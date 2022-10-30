Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Джакомо Квальята выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Emanuele Valeri уходит с поля и его заменяет Джакомо Квальята

Джакомо Квальята выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Удинезе имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Удинезе

45' Аскасибар Сантьяго из команды Кремонезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Буонаюто Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

44' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Удинезе

41' Буонаюто Кристиан из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Окереке Давид нанес удар головой, но Марко Сильвестри спокойно отбил мяч.

39' Буонаюто Кристиан из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Мейте Суалихо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удоги Дестини выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Кремонезе

37' Ловрич Санди не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Удинезе

35' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Кремонезе

32' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

31' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

29' Мейте Суалихо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Саксесс Исаак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Делофеу Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновится спорным мячом

22' Дессерс Сириль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Кремонезе

20' Саксесс Исаак не смог попасть в створ ударом издали

20' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Удинезе

19' Пикель Шарль из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Арслан Толгай-Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Кремонезе

14' Удар от ворот произведет Удинезе

14' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Кремонезе

11' Арслан Толгай-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Делофеу Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Кремонезе

7' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Серникола Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хорошую попытку сделал Ловрич Санди . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Судья подбегает и показывает Мейте Суалихо из команды Кремонезе отложенную желтую карточку за фол.

4' Хорошую попытку сделал Делофеу Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Игрок из команды Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удинезе начинает с центра поля