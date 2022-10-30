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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Арсенал
3:0
Второй тайм: 53'
Ноттингем Форест
0'
1:0
5' Гол
Мартинелли Габриэл
44' Желтая карточка
Гиббс-Уайт Морган
2:0
49' Гол
Нелсон Райс
3:0
52' Гол
Нелсон Райс

Ход матча

5'
Мартинелли Габриэл
(Сака Букайо)
1:0
27'
Нелсон Райс
Сака Букайо
 
44'
 
Гиббс-Уайт Морган
49'
Нелсон Райс
2:0
52'
Нелсон Райс
(Жезус Габриэль)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 138
Арсенал 96.4% (133)
X 2.2% (3)
Ноттингем Форест 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ноттингем Форест
15.50
7.32
16.54
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
12
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
18
Томиясу
Такэхиро
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
11
Мартинелли
Габриэл
9
Жезус
Габриэль
1
Хендерсон
Дин
24
Орье
Серж
3
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
21
Куйяте
Шейку
10
Гиббс-Уайт
Морган
9
Авонийи
Тайво
11
Лингард
Джесси
Арсенал
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Ноттингем Форест

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:0
КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 5 0.42
Мартинелли Габриэл 5 0.42
Сака Букайо 4 (1) 0.33
Джака Гранит 3 0.25
Эдегор Мартин 3 0.25
Салиба Вильям 2 0.17
Парти Томас 1 0.08
Виейра Фабиу 1 0.08
Габриэль дос Сантос 1 0.08
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.23
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.15
Куйяте Шейку 1 0.08
Деннис Эммануэль 1 0.08
О'Брайен Льюис 1 0.08
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Йейтс Райан 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Уайт Бен 2 0
Сака Букайо 2 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Уорролл Джо 4 0
Уильямс Неко 3 0
Куйяте Шейку 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Йейтс Райан 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
1
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
100%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
30%
2
29%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

