  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Осасуна
0:0
Первый тайм: 3'
Вальядолид
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 120
Осасуна 65% (78)
X 27.5% (33)
Вальядолид 7.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Вальядолид
1.91
3.80
4.60
Все Коэффициенты
25
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
22
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
11
Барха
Энрике
1
Масип
Хорди
5
Санчес
Хавьер
15
Эль-Ямик
Джавад
3
Феддал
Зу
39
Lucas
Rosa
12
Олаза
Лукас
4
Перес
Кике
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
7
Леон
Серхио
9
Вайссман
Шон
Осасуна
4-3-3
Вальядолид
3-5-2

История личных встреч

Осасуна
Вальядолид

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
С
2:0
С
4:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
2:1
П
0:0
П
0:1
П
1:3
П
0:1
ТМС
0:1
П
1:1
П
1:2
П
0:0
П
3:3
ПД
0:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Среднее время на гол

76
76

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1
1.09

Тотал матчей

0.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

90
82

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 3 (1) 0.27
Кике Гарсия 2 (1) 0.18
Орос Аймар 2 (1) 0.18
Гарсия Рубен 1 0.09
Брашанац Дарко 1 0.09
Будимир Анте 1 0.09
Барха Энрике 1 0.09
Абдессамад Эззалзули 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.45
Роке Меса 1 0.09
Плано Оскар 1 0.09
Мончу Рамон 1 0.09
Тухами Ануар 1 0.09
Хоакин Фернандес 1 0.09
Вайссман Шон 1 0.09
Агуадо Альваро 0 0
Перес Кике 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 5 1
Унаи Гарсия 3 1
Авила Эсекьель 2 1
Брашанац Дарко 3 0
Торро Лукас 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Кике Гарсия 2 0
Видаль Начо 2 0
Орос Аймар 2 0
Будимир Анте 1 0
Монкайола Хон 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 3 0
Санчес Хавьер 3 0
Мончу Рамон 3 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Феддал Зу 1 0
Плано Оскар 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2
Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2
Вальядолид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0
Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Осасуна 0:0 Заявка 12 5 3 4 11 - 11 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид 0:0 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
17. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
18. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
19. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна 0:0 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
4. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
5. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
7. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Вальядолид 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
7. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Осасуна 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Вальядолид 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Сельта Аспас Яго 6 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • 2'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Олаза Лукас из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Вальядолид начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
Осасуна 65% (78)
X 27.5% (33)
Вальядолид 7.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Вальядолид
1.91
3.80
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Осасуна 0:0 Вальядолид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Вальядолид

Исход игры
Осасуна
65% (78)
Ничья
27.5% (33)
Вальядолид
7.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.28% (27)
Меньше
76.72% (89)
Обе команды забьют
Да
46.55% (54)
Нет
53.45% (62)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
40.8% (49)
1:1 Ничья
22.5% (27)
2:1 Осасуна
17.5% (21)
2:0 Осасуна
5% (6)
1:2 Вальядолид
4.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Вальядолид
2.5% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Осасуна
Вальядолид
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 