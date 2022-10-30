Тур: 12. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 19429 Главный судья: Куадра Гильермо
2:0
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиАвила Эсекьель
2:0
19' ГолГомес Мойсес
29' Желтая карточкаLucas Rosa
33' Желтая карточкаРоке Меса
45' Желтая карточкаОлаза Лукас
47' Желтая карточкаТорро Лукас
90'+4
Ход матча
13'
1:0
19'
2:0
29'
33'
45'
46'
47'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
15
Пенья
Рубен
22
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
11
Барха
Энрике
39
Lucas
Rosa
12
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Lucas RosaЗащитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарваес ХуанПолузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Вальядолид
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.18
1.18
Среднее время на гол
76
76
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.82
1
Среднее время на гол
110
90
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1
1.09
Тотал матчей
0.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
90
82
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|4 (2)
|0.33
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.17
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.17
|Гарсия Рубен
|1
|0.08
|Брашанац Дарко
|1
|0.08
|Будимир Анте
|1
|0.08
|Гомес Мойсес
|1
|0.08
|Барха Энрике
|1
|0.08
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.42
|Роке Меса
|1
|0.08
|Плано Оскар
|1
|0.08
|Мончу Рамон
|1
|0.08
|Тухами Ануар
|1
|0.08
|Хоакин Фернандес
|1
|0.08
|Вайссман Шон
|1
|0.08
|Агуадо Альваро
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|5
|1
|Унаи Гарсия
|3
|1
|Торро Лукас
|4
|0
|Авила Эсекьель
|2
|1
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Кике Гарсия
|2
|0
|Видаль Начо
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|4
|0
|Санчес Хавьер
|3
|0
|Мончу Рамон
|3
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Масип Хорди
|2
|0
|Олаза Лукас
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Плано Оскар
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Lucas Rosa
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
4
36%
3
18%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
1
9%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2
Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2
Вальядолид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0
Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 4
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|17.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 24
|10
|19.
|Жирона
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|5.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (2)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Вальядолид
Исход игры
Осасуна
65% (78)
Ничья
27.5% (33)
Вальядолид
7.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.28% (27)
Меньше
76.72% (89)
Обе команды забьют
Да
46.55% (54)
Нет
53.45% (62)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
40.8% (49)
1:1 Ничья
22.5% (27)
2:1 Осасуна
17.5% (21)
2:0 Осасуна
5% (6)
1:2 Вальядолид
4.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Вальядолид
2.5% (3)
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