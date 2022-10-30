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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 19429 Главный судья: Куадра Гильермо
Осасуна
2:0
Конец матча
Вальядолид
0'
1:0
13' Пенальти
Авила Эсекьель
2:0
19' Гол
Гомес Мойсес
29' Желтая карточка
Lucas Rosa
33' Желтая карточка
Роке Меса
45' Желтая карточка
Олаза Лукас
47' Желтая карточка
Торро Лукас
90'+4

Ход матча

13'
Авила Эсекьель
1:0
19'
Гомес Мойсес
(Орос Аймар)
2:0
29'
 
Lucas Rosa
33'
 
Роке Меса
45'
 
Олаза Лукас
46'
 
Фреснеда Иван
Феддал Зу
46'
 
Мончу Рамон
Роке Меса
46'
 
Плата Гонсало
Lucas Rosa
47'
Торро Лукас
 
64'
Гарсия Рубен
Барха Энрике
 
64'
Монкайола Хон
Будимир Анте
 
65'
 
Агуадо Альваро
Перес Кике
73'
 
Гвардиола Серхи
Вайссман Шон
77'
Кике Гарсия
Авила Эсекьель
 
87'
Торрес Роберто
Гомес Мойсес
 
87'
Круз Хуан
Санчес Мануэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Осасуна 65% (78)
X 27.5% (33)
Вальядолид 7.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
22
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
11
Барха
Энрике
1
Масип
Хорди
5
Санчес
Хавьер
15
Эль-Ямик
Джавад
3
Феддал
Зу
39
Lucas
Rosa
12
Олаза
Лукас
4
Перес
Кике
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
7
Леон
Серхио
9
Вайссман
Шон
Осасуна
4-3-3
Вальядолид
3-5-2

История личных встреч

Осасуна
Вальядолид

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
С
2:0
С
4:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
2:1
П
0:0
П
0:1
П
1:3
П
0:1
ТМС
0:1
П
1:1
П
1:2
П
0:0
П
3:3
ПД
0:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Среднее время на гол

76
76

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1
1.09

Тотал матчей

0.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

90
82

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 4 (2) 0.33
Орос Аймар 2 (1) 0.17
Кике Гарсия 2 (1) 0.17
Гарсия Рубен 1 0.08
Брашанац Дарко 1 0.08
Будимир Анте 1 0.08
Гомес Мойсес 1 0.08
Барха Энрике 1 0.08
Абдессамад Эззалзули 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.42
Роке Меса 1 0.08
Плано Оскар 1 0.08
Мончу Рамон 1 0.08
Тухами Ануар 1 0.08
Хоакин Фернандес 1 0.08
Вайссман Шон 1 0.08
Агуадо Альваро 0 0
Перес Кике 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 5 1
Унаи Гарсия 3 1
Торро Лукас 4 0
Авила Эсекьель 2 1
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Кике Гарсия 2 0
Видаль Начо 2 0
Орос Аймар 2 0
Будимир Анте 1 0
Монкайола Хон 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 4 0
Санчес Хавьер 3 0
Мончу Рамон 3 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Олаза Лукас 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Феддал Зу 1 0
Плано Оскар 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Lucas Rosa 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
4
36%
3
18%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
1
9%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2
Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2
Вальядолид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0
Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Осасуна Заявка 12 6 2 4 13 - 11 20
7. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
8. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 12 4 2 6 11 - 17 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
17. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
18. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
19. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
5. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
7. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Сельта Аспас Яго 6 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Санчес Хавьер из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Кике Гарсия пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 90'
    Гарсия Рубен из команды Осасуна наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 90'
    Круз Хуан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Осасуна 65% (78)
    X 27.5% (33)
    Вальядолид 7.5% (9)
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    Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Вальядолид

    Исход игры
    Осасуна
    65% (78)
    Ничья
    27.5% (33)
    Вальядолид
    7.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.28% (27)
    Меньше
    76.72% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (54)
    Нет
    53.45% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    40.8% (49)
    1:1 Ничья
    22.5% (27)
    2:1 Осасуна
    17.5% (21)
    2:0 Осасуна
    5% (6)
    1:2 Вальядолид
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Вальядолид
    2.5% (3)
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