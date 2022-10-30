Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Второй тайм начался

Первый тайм

47' Гарсия Давид III нанес удар головой, но Жорди Масип спокойно отбил мяч.

47' Гомес Мойсес из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи

46' Авила Эсекьель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Вальядолид

44' Lucas Rosa выиграл воздушное противоборство у Гомес Мойсес

43' Удар от ворот произведет Вальядолид

43' Орос Аймар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Барха Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Вальядолид

41' Хорошую попытку сделал Барха Энрике . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Будимир Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Орос Аймар из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Удар от ворот произведет Вальядолид

41' Авила Эсекьель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Удар от ворот произведет Вальядолид

38' Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали

38' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Олаза Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Роке Меса получил желтую карточку от судьи

33' Удар от ворот произведет Осасуна

33' Вайссман Шон не смог попасть в створ ударом издали

33' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Будимир Анте пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

32' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Олаза Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Олаза Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Lucas Rosa получил желтую карточку от судьи

27' Орос Аймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Плано Оскар нанес удар головой, но Айтор Фернандес спокойно отбил мяч.

26' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Олаза Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осасуна будет все-таки засчитан.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Г О О О О Л - Гомес Мойсес забивает с правой ноги!

19' Авила Эсекьель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Олаза Лукас из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' 'Г О О О О О Л - Авила Эсекьель из команды Осасуна забивает с пенальти! Он пробил правой. Жорди Масип был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Орос Аймар из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вальядолид начинает с центра поля