Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Нико Уильямс нанес удар, но промахнулся очень сильно.

85' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Хорошую попытку сделал Юри Берчиче . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Вильярреал

84' Венседор Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Коклен Франсис получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Коклен Франсис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Иньиго Мартинес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Беренгер Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Вильярреал

78' Нико Уильямс нанес удар, но промахнулся очень сильно.

78' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Нико Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

74' Фемения Кико из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Оооо... вот это был удар! Венседор Унай должен был забить с этой позиции.

73' Хорошую попытку сделал Венседор Унай . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Лекуе Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Венседор Унай

69' Джексон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Судья свистит. Торрес Пау II атаковал сзади соперника. Это Рауль Гарсия заработал своей команде штрафной

66' Уильямс Иньяки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Вильярреал

65' Рауль Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.

65' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Хорошую попытку сделал Морено Альберто . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Манди Аисса плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

59' Рауль Гарсия сделал результативную передачу.

59' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки забивает с правой ноги!

59' Рауль Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Беренгер Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Беренгер Алекс пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

56' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Данджума Арно пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

53' Удар от ворот произведет Вильярреал

53' Юри Берчиче оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Вильярреал

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Оооо... вот это был удар! Рауль Гарсия должен был забить с этой позиции.

49' Хорошую попытку сделал Рауль Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку

49' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Весга Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Весга Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.