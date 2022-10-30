Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Удар от ворот произведет Бетис

91' Наварро Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Магунаселая Хон нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.

90' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновится спорным мячом

88' Акуоку Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Г О О О О Л - Круз Хуан забивает с левой ноги!

86' Морено Алекс из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Акуоку Поль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Гуардадо Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Наварро Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

76' Хон Пачеко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Круз Хуан не смог попасть в створ ударом издали

76' Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Хон Пачеко ослабляет давление, выбив мяч.

71' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Каналес Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Наварро Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Фернандес Карлос нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.

65' Фекир Набиль получает желтую карточку за нырок

65' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Фекир Набиль нырнул в штрафной. Спорно!

64' Мерино Микель пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

64' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

62' Хорошую попытку сделал Наварро Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Фернандес Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Ле Норман Робен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Хорошую попытку сделал Браис Мендес . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Круз Хуан

57' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Бетис

56' Оооо... вот это был удар! Мерино Микель должен был забить с этой позиции.

53' Луис Энрике пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

53' Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Бетис

52' Браис Мендес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Рефери не любит споров - именно за это Гонсалес Эдгар сейчас получил желтую

50' Луис Энрике пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

50' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Оооо... вот это был удар! Фернандес Карлос должен был забить с этой позиции.

49' Хорошую попытку сделал Фернандес Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Браис Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Бетис

47' Акуоку Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.