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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Твенте
2:0
Второй тайм: 79'
Валвейк
0'
6' Желтая карточка
Леливелд Юлиан
20' Undefined phrase: football_event_
Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
34' Гол
Стейн Сем
2:0
45' Гол
Стейн Сем
46' Желтая карточка
Проппер Робин

Ход матча

6'
 
Леливелд Юлиан
20'
Ван Волфсвинкель Рикки
 
34'
Стейн Сем
(Черны Вацлав)
1:0
45'
Стейн Сем
(Смал Гийс)
2:0
46'
 
Баккали Закария
Вруг Патрик
46'
 
Бакари Саид
Леливелд Юлиан
46'
Проппер Робин
 
66'
Кьёлё Матиас
Стейн Сем
 
76'
Клеонизе Денильо
Мисиджан Вирджил
 
76'
Даан Ротс
Черны Вацлав
 
76'
 
Кёйперс Рой
Ван ден Бёйс Дарио

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Валвейк
4.80
5.00
7.70
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
14
Стейн
Сем
7
Черны
Вацлав
18
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
8
Вруг
Патрик
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
7
Лобете
Хулен
Твенте
4-2-3-1
Валвейк
3-5-2

История личных встреч

Твенте
Валвейк

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.9

Среднее время на гол

67
100

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.11

Тотал матчей

0.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 4 0.33
Мисиджан Вирджил 4 0.33
Ван Волфсвинкель Рикки 3 (1) 0.25
Бренет Джошуа 3 0.25
Стейн Сем 3 0.25
Смал Гийс 1 0.08
Манфред Угалде 1 0.08
Цолис Христос 1 0.08
Клеонизе Денильо 1 0.08
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 4 0.33
Крамер Михил 4 (1) 0.33
Ван ден Бёйс Дарио 2 (1) 0.17
Клемент Пелле 2 0.17
Бирет Мика 2 0.17
Анита Вурнон 1 0.08
Йозефзон Флориан 1 0.08
Лобете Хулен 1 0.08
Адевойе Шоун 1 0.08
Лутонда Тьерри 1 0.08
Баккали Закария 1 0.08
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 4 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Бренет Джошуа 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 4 0
Yassin Oukili 4 0
Крамер Михил 3 0
Адевойе Шоун 3 0
Леливелд Юлиан 2 0
Бель-Хассани Иллиас 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
5
36%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
32%
7
35%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
1
14%
5
26%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0
Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2
Валвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3
Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3 Валвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Валвейк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 2:0 12 9 0 3 39 - 18 27
3. Твенте 2:0 12 8 1 3 21 - 7 25
4. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
6. Спарта Роттердам 12 6 2 4 20 - 15 20
7. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
8. Херенвен 12 4 5 3 13 - 12 17
9. Валвейк 0:2 12 3 5 4 21 - 20 14
10. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
11. Эксельсиор 12 4 1 7 15 - 31 13
12. Фортуна Ситтард 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Гронинген 12 3 3 6 14 - 24 12
14. НЕК Неймеген 0:2 12 1 8 3 12 - 14 11
15. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Эммен 12 1 4 7 9 - 24 7
18. Волендам 11 1 3 7 12 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 6 6 0 0 24 - 6 18
2. Твенте 2:0 6 6 0 0 17 - 1 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Валвейк 0:2 6 2 2 2 15 - 12 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
14. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 0:2 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
5. ПСВ 2:0 6 3 0 3 15 - 12 9
6. Херенвен 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Твенте 2:0 6 2 1 3 4 - 6 7
8. НЕК Неймеген 0:2 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Валвейк 0:2 6 1 3 2 6 - 8 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гронинген 6 1 2 3 4 - 12 5
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (10)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
Твенте Проппер Робин 4
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 80'
    Матиас Кьело не смог попасть в створ ударом издали
  • 80'
    Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 80'
    Контроль мяча: Твенте: 64%, Валвейк: 36%.
  • 79'
    Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 79'
    Бренет Джошуа ослабляет давление, выбив мяч.
  • 78'
    Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 77'
    Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Меес Хилгерс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 77'
    Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Угловой
    77'
    Баккали Закария из команды Валвейк разыграл угловой с левого угла.
  • 77'
    Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 76'
    Тактическая замена. Ван ден Бёйс Дарио уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers
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    Твенте
    Ничья
    Валвейк
    4.80
    5.00
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