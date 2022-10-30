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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Атлетик Б
1:0
Конец матча
Вильярреал
0'
45' Желтая карточка
Гарсия Рауль
50' Желтая карточка
Морено Альберто
1:0
59' Гол
Уильямс Иньяки
89' Желтая карточка
Весга Микель
90'+5

Ход матча

25'
 
Тригерос Мануэль
Ло Чельсо Джовани
29'
Лекуе Иньиго
Де Маркос Оскар
 
45'
Гарсия Рауль
 
50'
 
Морено Альберто
59'
Уильямс Иньяки
(Гарсия Рауль)
1:0
64'
 
Джексон Николас
Моралес Луис
64'
 
Пино Йереми
Чуквезе Саму
69'
Венседор Унай
Гарсия Рауль
 
82'
Гурусета Горка
Уильямс Иньяки
 
82'
Морсильо Хон
Беренгер Алекс
 
86'
 
Куэнка Хорхе
Парехо Даниэль
86'
 
Alberto del Moral
Фемения Кико
89'
Весга Микель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Атлетик Б 43.1% (53)
X 44.7% (55)
Вильярреал 12.2% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
8
Сансет
Ойян
6
Весга
Микель
11
Уильямс
Нико
22
Гарсия
Рауль
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
17
Ло
Чельсо
Джовани
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
11
Чуквезе
Саму
9
Данджума
Арно
22
Моралес
Луис
Атлетик Б
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Вильярреал

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
61.5%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед

29 матчей

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
0:3
П
1:3
П
1:1
П
3:1
П
1:0
П
0:0
КК
0:1
КК
3:2
П
3:1
П
4:0
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
3:2
П
2:0
П
1:4
ПД
1:2

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.1

Тотал матчей

0.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

59
81

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.42
Уильямс Нико 3 0.25
Беренгер Алекс 3 0.25
Сансет Ойян 3 (1) 0.25
Весга Микель 2 (1) 0.17
Гурусета Горка 2 0.17
Гарсия Рауль 1 0.08
Де Маркос Оскар 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 4 0.33
Джексон Николас 2 0.17
Морено Херард 2 0.17
Данджума Арно 2 (1) 0.17
Коклен Франсис 1 0.08
Моралес Луис 1 0.08
Ло Чельсо Джовани 1 0.08
Пино Йереми 1 0.08
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 1
Де Маркос Оскар 2 0
Весга Микель 2 0
Йерай Альварес 2 0
Сансет Ойян 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Венседор Унай 1 0
Саррага Ойер 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Торрес Пау II 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Морено Альберто 2 0
Ману Морланес 0 1
Педраса Альфонсо 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
3
60%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
3
16%
6
43%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
31%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 12 7 2 3 16 - 13 23
5. Атлетик Б Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Бетис 0:0 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
7. Осасуна Заявка 12 6 2 4 13 - 11 20
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 12 4 2 6 11 - 17 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Жирона Заявка 12 2 4 6 16 - 20 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис 0:0 Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 6 11
8. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
9. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
10. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
7. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
8. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
9. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Бетис 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
12. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
20. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
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    Прогнозы 123
    Атлетик Б 43.1% (53)
    X 44.7% (55)
    Вильярреал 12.2% (15)
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    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Вильярреал

    Исход игры
    Атлетик Б
    43.1% (53)
    Ничья
    44.7% (55)
    Вильярреал
    12.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (50)
    Меньше
    57.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    85.47% (100)
    Нет
    14.53% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (50)
    2:1 Атлетик Б
    27.6% (34)
    1:2 Вильярреал
    10.6% (13)
    1:0 Атлетик Б
    9.8% (12)
    2:0 Атлетик Б
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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