Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Матиас Кьело не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

46' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с правой ноги!

45' Смал Гийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Валвейк

44' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Валвейк

43' Оооо... вот это был удар! Влап Михел должен был забить с этой позиции.

42' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Мисиджан Вирджил из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Игра в одни ворота сейчас. Твенте доминирует и владеет мячом

36' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Черны Вацлав из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

29' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ван ден Бёйс Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Валвейк

23' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

23' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Твенте , будет отменен из-за фола.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Твенте

17' Мисиджан Вирджил не смог попасть в створ ударом издали

17' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Твенте

7' Ван Волфсвинкель Рикки нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

6' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Леливелд Юлиан получил желтую карточку от судьи

6' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте начинает с центра поля