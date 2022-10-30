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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Атлетик Б
1:0
Второй тайм: 66'
Вильярреал
0'
45' Желтая карточка
Гарсия Рауль
50' Желтая карточка
Морено Альберто
1:0
59' Гол
Уильямс Иньяки

Ход матча

25'
 
Тригерос Мануэль
Ло Чельсо Джовани
29'
Лекуе Иньиго
Де Маркос Оскар
 
45'
Гарсия Рауль
 
50'
 
Морено Альберто
59'
Уильямс Иньяки
(Гарсия Рауль)
1:0
64'
 
Джексон Николас
Моралес Луис
64'
 
Пино Йереми
Чуквезе Саму

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 123
Атлетик Б 43.1% (53)
X 44.7% (55)
Вильярреал 12.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Вильярреал
3.65
3.57
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
8
Сансет
Ойян
6
Весга
Микель
11
Уильямс
Нико
22
Гарсия
Рауль
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
17
Ло
Чельсо
Джовани
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
11
Чуквезе
Саму
9
Данджума
Арно
22
Моралес
Луис
Атлетик Б
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Вильярреал

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
61.5%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед

29 матчей

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
0:3
П
1:3
П
1:1
П
3:1
П
1:0
П
0:0
КК
0:1
КК
3:2
П
3:1
П
4:0
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
3:2
П
2:0
П
1:4
ПД
1:2

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.1

Тотал матчей

0.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

59
81

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.42
Уильямс Нико 3 0.25
Беренгер Алекс 3 0.25
Сансет Ойян 3 (1) 0.25
Весга Микель 2 (1) 0.17
Гурусета Горка 2 0.17
Гарсия Рауль 1 0.08
Де Маркос Оскар 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 4 0.33
Джексон Николас 2 0.17
Морено Херард 2 0.17
Данджума Арно 2 (1) 0.17
Коклен Франсис 1 0.08
Моралес Луис 1 0.08
Ло Чельсо Джовани 1 0.08
Пино Йереми 1 0.08
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 1
Де Маркос Оскар 2 0
Йерай Альварес 2 0
Сансет Ойян 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Весга Микель 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Венседор Унай 1 0
Саррага Ойер 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Торрес Пау II 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Морено Альберто 2 0
Ману Морланес 0 1
Педраса Альфонсо 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
3
17%
6
43%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
4
31%
1
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Атлетик Б 1:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
7. Осасуна Заявка 12 6 2 4 13 - 11 20
8. Вильярреал 0:1 Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 12 4 2 6 11 - 17 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Жирона Заявка 12 2 4 6 16 - 20 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б 1:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Вильярреал 0:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б 1:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
7. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
8. Вильярреал 0:1 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
9. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
13. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
20. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
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    Прогнозы 123
    Атлетик Б 43.1% (53)
    X 44.7% (55)
    Вильярреал 12.2% (15)
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    Атлетик Б
    Ничья
    Вильярреал
    3.65
    3.57
    4.80
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    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Вильярреал

    Исход игры
    Атлетик Б
    43.1% (53)
    Ничья
    44.7% (55)
    Вильярреал
    12.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (50)
    Меньше
    57.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    85.47% (100)
    Нет
    14.53% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (50)
    2:1 Атлетик Б
    27.6% (34)
    1:2 Вильярреал
    10.6% (13)
    1:0 Атлетик Б
    9.8% (12)
    2:0 Атлетик Б
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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