Тур: 12. Стадион: Аноэта. Главный судья: Иглесиас Хавьер
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
42
Марин
Пабло
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
11
Энрике
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
42 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Бетис
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
2.08
0.85
Среднее время на гол
43
106
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.46
1.54
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
46
31
Голов в среднем за матч
1.77
1.19
Тотал матчей
0.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|5
|0.42
|Сорлот Александр
|3
|0.25
|Кубо Такефуса
|2
|0.17
|Мерино Микель
|1
|0.08
|Субименди Мартин
|1
|0.08
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.08
|Исак Александр
|1
|0.08
|Субельдия Игор
|1
|0.08
|Умар Садик
|1
|0.08
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.58
|Хуанми Мигель
|2
|0.17
|Карвалью Вилльям
|2
|0.17
|Фекир Набиль
|1
|0.08
|Каналес Серхио
|1
|0.08
|Родри Родриго
|1
|0.08
|Морено Алекс
|0
|0
|Энрике Луис
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браис Мендес
|4
|0
|Мерино Микель
|3
|0
|Ариц Элустондо
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|2
|2
|Каналес Серхио
|3
|1
|Фекир Набиль
|3
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Луис Фелипе
|0
|1
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
33%
1
33%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
19%
2
14%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
1
6%
1
7%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
3
38%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1
Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 4
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 13
|23
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Бетис
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 8
|21
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Жирона
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 20
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 24
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Бетис
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (2)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Бетис
Исход игры
Реал Сосьедад
63.5% (80)
Ничья
29.4% (37)
Бетис
7.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
38.14% (45)
Меньше
61.86% (73)
Обе команды забьют
Да
63.56% (75)
Нет
36.44% (43)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
27% (34)
1:0 Реал Сосьедад
25.4% (32)
1:1 Ничья
23.8% (30)
2:0 Реал Сосьедад
5.6% (7)
2:2 Ничья
4.8% (6)
1:2 Бетис
3.2% (4)
0:1 Бетис
1.6% (2)
0:2 Бетис
1.6% (2)
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