Тур: 14. Стадион: Дженерали Арена.
1:1
Второй тайм: 84'
0'
6' Желтая карточкаФишер Манфред
19' Желтая карточкаГалвао Лукас
25' Желтая карточкаНимага Бакари
27' Желтая карточкаFelix Strauss
0:1
42' ГолФорсон Аманква
1:1
47' ГолФитц Доминик
60' Желтая карточкаТибиди Алексис
Ход матча
19'
25'
27'
42'
0:1
47'
1:1
60'
36
Фитц
Доминик
13
Касали
Тино
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Miroslav Klose
История личных встреч
Аустрия Вена
Альтах
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
44.7%
18.4%
36.9%
17 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Среднее время на гол
46
85
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.05
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
66
40
Голов в среднем за матч
1.74
1.05
Тотал матчей
0.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фитц Доминик
|5 (1)
|0.36
|Грубер Андреас
|4
|0.29
|Табакович Харис
|2
|0.14
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.14
|Джукич Александар
|2
|0.14
|Келес Джан
|2
|0.14
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.07
|Мартинс Марвин
|1
|0.07
|Фишер Манфред
|1
|0.07
|Хускович Муарем
|1
|0.07
|Джуричин Марко
|1
|0.07
|Польстер Мануэль
|1
|0.07
|Тейгль Георг
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|7
|0.5
|Тибиди Алексис
|5
|0.36
|Бишоф Ной
|2
|0.14
|Форсон Аманква
|1
|0.07
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.07
|Jan Jurcec
|1
|0.07
|Йегер Лукас
|1
|0.07
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Доведан Никола
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|3
|1
|Райтер Доминик
|3
|1
|Эдокполор Носа Ийобоса
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Йегер Лукас
|3
|0
|Тибиди Алексис
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Felix Strauss
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
23%
5
33%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
9%
3
18%
1-15
5
22%
2
12%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
4
17%
5
29%
29%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Пропущено
23
29
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
4
14%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
5
22%
5
17%
46-60
5
22%
4
14%
61-75
6
26%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2
Альтах
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3
Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|10
|3
|1
|30 - 8
|33
|2.
|Штурм
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|ЛАСК
|4:0
|14
|7
|5
|2
|29 - 18
|26
|4.
|Аустрия Вена
|1:1
|14
|5
|5
|4
|24 - 24
|20
|5.
|Сваровски Тироль
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|6
|2
|6
|24 - 26
|20
|7.
|Рапид Вена
|14
|5
|3
|6
|22 - 17
|18
|8.
|Альтах
|1:1
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|9.
|Вольфсбергер
|0:4
|14
|4
|2
|8
|26 - 32
|14
|10.
|Аустрия Лустенау
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|11.
|Рид
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|12.
|Хартберг
|14
|3
|1
|10
|14 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|ЛАСК
|4:0
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|4.
|Аустрия Лустенау
|7
|2
|3
|2
|11 - 15
|9
|5.
|Аустрия Вена
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Рапид Вена
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|Альтах
|1:1
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Хартберг
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|12.
|Вольфсбергер
|0:4
|7
|1
|1
|5
|12 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|18 - 5
|15
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|4.
|ЛАСК
|4:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Аустрия Вена
|1:1
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Рапид Вена
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вольфсбергер
|0:4
|7
|3
|1
|3
|14 - 14
|10
|9.
|Альтах
|1:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 15
|8
|10.
|Рид
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|9
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5