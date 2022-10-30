Тур: 12. Стадион: Филипс. Зрители: 31007 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
3:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолЭль-Гази Анвар
37' Undefined phrase: football_event_Де Йонг Люк
38' Желтая карточкаШоне Лассе
46' Желтая карточкаСандлер Филипп
2:0
50' ПенальтиДе Йонг Люк
3:0
84' ГолМадуэке Нони
90'+5
Ход матча
18'
1:0
37'
38'
46'
50'
2:0
62'
84'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
28
Ван
Рой
Барт
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
61 Niek Schiks
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
НЕК Неймеген
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
20 матчей
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
2.9
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.5
1.1
Среднее время на гол
180
81
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.7
1.55
Тотал матчей
0.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
58
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.75
|Симонс Хави
|8
|0.67
|Тиль Гус
|5
|0.42
|Эль-Гази Анвар
|3
|0.25
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.25
|Веерман Йоэй
|2
|0.17
|Обиспо Армандо
|2
|0.17
|Де Йонг Люк
|2 (1)
|0.17
|Бакайоко Жоан
|2
|0.17
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.08
|Мадуэке Нони
|1
|0.08
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таннан Уссама
|2
|0.17
|Маркес Иван
|2
|0.17
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.08
|Маркеш Педру
|1
|0.08
|Димата Ландри
|1
|0.08
|Брюин Джорди
|1
|0.08
|Сандлер Филипп
|1
|0.08
|Маттссон Магнус
|1
|0.08
|Тавшан Элаис
|1
|0.08
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.08
|Шоне Лассе
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макс Филипп
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Сандлер Филипп
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
5
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
2
40%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
1
20%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
2
40%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
4
57%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Забито
38
12
18 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
4
11%
1
8%
1-15
6
16%
2
17%
16-30
8
21%
1
8%
31-45
8
21%
2
17%
46-60
2
5%
0
0%
61-75
10
26%
6
50%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
10%
3
20%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
4
20%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1
ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|40 - 18
|27
|3.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|12
|8
|2
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Твенте
|12
|8
|1
|3
|22 - 7
|25
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|6.
|Спарта Роттердам
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Утрехт
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|8.
|Херенвен
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Валвейк
|12
|3
|5
|4
|21 - 21
|14
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|11.
|Эксельсиор
|12
|4
|1
|7
|15 - 31
|13
|12.
|Фортуна Ситтард
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Гронинген
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|НЕК Неймеген
|12
|1
|8
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|16.
|Камбюр
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|17.
|Эммен
|12
|1
|4
|7
|9 - 24
|7
|18.
|Волендам
|1:2
|12
|1
|3
|8
|13 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|2.
|Твенте
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|8.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|9.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|1:2
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|5.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|8.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|НЕК Неймеген
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|1:2
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (11)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 3
|Твенте
|Проппер Робин
|4