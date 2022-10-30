Тур: 12. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Дьперинк Роб
0'
6' Желтая карточкаЛеливелд Юлиан
20' Undefined phrase: football_event_Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
34' ГолСтейн Сем
2:0
45' ГолСтейн Сем
46' Желтая карточкаПроппер Робин
Ход матча
34'
1:0
46'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
-
24 Лука Эверинк
-
38 Макс Брюнс
-
-
11 Даан Ротс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
Твенте
Валвейк
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.9
Среднее время на гол
67
100
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.11
Тотал матчей
0.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|4
|0.33
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.33
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3 (1)
|0.25
|Бренет Джошуа
|3
|0.25
|Стейн Сем
|3
|0.25
|Смал Гийс
|1
|0.08
|Манфред Угалде
|1
|0.08
|Цолис Христос
|1
|0.08
|Клеонизе Денильо
|1
|0.08
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|4
|0.33
|Крамер Михил
|4 (1)
|0.33
|Ван ден Бёйс Дарио
|2 (1)
|0.17
|Клемент Пелле
|2
|0.17
|Бирет Мика
|2
|0.17
|Анита Вурнон
|1
|0.08
|Йозефзон Флориан
|1
|0.08
|Лобете Хулен
|1
|0.08
|Адевойе Шоун
|1
|0.08
|Лутонда Тьерри
|1
|0.08
|Баккали Закария
|1
|0.08
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Черны Вацлав
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|4
|0
|Yassin Oukili
|4
|0
|Крамер Михил
|3
|0
|Адевойе Шоун
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|2
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
2
33%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
5
36%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
32%
7
35%
76-90
Пропущено
7
19
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
1
14%
5
26%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0
Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2
Валвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3
Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3 Валвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Валвейк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|2:0
|12
|9
|0
|3
|39 - 18
|27
|3.
|Твенте
|2:0
|12
|8
|1
|3
|21 - 7
|25
|4.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|6.
|Спарта Роттердам
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Утрехт
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|8.
|Херенвен
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Валвейк
|0:2
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|11.
|Эксельсиор
|12
|4
|1
|7
|15 - 31
|13
|12.
|Фортуна Ситтард
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Гронинген
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|НЕК Неймеген
|0:2
|12
|1
|8
|3
|12 - 14
|11
|15.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|16.
|Камбюр
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|17.
|Эммен
|12
|1
|4
|7
|9 - 24
|7
|18.
|Волендам
|11
|1
|3
|7
|12 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0
|6
|6
|0
|0
|24 - 6
|18
|2.
|Твенте
|2:0
|6
|6
|0
|0
|17 - 1
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Валвейк
|0:2
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|0:2
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|5.
|ПСВ
|2:0
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Твенте
|2:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|0:2
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Валвейк
|0:2
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Гронинген
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (10)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|4