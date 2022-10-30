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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Аустрия Вена
2:1
Конец матча
Альтах
0'
6' Желтая карточка
Фишер Манфред
19' Желтая карточка
Галвао Лукас
25' Желтая карточка
Нимага Бакари
27' Желтая карточка
Felix Strauss
0:1
42' Гол
Форсон Аманква
1:1
47' Гол
Фитц Доминик
60' Желтая карточка
Тибиди Алексис
2:1
90' Пенальти
Фитц Доминик
90'+6
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
7
Келес
Джан
36
Фитц
Доминик
11
Польстер
Мануэль
10
Доведан
Никола
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
42
Нимага
Бакари
15
Форсон
Аманква
7
Бишоф
Ной
9
Нухиу
Атдхи
29
Тибиди
Алексис
Аустрия Вена
4-2-3-1
Альтах
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Альтах

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

38 матчей

44.7%
18.4%
36.9%
17 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:2
Б
0:2
Б
0:0
ББЗВ
2:1
ББЗВ
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Голы

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Среднее время на гол

46
85

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.05

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

66
40

Голов в среднем за матч

1.74
1.05

Тотал матчей

0.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фитц Доминик 6 (2) 0.43
Грубер Андреас 4 0.29
Табакович Харис 2 0.14
Ранфтль Райнхольд 2 0.14
Джукич Александар 2 0.14
Келес Джан 2 0.14
Браунёдер Маттиас 1 0.07
Мартинс Марвин 1 0.07
Фишер Манфред 1 0.07
Польстер Мануэль 1 0.07
Хускович Муарем 1 0.07
Джуричин Марко 1 0.07
Тейгль Георг 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 7 0.5
Тибиди Алексис 5 0.36
Бишоф Ной 2 0.14
Форсон Аманква 1 0.07
Тартаротти Йоханнес 1 0.07
Jan Jurcec 1 0.07
Йегер Лукас 1 0.07
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 4 0
Фитц Доминик 4 0
Тейгль Георг 3 0
Фишер Манфред 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Доведан Никола 1 0
Мюль Лукас 1 0
Польстер Мануэль 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 3 1
Райтер Доминик 3 1
Эдокполор Носа Ийобоса 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Йегер Лукас 3 0
Тибиди Алексис 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Felix Strauss 2 0
Форсон Аманква 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Нимага Бакари 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Jan Jurcec 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
6
38%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
23%
5
33%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
4
31%
4
27%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
8%
3
17%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
7
28%
2
11%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
4
16%
4
22%
76-90

Пропущено

24
31
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
5
21%
6
19%
46-60
5
21%
4
13%
61-75
6
25%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2
Альтах
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3
Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 14 10 3 1 30 - 8 33
2. Штурм 1:0 14 9 4 1 23 - 8 31
3. ЛАСК 14 7 5 2 29 - 19 26
4. Аустрия Вена 14 6 4 4 25 - 24 22
5. Сваровски Тироль 14 6 2 6 25 - 26 20
6. Аустрия Клагенфурт 14 6 2 6 24 - 26 20
7. Рапид Вена 14 5 3 6 22 - 17 18
8. Альтах 14 4 2 8 19 - 30 14
9. Вольфсбергер 14 4 2 8 27 - 32 14
10. Аустрия Лустенау 14 3 5 6 19 - 27 14
11. Рид 0:1 14 3 3 8 9 - 19 12
12. Хартберг 14 3 1 10 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 8 6 1 1 14 - 5 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Вена 7 3 2 2 11 - 11 11
5. Аустрия Лустенау 7 2 3 2 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
8. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Рид 0:1 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
12. Вольфсбергер 7 1 1 5 12 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
4. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Штурм 1:0 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Аустрия Вена 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Рапид Вена 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 7 2 1 4 9 - 16 7
10. Рид 0:1 8 1 2 5 3 - 10 5
11. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 9
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Форсон Аманква бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Felix Strauss получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Фишер Манфред получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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