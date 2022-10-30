Стартовал второй тайм матча между "Арсеналом" и "Ноттингемом". Удачи командам, поехали!

Не было особо подходов у "Ноттингем Форест" в первой половине встречи, а вот "Арсенал" на пару голову наиграл. Но преимущество "канониров" по-прежнему минимальное.

По заменам стоит сказать, что в перерыве из также не произошло. В прежнем сочетании футболистов вышли оппоненты на футбольный газон местного стадиона.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЕЛСОН! 2:0! Хорошая комбинация "Арсенала". Передача на левый край. Мартинелли отдает передачу на Жезуса. Тот катит дальше Нелсону, который расстреливает ворота соперника после двух ударов по воротам, с одним из которых справился вратарь.

Мартинелли попал сейчас в офсайд на левом краю. Зафиксировали судьи положение "вне игры" у футболиста в красно-белой форме.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЕЛСОН! 3:0! Оформляет он дубль в матче! Эдегор выкатил передачу на Жезуса. Габи прострелил вдоль вратарской, где ногу под мяч подставил Нелсон, который переправил сферу в сетку.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока футболисты "Арсенала". Отдохнем немного и продолжим.

Орье ставит спину сопернику. Мартинелли пытался ворваться в штрафную оппонента, но Орье успел подкатиться под него. Будет очередной в матче угловой удар.

Не добирается Нелсон до мяча во время подачи от левого углового флага. Солидно отбивается "Ноттингем Форест". Мяч вынесен в центре поля.

Вроде как, "Арсенал" имеет солидное преимущество над соперником в территориальном плане, но счет на табло по-прежнему минимальный, что оставляет интригу в этом поединке.

Жезус отрабатывает тем временем в обороне, и от ноги 9-го номера "Арсенала" мяч покидает пределы поля. Первый угловой у ворот Ремсдейла, и шестой в нашем поединке.

Неудачно разыграли корнер сейчас гости. В ногах Мартинелли застрял снаряд. Игрок "Арсенала" выбил сферу подальше от собственной рамки.

Тайво пытался на правом фланге удержать сферу под своим контролем, но явно толкнули игрока на газон. Был зафиксирован фол в этой ситуации.

Томас отдавал передачу на Джаку, но тот поздно стартовал к игровому снаряду и позволил мячу выкатиться за пределы футбольного газона.

Гиббс-Уайт снес на полном ходу сейчас Гранита Джаку, который оказался на футбольном газоне. Рефери показал нарушителю "горчичник".

Джака слишком авантюрно сейчас проходил к воротам соперника, но успел защитник поставил корпус игроку, которого не пустил к снаряду.

Присел уже не в первый раз на газон Сака. Получил он повреждение в одном из эпизодов в центре поля. Медики появились на поле. Это может быть травма.

Провожает Саку сейчас стадион. Уже готовится кто-то из "канониров", судя по всему, выйти на футбольное поле. Поддерживают его партнеры. Будем надеяться, что ничего серьезного.

Нелсон вместо Саки на поле появился. Только здоровья игроку "Арсенала" и скорейшего возвращения на футбольный газон.

Еще один угловой подали футболисты "Арсенала". Подача в центр штрафной, и защитники "Ноттингем Форест" выбивают мяч в центр поля.

Штрафной удар сейчас заработали хозяева. Эдегор выполнял удар по воротам, но попал в "стенку", далее выбили мяч за пределы поля "ловкие деревья".

Томиясу снова с левого края пытался доставить мяч в чужую штрафную, но его навес на дальнюю штангу был слишком неточным и авантюрным.

Нелсон уже успел с правого края нанести ударить по воротам - мяч полетел слишком неточно. Вратарь гостей проводил мяч за пределы поля.

Лингард сейчас воспользовался обрезкой соперника в центре поля. На всех парах он промчался к рамке противника, после чего с 26-ти метров нанес удар по рамке - мяч просвистел рядом со стойкой.

Парти получил мяч на подступах к штрафной соперника. Попытался он нанести удар по рамке оппонента, но выстрел был заблокирован.

22' Ремсдейл сейчас прервал передачу на Авонийи. Успел голкипер "канониров" сыграть в рамке и выбить его за пределы футбольного поля. "Ловкие деревья" введут снаряд в игру.

20' Сака подставился под соперника, от которого получил по ноге. Удар довольно болезненный, но поднимается футболист "канониров", который встречу сможет продолжить.

19' Должны были забивать второй мяч хозяева, конечно. Они бы сняли все вопросы о победителе. Хотя и сейчас не особо-то много вариантов есть у "ловких деревьев".

18' МОМЕНТ! Мартинелли! После прострел с левого края игрок "Арсенала" пробивал по рамке противника - мяч с "ленточки" выбивает защитник!

16' "Арсенал" пытался по левому флангу разогнаться. Томиясу отправлял сферу в штрафную соперника, но никому из партнеров мяч в ворота переправить не удалось.

15' "Арсенал" в атаке сейчас по левому флангу был. Пошла передача в центр штрафной, где Стив Кук сыграл головой за пределы футбольного поля.

14' Практически 15 минут отыграли соперники в первом тайме. Пока можно лишь констатировать тот факт, что "Арсенал" не выпускает соперника со своей половины поля.

12' Снова угловой подали футболисты "Арсенала". На сей раз с правого края последовал прострел в штрафную "Ноттингем Форест", но на выходе действовал голкипер.

11' Ремсдейл сейчас уверенно играет в воротах после удара в исполнении оппонента. Прямо по центру сфера прилетела и стала легкой добычей для кипера "канониров".

10' МОМЕНТИЩЕ! Классно играет "Арсенал"! Жезус на правом краю получил мяч после розыгрыша углового, убрал на замахе защитника, после чего выстрелил в дальнюю "девятку", и только чудом не попал в ворота!

9' Сака с левого края теперь простреливал мяч в штрафную соперника, но подставленная защитником голова привела к назначению углового удара.

8' Универсально сыграл в предыдущем эпизоде Мартинелли. Стоит отметить тот факт, что игрок "Арсенала" сделал и предголевой пас на Саку, после чего успел вернуться в штрафную и отправил мяч в ворота.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕЛЛИ! 1:0!

И вот, в подтверждении моих слов Мартинелли отправляет сферу в сетку. С правого края выполнил передачу на ближний угол вратарской, куда врывается Мартинелли, который изогнулся на низком мяче и отправил сферу головой в ворота!

6' Давненько Габи Жезус не забивал за "Арсенал". Стали активнее выступать и отличаться Сака и Джака. Мартинелли нередко о себе напоминает. А вот форвард "Арсенала" - нет.

5' По факту "Арсеналу" сегодня нужно побеждать, чтобы вернуть себе снова первую строчку, ведь к этой игре "Арсенал" подходил уже, будучи на второй позиции, ведь свой вчерашний матч "Манчестер Сити" у "Лестера" выиграл.

4' На первых минутах встречи присматриваются друг к другу соперники. Пока никто из коллективов не обостряет. Матч более чем спокойный у нас.

2' Футболисты "Арсенала" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Ноттингем Форест" предстали в черном обмундировании.