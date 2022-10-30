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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Иррати Массимилиано
Кремонезе
0:0
Конец матча
Удинезе
0'
4' Желтая карточка
Мейте Суалихо
90'+5

Ход матча

4'
Мейте Суалихо
 
24'
Буонаюто Кристиан
Дессерс Сириль
 
53'
 
Самарджич Лазар
Ловрич Санди
66'
Эскаланте Гонсало
Мейте Суалихо
 
66'
Кваглиата Джакомо
Валери Эмануэле
 
66'
 
Эхизибуэ Кингсли
Арслан Толгай-Али
76'
 
Макенго Жан-Виктор
Перейра Роберто
76'
 
Гомеш Бету
Саксесс Исаак
85'
Чофани Даниэль
Окереке Давид
 
85'
Васкес Хоан
Лочошвили Лука
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Кремонезе 4.2% (5)
X 14.3% (17)
Удинезе 81.5% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
28
Мейте
Суалихо
8
Аскасибар
Сантьяго
6
Пикель
Шарль
77
Окереке
Давид
90
Дессерс
Сириль
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
23
Эбосс
Энцо
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
5
Арслан
Толгай-Али
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
Кремонезе
3-4-1-2
Удинезе
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 2 0.17
Окереке Давид 2 0.17
Серникола Леонардо 1 0.08
Буонаюто Кристиан 1 0.08
Пикель Шарль 1 0.08
Валери Эмануэле 1 0.08
Чофани Даниэль 1 (1) 0.08
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 5 0.42
Делофеу Херард 2 0.17
Самарджич Лазар 2 0.17
Удоги Дестини 2 0.17
Бийол Яка 2 0.17
Перейра Роберто 1 0.08
Ловрич Санди 1 0.08
Бекао Родриго 1 0.08
Арслан Толгай-Али 1 0.08
Масина Адам 1 0.08
Перес Неуэн 1 0.08
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 3 0
Мейте Суалихо 2 0
Васкес Хоан 2 0
Пикель Шарль 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Удоги Дестини 4 0
Перейра Роберто 3 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбосс Энцо 2 0
Бийол Яка 2 0
Андреа Соттил 1 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Делофеу Херард 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
2
29%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
3
33%
8
42%
76-90

Пропущено

22
13
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
9%
4
31%
1-15
6
27%
2
15%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4
Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1
Удинезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2
Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
4. Лацио 0:0 Заявка 12 7 4 1 23 - 5 25
5. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
6. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
11. Салернитана 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
12. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
13. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
15. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
13. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
14. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Салернитана 0:0 Заявка 6 0 4 2 3 - 10 4
16. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Аталанта Хатебур Ханс 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Кремонезе: 41%, Удинезе: 59%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Кремонезе
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Делофеу Херард должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Делофеу Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Самарджич Лазар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Кремонезе 4.2% (5)
    X 14.3% (17)
    Удинезе 81.5% (97)
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    Прогнозы на матч Кремонезе 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Кремонезе
    4.2% (5)
    Ничья
    14.3% (17)
    Удинезе
    81.5% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.48% (73)
    Меньше
    36.52% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Удинезе
    52.9% (63)
    0:1 Удинезе
    16.8% (20)
    1:1 Ничья
    12.6% (15)
    0:2 Удинезе
    4.2% (5)
    1:3 Удинезе
    3.4% (4)
    2:1 Кремонезе
    2.5% (3)
    0:3 Удинезе
    1.7% (2)
    1:0 Кремонезе
    1.7% (2)
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