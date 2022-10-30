Тур: 12. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Ортис Мигель
1:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
45'
50'
59'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
17
Юри
Берчиче
11
Уильямс
Нико
22
Гарсия
Рауль
23
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
22
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гарсия КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Вильярреал
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
61.5%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед
29 матчей
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.1
Тотал матчей
0.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
59
81
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|5
|0.42
|Уильямс Нико
|3
|0.25
|Беренгер Алекс
|3
|0.25
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.25
|Весга Микель
|2 (1)
|0.17
|Гурусета Горка
|2
|0.17
|Гарсия Рауль
|1
|0.08
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|4
|0.33
|Джексон Николас
|2
|0.17
|Морено Херард
|2
|0.17
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.17
|Коклен Франсис
|1
|0.08
|Моралес Луис
|1
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.08
|Пино Йереми
|1
|0.08
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Андер
|1
|1
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Саррага Ойер
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|4
|1
|Торрес Пау II
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
18
14
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
3
17%
6
43%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
4
31%
1
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 4
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|8.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Жирона
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 20
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 24
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|8.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (2)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Вильярреал
Исход игры
Атлетик Б
43.1% (53)
Ничья
44.7% (55)
Вильярреал
12.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (50)
Меньше
57.26% (67)
Обе команды забьют
Да
85.47% (100)
Нет
14.53% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (50)
2:1 Атлетик Б
27.6% (34)
1:2 Вильярреал
10.6% (13)
1:0 Атлетик Б
9.8% (12)
2:0 Атлетик Б
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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