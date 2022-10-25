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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Арсенал
 
Позже
Ноттингем Форест

История личных встреч

Арсенал
Ноттингем Форест

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:0
КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 5 0.45
Сака Букайо 4 (1) 0.36
Мартинелли Габриэл 4 0.36
Джака Гранит 3 0.27
Эдегор Мартин 3 0.27
Салиба Вильям 2 0.18
Парти Томас 1 0.09
Виейра Фабиу 1 0.09
Габриэль дос Сантос 1 0.09
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.25
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.17
Куйяте Шейку 1 0.08
Деннис Эммануэль 1 0.08
О'Брайен Льюис 1 0.08
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Йейтс Райан 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Уайт Бен 2 0
Сака Букайо 2 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Уорролл Джо 4 0
Уильямс Неко 3 0
Куйяте Шейку 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Йейтс Райан 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
1
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
100%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
30%
2
29%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

25
8
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
4
16%
2
25%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
3
12%
3
38%
31-45
6
24%
1
13%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
3
12%
2
25%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
2
18%
7
30%
46-60
5
45%
3
13%
61-75
1
9%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1
Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1
Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ньюкасл Заявка 12 5 6 1 20 - 10 21
5. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
11. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
12. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
13. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
14. Борнмут Заявка 12 3 4 5 10 - 25 13
15. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
11. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 46 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Арсенал 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Ноттингем Форест 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ноттингем Форест
    15.00
    7.70
    17.07
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Арсенал - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Арсенал
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Ноттингем Форест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (12)
    Нет
    72.73% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    51.1% (23)
    3:0 Арсенал
    15.6% (7)
    2:1 Арсенал
    8.9% (4)
    3:1 Арсенал
    6.7% (3)
    4:1 Арсенал
    4.4% (2)
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    Арсенал
    Ноттингем Форест
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