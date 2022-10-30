Тур: 14. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Хупер Саймон
3:0
Второй тайм: 53'
0'
1:0
5' ГолМартинелли Габриэл
44' Желтая карточкаГиббс-Уайт Морган
2:0
49' ГолНелсон Райс
3:0
52' ГолНелсон Райс
Ход матча
5'
49'
2:0
52'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
4
Уайт
Бен
34
Джака
Гранит
24
Орье
Серж
3
Кук
Стив
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
21
Куйяте
Шейку
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
-
21 Виейра ФабиуНападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
-
21 Куйяте ШейкуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Ноттингем Форест
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|5
|0.42
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.42
|Сака Букайо
|4 (1)
|0.33
|Джака Гранит
|3
|0.25
|Эдегор Мартин
|3
|0.25
|Салиба Вильям
|2
|0.17
|Парти Томас
|1
|0.08
|Виейра Фабиу
|1
|0.08
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.08
|Уайт Бен
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.23
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.15
|Куйяте Шейку
|1
|0.08
|Деннис Эммануэль
|1
|0.08
|О'Брайен Льюис
|1
|0.08
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
|Йейтс Райан
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Уорролл Джо
|4
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Фройлер Ремо
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Йейтс Райан
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
1
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
100%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
30%
2
29%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
25
8
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
4
16%
2
25%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
3
12%
3
38%
31-45
6
24%
1
13%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
3
12%
2
25%
76-90
Пропущено
11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
2
18%
7
30%
46-60
5
45%
3
13%
61-75
1
9%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1
Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1
Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|3:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 11
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 22
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|14.
|Борнмут
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 19
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|0:3 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|3:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|10.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|18.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|17.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|0:3 Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|5
Прогнозы на матч Арсенал 3:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Арсенал
96.4% (133)
Ничья
2.2% (3)
Ноттингем Форест
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.16% (49)
Меньше
59.84% (73)
Обе команды забьют
Да
20.49% (25)
Нет
79.51% (97)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
47.8% (66)
3:0 Арсенал
15.9% (22)
3:1 Арсенал
8% (11)
2:1 Арсенал
5.1% (7)
1:0 Арсенал
4.3% (6)
4:1 Арсенал
2.9% (4)
4:0 Арсенал
1.4% (2)
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