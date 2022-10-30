Тур: 10. Стадион: Караискакис.
2:0
Второй тайм: 54'
0'
11' Желтая карточкаСливка Выкинтас
17' Желтая карточкаБиэл Пеп
1:0
22' ГолРодригес Хамес
2:0
28' ГолБакамбу Седрик
Ход матча
11'
17'
22'
1:0
28'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
45
Рябчук
Олег
24
Ба
Уссейну
26
Пипа
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
26 ПипаЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бабис ПарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
Олимпиакос
Ламия
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
2
2.71
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.71
0.43
Среднее время на гол
126
210
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.36
1.57
Тотал матчей
0.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
66
57
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|4 (1)
|0.4
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.2
|Родригес Хамес
|2
|0.2
|Биэл Пеп
|2
|0.2
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.2
|Бухалакис Андреас
|1
|0.1
|Родригес Гарри
|1
|0.1
|Масурас Гиоргос
|1
|0.1
|Ранджелович Лазар
|1
|0.1
|Ин-Бом Хван
|0
|0
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боакье Ричмонд
|1
|0.1
|Де Винсенти Томас
|1
|0.1
|Нуньес Кристофер
|1
|0.1
|Асковски Стефан
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|4
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Манусос Йоргос
|2
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Давид Симон
|2
|0
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Горанов Иван
|1
|0
|Де Винсенти Томас
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
10%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
16
3
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
2
13%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0
ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1
Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|3.
|Волос
|10
|6
|2
|2
|17 - 13
|20
|4.
|Олимпиакос
|2:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|ПАОК
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|10 - 10
|13
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|9.
|Астерас
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Ламия
|0:2
|10
|1
|5
|4
|3 - 10
|8
|11.
|ОФИ
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|12.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|13.
|Левадиакос
|1:0
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|14.
|Ионикос
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Олимпиакос
|2:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Атромитос
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Левадиакос
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Ламия
|0:2
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|ОФИ
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Ламия
|0:2
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|10.
|Арис Салоники
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Атромитос
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 7
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|1:0
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|Волос
|Делетич Милош
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4