Анвар
 
62'
Сангаре Ибрахим
Де Йонг Люк
 
62'
 
Крамер Йорис
Вердонк Калвин
63'
 
Димата Ландри
Сандлер Филипп
71'
 
Сиссоко Ибрагим I
Тавшан Элаис
71'
 
Брюин Джорди
Пропер Дирк
83'
Ледесма Ричард
Симонс Хави
 
84'
Мадуэке Нони
(Гакпо Коди)
3:0
85'
Брэнтуэйт Джерред
Мвене Филлипп
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
29
Мвене
Филлипп
15
Гутьеррес
Эрик
23
Веерман
Йоэй
21
Эль-Гази
Анвар
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
9
Де
Йонг
Люк
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
16
Эль-Каруани
Суфьян
14
Таннан
Уссама
ПСВ
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
НЕК Неймеген

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

20 матчей

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
5:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
К
3:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.9
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.5
1.1

Среднее время на гол

180
81

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.7
1.55

Тотал матчей

0.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (2) 0.75
Симонс Хави 8 0.67
Тиль Гус 5 0.42
Эль-Гази Анвар 3 0.25
Сангаре Ибрахим 3 0.25
Веерман Йоэй 2 0.17
Обиспо Армандо 2 0.17
Де Йонг Люк 2 (1) 0.17
Бакайоко Жоан 2 0.17
Брэнтуэйт Джерред 1 0.08
Мадуэке Нони 1 0.08
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 2 0.17
Маркес Иван 2 0.17
Дуэлунд Миккель 1 0.08
Маркеш Педру 1 0.08
Димата Ландри 1 0.08
Брюин Джорди 1 0.08
Сандлер Филипп 1 0.08
Маттссон Магнус 1 0.08
Тавшан Элаис 1 0.08
Сиссоко Ибрагим I 1 0.08
Шоне Лассе 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 2 0
Тиль Гус 2 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 4 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Шоне Лассе 2 0
Маркес Иван 2 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Сандлер Филипп 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
5
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
2
40%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
1
20%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
2
40%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
4
57%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Забито

38
12
18 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
4
11%
1
8%
1-15
6
16%
2
17%
16-30
8
21%
1
8%
31-45
8
21%
2
17%
46-60
2
5%
0
0%
61-75
10
26%
6
50%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
10%
3
20%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
4
20%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1
ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. АЗ Алкмаар 2:1 12 8 2 2 23 - 13 26
4. Твенте 12 8 1 3 22 - 7 25
5. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Спарта Роттердам 12 6 2 4 20 - 15 20
7. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
8. Херенвен 12 4 5 3 13 - 12 17
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
11. Эксельсиор 12 4 1 7 15 - 31 13
12. Фортуна Ситтард 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Гронинген 12 3 3 6 14 - 24 12
14. НЕК Неймеген 12 1 8 3 12 - 15 11
15. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Эммен 12 1 4 7 9 - 24 7
18. Волендам 1:2 12 1 3 8 13 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
2. Твенте 6 6 0 0 18 - 1 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 2:1 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
8. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
9. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
14. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 1:2 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2:1 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
5. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
6. Херенвен 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
8. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
9. НЕК Неймеген 6 1 3 2 5 - 7 6
10. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
11. Гронинген 6 1 2 3 4 - 12 5
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 1:2 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
Твенте Проппер Робин 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 50'
      Команда ПСВ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Сегодняшная посещаемость составляет 31007 болельщиков
    • 50'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: ПСВ: 58%, НЕК Неймеген: 42%.
    • 49'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 48'
      НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 47'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 47'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Гакпо Коди пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем
    • 45'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 45'
      НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 57%, НЕК Неймеген: 43%.
    • 44'
      Ван Рой Барт из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Сандлер Филипп из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
    • 42'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
    • 41'
      Контроль мяча: ПСВ: 57%, НЕК Неймеген: 43%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Офсайд
      40'
      Гакпо Коди из команды ПСВ в офсайде
    • Желтая карточка
      38'
      Рефери не любит споров - именно за это Эль-Каруани Суфьян сейчас получил желтую
    • Желтая карточка
      38'
      Рефери не любит споров - именно за это Шоне Лассе сейчас получил желтую
    • Описание гола
      38'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 38'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".
    • 37'
      Гакпо Коди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О О Л! ПСВ забивает! Де Йонг Люк отличился.
    • 37'
      Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
    • 36'
      Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 36'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Маркес Иван.
    • 36'
      Мвене Филлипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      36'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      36'
      Маттссон Магнус наказан за толчок Гутьеррес Эрик
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 57%, НЕК Неймеген: 43%.
    • 35'
      НЕК Неймеген пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      35'
      Симонс Хави возвращается на поле.
    • 35'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      34'
      Ох, нехорошо это выглядит. Симонс Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      34'
      Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Маттссон Магнус из команды НЕК Неймеген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      НЕК Неймеген пытается что-то создать.
    • 33'
      ПСВ контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      33'
      Маттссон Магнус из команды НЕК Неймеген заходит слишком далеко, он валит Рамальо Андре.
    • 32'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 32'
      Ван Рой Барт из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 31'
      Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 56%, НЕК Неймеген: 44%.
    • 30'
      Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
    • 29'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Де Йонг Люк наказан за толчок Ван Рой Барт
    • 27'
      Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 26'
      Тавшан Элаис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Вердонк Калвин из команды НЕК Неймеген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 25'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, НЕК Неймеген: 39%.
    • 24'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Обиспо Армандо из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Обиспо Армандо выиграл воздушное противоборство у Сандлер Филипп.
    • Угловой
      24'
      Тавшан Элаис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Мвене Филлипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      НЕК Неймеген пытается что-то создать.
    • Офсайд
      23'
      Гакпо Коди из команды ПСВ в офсайде
    • 23'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 22'
      Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Симонс Хави из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Эль-Каруани Суфьян
    • 21'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
    • 21'
      Силлессен Яспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Эль-Гази Анвар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 58%, НЕК Неймеген: 42%.
    • 20'
      НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Гакпо Коди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Симонс Хави из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      19'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 19'
      Веерман Йоэй сделал ключевой пас для гола!
    • 18'
      Гакпо Коди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Эль-Гази Анвар забивает с правой ноги!
    • 18'
      Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 17'
      Гутьеррес Эрик не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Маркес Иван из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Маркес Иван из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Эль-Каруани Суфьян из команды НЕК Неймеген поставил подножку. Пострадал Эль-Гази Анвар
    • 15'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 15'
      НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 49%, НЕК Неймеген: 51%.
    • 14'
      Мвене Филлипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 13'
      Ван Рой Барт из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 13'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 12'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 11'
      Пропер Дирк из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      НЕК Неймеген пытается что-то создать.
    • 10'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 9'
      Контроль мяча: ПСВ: 54%, НЕК Неймеген: 46%.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Эль-Каруани Суфьян
    • 9'
      Пропер Дирк из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Вердонк Калвин успешно блокирует удар.
    • 9'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      9'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 9'
      Вердонк Калвин из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 8'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 7'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 7'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 6'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 5'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 5'
      Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
    • 5'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Эль-Гази Анвар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 71%, НЕК Неймеген: 29%.
    • 4'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 4'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 3'
      НЕК Неймеген пытается что-то создать.
    • 3'
      Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Маркес Иван из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 2'
      Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Эль-Гази Анвар нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.
    • 1'
      Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Сандлер Филипп из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСВ 3:0 НЕК Неймеген онлайн

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