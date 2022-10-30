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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 29100 Главный судья: Дьперинк Роб
Твенте
3:0
Конец матча
Валвейк
0'
6' Желтая карточка
Леливелд Юлиан
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Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
34' Гол
Стейн Сем
2:0
45' Гол
Стейн Сем
46' Желтая карточка
Проппер Робин
85' Желтая карточка
Августейнс Себбе
3:0
89' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+4

Ход матча

6'
 
Леливелд Юлиан
20'
Ван Волфсвинкель Рикки
 
34'
Стейн Сем
(Черны Вацлав)
1:0
45'
Стейн Сем
(Смал Гийс)
2:0
46'
 
Баккали Закария
Вруг Патрик
46'
 
Бакари Саид
Леливелд Юлиан
46'
Проппер Робин
 
66'
Кьёлё Матиас
Стейн Сем
 
76'
Клеонизе Денильо
Мисиджан Вирджил
 
76'
Даан Ротс
Черны Вацлав
 
76'
 
Кёйперс Рой
Ван ден Бёйс Дарио
82'
 
Йозефзон Флориан
Лобете Хулен
82'
 
Августейнс Себбе
Клемент Пелле
85'
 
Августейнс Себбе
89'
Ван Волфсвинкель Рикки
3:0
90'
Манфред Угалде
Ван Волфсвинкель Рикки
 
90'
Старинг Каспер
Влап Михел
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
14
Стейн
Сем
7
Черны
Вацлав
18
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
8
Вруг
Патрик
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
7
Лобете
Хулен
Твенте
4-2-3-1
Валвейк
3-5-2

История личных встреч

Твенте
Валвейк

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.9

Среднее время на гол

67
100

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.11

Тотал матчей

0.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (1) 0.33
Черны Вацлав 4 0.33
Мисиджан Вирджил 4 0.33
Бренет Джошуа 3 0.25
Стейн Сем 3 0.25
Смал Гийс 1 0.08
Манфред Угалде 1 0.08
Цолис Христос 1 0.08
Клеонизе Денильо 1 0.08
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 4 0.33
Крамер Михил 4 (1) 0.33
Ван ден Бёйс Дарио 2 (1) 0.17
Клемент Пелле 2 0.17
Бирет Мика 2 0.17
Анита Вурнон 1 0.08
Йозефзон Флориан 1 0.08
Лобете Хулен 1 0.08
Адевойе Шоун 1 0.08
Лутонда Тьерри 1 0.08
Баккали Закария 1 0.08
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 4 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Бренет Джошуа 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 4 0
Yassin Oukili 4 0
Крамер Михил 3 0
Адевойе Шоун 3 0
Леливелд Юлиан 2 0
Бель-Хассани Иллиас 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
6
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
2
33%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
22%
2
33%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
5
36%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
6
30%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
7
32%
7
35%
76-90

Пропущено

7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
2
29%
3
14%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
1
14%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0
Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2
Валвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3
Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3 Валвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Валвейк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. АЗ Алкмаар 2:1 12 8 2 2 23 - 13 26
4. Твенте 12 8 1 3 22 - 7 25
5. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Спарта Роттердам 12 6 2 4 20 - 15 20
7. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
8. Херенвен 12 4 5 3 13 - 12 17
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
11. Эксельсиор 12 4 1 7 15 - 31 13
12. Фортуна Ситтард 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Гронинген 12 3 3 6 14 - 24 12
14. НЕК Неймеген 12 1 8 3 12 - 15 11
15. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Эммен 12 1 4 7 9 - 24 7
18. Волендам 1:2 12 1 3 8 13 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
2. Твенте 6 6 0 0 18 - 1 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 2:1 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
8. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
9. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
14. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 1:2 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2:1 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
5. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
6. Херенвен 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
8. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
9. НЕК Неймеген 6 1 3 2 5 - 7 6
10. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
11. Гронинген 6 1 2 3 4 - 12 5
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 1:2 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
Твенте Проппер Робин 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29100 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Твенте: 62%, Валвейк: 38%.
  • 94'
    Шанс! Проппер Робин из команды Твенте пробил головой, но мимо
  • 94'
    Зерруки Рамиз из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Баккали Закария наказан за толчок Матиас Кьело
  • 93'
    Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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