Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Куаме Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Кабрал Артур нанес удар головой, но Бартломей Дронговский спокойно отбил мяч.

88' Алекса Терзич из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Специя

85' Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали

85' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Матч возобновлен

82' УДАЛЕНИЕ! - Николау Димитрис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

82' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

81' Кабрал Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Специя

78' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Тактическая замена. Додо Домилсон уходит с поля и его заменяет Алекса Терзич

76' Бурабия Мехди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Хорошую попытку сделал Стрелец Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Бурабия Мехди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Додо Домилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Агудело Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Специя

73' Оооо... вот это был удар! Йович Лука должен был забить с этой позиции.

72' Йович Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Мандрагора Роландо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Бираги Кристиано пробил со штрафного прямо в стенку

70' Амьен-Аду Кельвен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Иконе Жонатан пробует нанести удар издали, но Бартломей Дронговский держит все под контролем

68' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновлен

67' Хольм Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Специя

63' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

58' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Специя

57' Куаме Кристиан из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Фиорентина

53' Бонавентура Джакомо не смог попасть в створ ударом издали

52' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Реца Аркадиуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Фиорентина

46' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.