25
8
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
4
16%
2
25%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
3
12%
3
38%
31-45
6
24%
1
13%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
3
12%
2
25%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
2
18%
7
30%
46-60
5
45%
3
13%
61-75
1
9%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1
Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1
Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 3:0 Заявка 12 10 1 1 28 - 11 31
2. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 13 5 4 4 22 - 22 19
8. Брайтон Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
10. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
11. Брентфорд Заявка 13 3 6 4 19 - 22 15
12. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
13. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
14. Борнмут Заявка 13 3 4 6 12 - 28 13
15. Лидс Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
16. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
19. Вулверхэмптон Заявка 13 2 4 7 6 - 19 10
20. Ноттингем Форест 0:3 Заявка 13 2 3 8 8 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал 3:0 Заявка 6 6 0 0 17 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
12. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
18. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
19. Ноттингем Форест 0:3 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 3:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
14. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест 0:3 Заявка 7 0 2 5 1 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Фулхэм Рид Бобби 5
Брентфорд Тони Айвен 5
Ньюкасл Жоэлинтон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 2 гола - дубль!
    53'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЕЛСОН! 3:0!
    Оформляет он дубль в матче! Эдегор выкатил передачу на Жезуса. Габи прострелил вдоль вратарской, где ногу под мяч подставил Нелсон, который переправил сферу в сетку.
  • Офсайд
    51'
    Мартинелли попал сейчас в офсайд на левом краю. Зафиксировали судьи положение "вне игры" у футболиста в красно-белой форме.
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЕЛСОН! 2:0!
    Хорошая комбинация "Арсенала". Передача на левый край. Мартинелли отдает передачу на Жезуса. Тот катит дальше Нелсону, который расстреливает ворота соперника после двух ударов по воротам, с одним из которых справился вратарь.
  • 48'
    По заменам стоит сказать, что в перерыве из также не произошло. В прежнем сочетании футболистов вышли оппоненты на футбольный газон местного стадиона.
  • 47'
    Не было особо подходов у "Ноттингем Форест" в первой половине встречи, а вот "Арсенал" на пару голову наиграл. Но преимущество "канониров" по-прежнему минимальное.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм матча между "Арсеналом" и "Ноттингемом". Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока футболисты "Арсенала". Отдохнем немного и продолжим.
  • Желтая карточка
    44'
    Гиббс-Уайт снес на полном ходу сейчас Гранита Джаку, который оказался на футбольном газоне. Рефери показал нарушителю "горчичник".
  • 42'
    Томас отдавал передачу на Джаку, но тот поздно стартовал к игровому снаряду и позволил мячу выкатиться за пределы футбольного газона.
  • Фол, нарушение
    41'
    Тайво пытался на правом фланге удержать сферу под своим контролем, но явно толкнули игрока на газон. Был зафиксирован фол в этой ситуации.
  • 40'
    Неудачно разыграли корнер сейчас гости. В ногах Мартинелли застрял снаряд. Игрок "Арсенала" выбил сферу подальше от собственной рамки.
  • Угловой
    39'
    Жезус отрабатывает тем временем в обороне, и от ноги 9-го номера "Арсенала" мяч покидает пределы поля. Первый угловой у ворот Ремсдейла, и шестой в нашем поединке.
  • 38'
    Вроде как, "Арсенал" имеет солидное преимущество над соперником в территориальном плане, но счет на табло по-прежнему минимальный, что оставляет интригу в этом поединке.
  • 36'
    Не добирается Нелсон до мяча во время подачи от левого углового флага. Солидно отбивается "Ноттингем Форест". Мяч вынесен в центре поля.
  • Угловой
    35'
    Орье ставит спину сопернику. Мартинелли пытался ворваться в штрафную оппонента, но Орье успел подкатиться под него. Будет очередной в матче угловой удар.
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    • 34'
      Парти получил мяч на подступах к штрафной соперника. Попытался он нанести удар по рамке оппонента, но выстрел был заблокирован.
    • 33'
      Лингард сейчас воспользовался обрезкой соперника в центре поля. На всех парах он промчался к рамке противника, после чего с 26-ти метров нанес удар по рамке - мяч просвистел рядом со стойкой.
    • 32'
      Нелсон уже успел с правого края нанести ударить по воротам - мяч полетел слишком неточно. Вратарь гостей проводил мяч за пределы поля.
    • 30'
      Томиясу снова с левого края пытался доставить мяч в чужую штрафную, но его навес на дальнюю штангу был слишком неточным и авантюрным.
    • Фол, нарушение
      29'
      Штрафной удар сейчас заработали хозяева. Эдегор выполнял удар по воротам, но попал в "стенку", далее выбили мяч за пределы поля "ловкие деревья".
    • Угловой
      28'
      Еще один угловой подали футболисты "Арсенала". Подача в центр штрафной, и защитники "Ноттингем Форест" выбивают мяч в центр поля.
    • Замена
      26'
      Нелсон вместо Саки на поле появился. Только здоровья игроку "Арсенала" и скорейшего возвращения на футбольный газон.
    • 25'
      Провожает Саку сейчас стадион. Уже готовится кто-то из "канониров", судя по всему, выйти на футбольное поле. Поддерживают его партнеры. Будем надеяться, что ничего серьезного.
    • Травма, повреждение
      24'
      Присел уже не в первый раз на газон Сака. Получил он повреждение в одном из эпизодов в центре поля. Медики появились на поле. Это может быть травма.
    • 23'
      Джака слишком авантюрно сейчас проходил к воротам соперника, но успел защитник поставил корпус игроку, которого не пустил к снаряду.
    • 22'
      Ремсдейл сейчас прервал передачу на Авонийи. Успел голкипер "канониров" сыграть в рамке и выбить его за пределы футбольного поля. "Ловкие деревья" введут снаряд в игру.
    • Фол, нарушение
      20'
      Сака подставился под соперника, от которого получил по ноге. Удар довольно болезненный, но поднимается футболист "канониров", который встречу сможет продолжить.
    • 19'
      Должны были забивать второй мяч хозяева, конечно. Они бы сняли все вопросы о победителе. Хотя и сейчас не особо-то много вариантов есть у "ловких деревьев".
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТ! Мартинелли! После прострел с левого края игрок "Арсенала" пробивал по рамке противника - мяч с "ленточки" выбивает защитник!
    • 16'
      "Арсенал" пытался по левому флангу разогнаться. Томиясу отправлял сферу в штрафную соперника, но никому из партнеров мяч в ворота переправить не удалось.
    • 15'
      "Арсенал" в атаке сейчас по левому флангу был. Пошла передача в центр штрафной, где Стив Кук сыграл головой за пределы футбольного поля.
    • 14'
      Практически 15 минут отыграли соперники в первом тайме. Пока можно лишь констатировать тот факт, что "Арсенал" не выпускает соперника со своей половины поля.
    • Угловой
      12'
      Снова угловой подали футболисты "Арсенала". На сей раз с правого края последовал прострел в штрафную "Ноттингем Форест", но на выходе действовал голкипер.
    • 11'
      Ремсдейл сейчас уверенно играет в воротах после удара в исполнении оппонента. Прямо по центру сфера прилетела и стала легкой добычей для кипера "канониров".
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТИЩЕ! Классно играет "Арсенал"! Жезус на правом краю получил мяч после розыгрыша углового, убрал на замахе защитника, после чего выстрелил в дальнюю "девятку", и только чудом не попал в ворота!
    • Угловой
      9'
      Сака с левого края теперь простреливал мяч в штрафную соперника, но подставленная защитником голова привела к назначению углового удара.
    • 8'
      Универсально сыграл в предыдущем эпизоде Мартинелли. Стоит отметить тот факт, что игрок "Арсенала" сделал и предголевой пас на Саку, после чего успел вернуться в штрафную и отправил мяч в ворота.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕЛЛИ! 1:0!
      И вот, в подтверждении моих слов Мартинелли отправляет сферу в сетку. С правого края выполнил передачу на ближний угол вратарской, куда врывается Мартинелли, который изогнулся на низком мяче и отправил сферу головой в ворота!
    • 6'
      Давненько Габи Жезус не забивал за "Арсенал". Стали активнее выступать и отличаться Сака и Джака. Мартинелли нередко о себе напоминает. А вот форвард "Арсенала" - нет.
    • 5'
      По факту "Арсеналу" сегодня нужно побеждать, чтобы вернуть себе снова первую строчку, ведь к этой игре "Арсенал" подходил уже, будучи на второй позиции, ведь свой вчерашний матч "Манчестер Сити" у "Лестера" выиграл.
    • 4'
      На первых минутах встречи присматриваются друг к другу соперники. Пока никто из коллективов не обостряет. Матч более чем спокойный у нас.
    • 2'
      Футболисты "Арсенала" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Ноттингем Форест" предстали в черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала тем временем наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Арсенал 3:0 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Арсенал
    96.4% (133)
    Ничья
    2.2% (3)
    Ноттингем Форест
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.16% (49)
    Меньше
    59.84% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    20.49% (25)
    Нет
    79.51% (97)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    47.8% (66)
    3:0 Арсенал
    15.9% (22)
    3:1 Арсенал
    8% (11)
    2:1 Арсенал
    5.1% (7)
    1:0 Арсенал
    4.3% (6)
    4:1 Арсенал
    2.9% (4)
    4:0 Арсенал
    1.4% (2)
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    Арсенал
    Ноттингем Форест
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