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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Специя
1:1
Второй тайм: 52'
Фиорентина
0'
7' Желтая карточка
Николау Димитрис
0:1
14' Гол
Миленкович Никола
20' Желтая карточка
Иконе Жонатан
21' Желтая карточка
Амрабат Софьян
24' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
1:1
35' Гол
Нзола М'Бала
1:1. Гол Мбала Нзола (видео). Че...
0:1. Гол Николы Миленковича (вид...

Ход матча

7'
Николау Димитрис
 
14'
0:1
Миленкович Никола
(Бираги Кристиано)
20'
 
Иконе Жонатан
21'
 
Амрабат Софьян
24'
Гьяси Эммануэль
 
35'
Нзола М'Бала
(Экдаль Альбин)
1:1
46'
 
Дункан Альфред
Амрабат Софьян

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 120
Специя 6.7% (8)
X 34.2% (41)
Фиорентина 59.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Фиорентина
4.39
3.68
4.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
13
Реца
Аркадиуш
8
Экдаль
Альбин
6
Бурабия
Мехди
33
Агудело
Кевин
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
7
Йович
Лука
99
Куаме
Кристиан
Специя
3-5-2
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Специя
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:2
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 5 (1) 0.42
Бастони Симоне 2 0.17
Хольм Эмиль 1 0.08
Экдаль Альбин 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаме Кристиан 2 0.17
Йович Лука 2 0.17
Иконе Жонатан 2 0.17
Мандрагора Роландо 1 0.08
Миленкович Никола 1 0.08
Кабрал Артур 1 (1) 0.08
Бонавентура Джакомо 1 0.08
Мартинес Лукас II 1 0.08
Гонсалес Николас 1 0.08
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 4 0
Бастони Симоне 3 0
Николау Димитрис 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Нзола М'Бала 2 0
Агудело Кевин 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Кальдара Маттиа 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Ампаду Этан 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 7 0
Роша Игор II 3 1
Бонавентура Джакомо 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Додо Домилсон 2 0
Куаме Кристиан 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Йович Лука 1 0
Барак Антонин 1 0
Миленкович Никола 1 0
Мале Юссеф 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
4
36%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

22
16
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
6
27%
4
25%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
18%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0
Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3
Фиорентина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1
Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
4. Лацио Заявка 11 7 3 1 23 - 5 24
5. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
6. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе 0:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
11. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
12. Фиорентина 1:1 Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
13. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
15. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
16. Специя 1:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе 0:0 Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Специя 1:1 Заявка 6 2 4 0 10 - 8 10
11. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
12. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13. Фиорентина 1:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
14. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Фиорентина 1:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
17. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя 1:1 Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Аталанта Хатебур Ханс 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Весь список
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    Прогнозы 120
    Специя 6.7% (8)
    X 34.2% (41)
    Фиорентина 59.2% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Фиорентина
    4.39
    3.68
    4.35
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    Прогнозы на матч Специя 1:1 Фиорентина

    Исход игры
    Специя
    6.7% (8)
    Ничья
    34.2% (41)
    Фиорентина
    59.2% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (64)
    Меньше
    44.83% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    83.62% (97)
    Нет
    16.38% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    42.5% (51)
    1:1 Ничья
    27.5% (33)
    0:1 Фиорентина
    11.7% (14)
    2:1 Специя
    5% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:0 Специя
    1.7% (2)
    1:3 Фиорентина
    1.7% (2)
    0:2 Фиорентина
    1.7% (2)
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    Фиорентина
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