Тур: 12. Стадион: Джованни Цини. Главный судья: Иррати Массимилиано
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
23
Эбосс
Энцо
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|2
|0.17
|Окереке Давид
|2
|0.17
|Серникола Леонардо
|1
|0.08
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.08
|Пикель Шарль
|1
|0.08
|Валери Эмануэле
|1
|0.08
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.08
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|5
|0.42
|Делофеу Херард
|2
|0.17
|Самарджич Лазар
|2
|0.17
|Удоги Дестини
|2
|0.17
|Бийол Яка
|2
|0.17
|Перейра Роберто
|1
|0.08
|Ловрич Санди
|1
|0.08
|Бекао Родриго
|1
|0.08
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.08
|Масина Адам
|1
|0.08
|Перес Неуэн
|1
|0.08
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|3
|0
|Мейте Суалихо
|2
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Пикель Шарль
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|5
|0
|Перес Неуэн
|3
|1
|Удоги Дестини
|4
|0
|Перейра Роберто
|3
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Эбосс Энцо
|2
|0
|Бийол Яка
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Саксесс Исаак
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
2
29%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
3
33%
8
42%
76-90
Пропущено
22
13
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
9%
4
31%
1-15
6
27%
2
15%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4
Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1
Удинезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2
Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Аталанта
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 5
|25
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 10
|22
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|8.
|Удинезе
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|10.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|11.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|13.
|Эмполи
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|14.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|15.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 15
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|13.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 10
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 4
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кремонезе 0:0 Удинезе
Исход игры
Кремонезе
4.2% (5)
Ничья
14.3% (17)
Удинезе
81.5% (97)
Тотал 2.5
Больше
63.48% (73)
Меньше
36.52% (42)
Обе команды забьют
Да
74.78% (86)
Нет
25.22% (29)
Популярный счёт
1:2 Удинезе
52.9% (63)
0:1 Удинезе
16.8% (20)
1:1 Ничья
12.6% (15)
0:2 Удинезе
4.2% (5)
1:3 Удинезе
3.4% (4)
2:1 Кремонезе
2.5% (3)
0:3 Удинезе
1.7% (2)
1:0 Кремонезе
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!