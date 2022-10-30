Рауль Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Рауль Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Рауль Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку

Оооо... вот это был удар! Рауль Гарсия должен был забить с этой позиции.

Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Вильярреал

47' Рауль Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Рауль Гарсия получает желтую карточку за нырок

43' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

40' Морено Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Иньиго Мартинес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Вильярреал

34' Удар от ворот произведет Вильярреал

32' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Манди Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

30' Удар от ворот произведет Вильярреал

29' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

24' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Чуквезе Саму создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Беренгер Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Нико Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

18' Удар от ворот произведет Вильярреал

17' Рауль Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.

17' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Нико Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Юри Берчиче выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Сансет Ойян пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

13' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

7' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Ох, нехорошо это выглядит. Беренгер Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Беренгер Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Фемения Кико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру