Тур: 12. Стадион: Альберто Пиччи. Главный судья: Масса Давиде
1:1
Второй тайм: 52'
0'
7' Желтая карточкаНиколау Димитрис
0:1
14' ГолМиленкович Никола
20' Желтая карточкаИконе Жонатан
21' Желтая карточкаАмрабат Софьян
24' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
1:1
35' ГолНзола М'Бала
Бонусы букмекеров
Ход матча
14'
20'
21'
24'
35'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Специя
Фиорентина
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|5 (1)
|0.42
|Бастони Симоне
|2
|0.17
|Хольм Эмиль
|1
|0.08
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаме Кристиан
|2
|0.17
|Йович Лука
|2
|0.17
|Иконе Жонатан
|2
|0.17
|Мандрагора Роландо
|1
|0.08
|Миленкович Никола
|1
|0.08
|Кабрал Артур
|1 (1)
|0.08
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.08
|Мартинес Лукас II
|1
|0.08
|Гонсалес Николас
|1
|0.08
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Николау Димитрис
|3
|0
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Агудело Кевин
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|7
|0
|Роша Игор II
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Додо Домилсон
|2
|0
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
4
36%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Забито
7
11
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
22
16
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
6
27%
4
25%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0
Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3
Фиорентина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1
Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Аталанта
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 5
|24
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 10
|22
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|8.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|10.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|11.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|12.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|13.
|Эмполи
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|14.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|15.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|16.
|Специя
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лечче
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 15
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Специя
|1:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 8
|10
|11.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|12.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|16.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|1:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 4
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
Прогнозы на матч Специя 1:1 Фиорентина
Исход игры
Специя
6.7% (8)
Ничья
34.2% (41)
Фиорентина
59.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (64)
Меньше
44.83% (52)
Обе команды забьют
Да
83.62% (97)
Нет
16.38% (19)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
42.5% (51)
1:1 Ничья
27.5% (33)
0:1 Фиорентина
11.7% (14)
2:1 Специя
5% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:0 Специя
1.7% (2)
1:3 Фиорентина
1.7% (2)
0:2 Фиорентина
1.7% (2)
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