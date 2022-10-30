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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Олимпиакос
2:0
Второй тайм: 54'
Ламия
0'
11' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
17' Желтая карточка
Биэл Пеп
1:0
22' Гол
Родригес Хамес
2:0
28' Гол
Бакамбу Седрик

Ход матча

11'
 
Сливка Выкинтас
11'
Папастатопулос Сократис
Ба Уссейну
 
17'
Биэл Пеп
 
22'
Родригес Хамес
(Ин-Бом Хван)
1:0
28'
Бакамбу Седрик
(Нтои Андреас-Ричардос)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Ламия
11.50
6.02
9.40
Все Коэффициенты
91
Пасхалакис
Александрос
45
Рябчук
Олег
74
Нтои
Андреас-Ричардос
24
Ба
Уссейну
26
Пипа
33
Ин-Бом
Хван
38
Самассеку
Диади
21
Биэл
Пеп
10
Родригес
Хамес
19
Масурас
Гиоргос
94
Бакамбу
Седрик
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
33
Корнезос
Гиоргос
4
Адежо
Даниэл
17
Горанов
Иван
6
Цандарис
Фанис
14
Сливка
Выкинтас
7
Нуньес
Кристофер
10
Де
Винсенти
Томас
8
Якумакис
Петрос
29
Асковски
Стефан
Олимпиакос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Ламия

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
3:0
С
0:6
К
3:2
К
0:0
С
0:4
С
2:0
С
1:3
К
0:1
К
3:3
С
3:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

2
2.71

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.71
0.43

Среднее время на гол

126
210

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.36
1.57

Тотал матчей

0.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

66
57

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 4 (1) 0.4
Вальбуэна Матьё 2 0.2
Родригес Хамес 2 0.2
Биэл Пеп 2 0.2
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.2
Бухалакис Андреас 1 0.1
Родригес Гарри 1 0.1
Масурас Гиоргос 1 0.1
Ранджелович Лазар 1 0.1
Ин-Бом Хван 0 0
Хван Ый-Чжо 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боакье Ричмонд 1 0.1
Де Винсенти Томас 1 0.1
Нуньес Кристофер 1 0.1
Асковски Стефан 0 0
Давид Симон 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Биэл Пеп 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 4 0
Цилулис Сотирис 4 0
Манусос Йоргос 2 0
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Давид Симон 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Горанов Иван 1 0
Де Винсенти Томас 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
10%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

16
3
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
2
13%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0
ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1
Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 9 7 0 2 17 - 4 21
3. Волос 10 6 2 2 17 - 13 20
4. Олимпиакос 2:0 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Арис Салоники 9 4 1 4 10 - 10 13
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 0:1 10 3 2 5 11 - 12 11
9. Астерас 9 1 6 2 8 - 9 9
10. Ламия 0:2 10 1 5 4 3 - 10 8
11. ОФИ 9 1 3 5 7 - 14 6
12. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
13. Левадиакос 1:0 10 1 3 6 5 - 13 6
14. Ионикос 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Олимпиакос 2:0 6 4 1 1 11 - 4 13
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
6. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
7. Атромитос 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Левадиакос 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ламия 0:2 4 1 1 2 1 - 5 4
12. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
13. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
14. ОФИ 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 2:0 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Астерас 5 0 4 1 6 - 7 4
8. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Ламия 0:2 6 0 4 2 2 - 5 4
10. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Атромитос 0:1 5 1 0 4 5 - 7 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 1:0 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Волос Делетич Милош 5
АЕК Гарсия Леви 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Ламия
11.50
6.02
9.40
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