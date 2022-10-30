Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Экдаль Альбин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Специя

44' Иконе Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

44' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Куаме Кристиан из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Фиорентина

41' Удар от ворот произведет Фиорентина

40' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Фиорентина

40' Николау Димитрис не смог попасть в створ ударом издали

38' Удар от ворот произведет Специя

38' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Специя будет все-таки засчитан.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' Г О О О О Л - Нзола М'Бала забивает с левой ноги!

35' Реца Аркадиуш из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Бурабия Мехди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хорошую попытку сделал Агудело Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Гьяси Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Фиорентина

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Бурабия Мехди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Бурабия Мехди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Оооо... вот это был удар! Нзола М'Бала должен был забить с этой позиции.

23' Нзола М'Бала нанес удар головой, но Пьетро Терраччано спокойно отбил мяч.

23' Бурабия Мехди из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи

21' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Иконе Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Специя

18' Куаме Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' ШТАНГА! Так было близко к голу - Йович Лука нанес удар в каркас ворот!

18' Иконе Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Мартинес Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

8' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Бонавентура Джакомо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Николау Димитрис тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

7' Хорошую попытку сделал Гьяси Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Хольм Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фиорентина начинает с центра поля