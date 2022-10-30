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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 43'
Бетис
0'
35' Желтая карточка
Марин Пабло

Ход матча

35'
Марин Пабло
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 126
Реал Сосьедад 63.5% (80)
X 29.4% (37)
Бетис 7.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Бетис
2.17
3.51
4.30
Все Коэффициенты
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
42
Марин
Пабло
8
Мерино
Микель
19
Сорлот
Александр
9
Фернандес
Карлос
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
4
Акуоку
Поль
18
Гуардадо
Андрес
11
Энрике
Луис
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
9
Иглесиас
Борха
Реал Сосьедад
4-1-3-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Бетис

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

2.08
0.85

Среднее время на гол

43
106

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.46
1.54

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.77
1.19

Тотал матчей

0.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.42
Сорлот Александр 3 0.25
Кубо Такефуса 2 0.17
Мерино Микель 1 0.08
Субименди Мартин 1 0.08
Ильяраменди Асьер 1 0.08
Исак Александр 1 0.08
Субельдия Игор 1 0.08
Умар Садик 1 0.08
Чо Мохамед-Али 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 7 (3) 0.58
Хуанми Мигель 2 0.17
Карвалью Вилльям 2 0.17
Фекир Набиль 1 0.08
Каналес Серхио 1 0.08
Родри Родриго 1 0.08
Морено Алекс 0 0
Энрике Луис 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браис Мендес 4 0
Мерино Микель 3 0
Ариц Элустондо 3 0
Субельдия Игор 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Сорлот Александр 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Сола Алекс 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 2
Каналес Серхио 3 1
Фекир Набиль 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Силва Руи 2 0
Гидо Родригес 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Эдгар 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
33%
1
33%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
19%
2
14%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
1
6%
1
7%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
3
38%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1
Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 12 7 2 3 16 - 13 23
5. Атлетик Б Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Бетис 0:0 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
7. Осасуна Заявка 12 6 2 4 13 - 11 20
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 12 4 2 6 11 - 17 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Жирона Заявка 12 2 4 6 16 - 20 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис 0:0 Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 6 11
8. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
9. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
10. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
7. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
8. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
9. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Бетис 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
12. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
20. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      38'
      Фекир Набиль из команды Бетис в офсайде
    • 38'
      Акуоку Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Фол, нарушение
      37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
    • 35'
      Контроль мяча: Реал Сосьедад: 58%, Бетис: 42%.
    • Желтая карточка
      35'
      Марин Пабло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Реал Сосьедад 63.5% (80)
    X 29.4% (37)
    Бетис 7.1% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Бетис
    2.17
    3.51
    4.30
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Бетис

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    63.5% (80)
    Ничья
    29.4% (37)
    Бетис
    7.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.14% (45)
    Меньше
    61.86% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    63.56% (75)
    Нет
    36.44% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    27% (34)
    1:0 Реал Сосьедад
    25.4% (32)
    1:1 Ничья
    23.8% (30)
    2:0 Реал Сосьедад
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    1:2 Бетис
    3.2% (4)
    0:1 Бетис
    1.6% (2)
    0:2 Бетис
    1.6% (2)
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    Реал Сосьедад
    Бетис
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