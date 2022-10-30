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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 32435 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Реал Сосьедад
0:2
Конец матча
Бетис
0'
35' Желтая карточка
Марин Пабло
51' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
58' Желтая карточка
Ле Норман Робен
65' Желтая карточка
Фекир Набиль
76' Желтая карточка
Пачеко Хон
84' Желтая карточка
Акуоку Поль
0:1
86' Гол
Круз Хуан
0:2
90' Гол
Иглесиас Борха
90' Желтая карточка
Мерино Микель
90' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
90'+6

Ход матча

35'
Марин Пабло
 
51'
 
Гонсалес Эдгар
57'
 
Круз Хуан
Энрике Луис
58'
Ле Норман Робен
 
60'
Наварро Роберто
Марин Пабло
 
65'
 
Фекир Набиль
70'
 
Карвалью Вилльям
Фекир Набиль
71'
Ариц Элустондо
Ле Норман Робен
 
71'
Магунаселая Хон
Фернандес Карлос
 
76'
Пачеко Хон
 
84'
 
Акуоку Поль
85'
Каррикабуру Хон
Сорлот Александр
 
86'
0:1
Круз Хуан
(Морено Алекс)
89'
 
Виллиан Жозе
Акуоку Поль
90'
0:2
Иглесиас Борха
(Морено Алекс)
90'
Мерино Микель
 
90'
 
Гуардадо Андрес

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Реал Сосьедад 63.5% (80)
X 29.4% (37)
Бетис 7.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
42
Марин
Пабло
8
Мерино
Микель
19
Сорлот
Александр
9
Фернандес
Карлос
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
4
Акуоку
Поль
18
Гуардадо
Андрес
11
Энрике
Луис
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
9
Иглесиас
Борха
Реал Сосьедад
4-1-3-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Бетис

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

2.08
0.85

Среднее время на гол

43
106

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.46
1.54

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.77
1.19

Тотал матчей

0.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.42
Сорлот Александр 3 0.25
Кубо Такефуса 2 0.17
Мерино Микель 1 0.08
Субименди Мартин 1 0.08
Ильяраменди Асьер 1 0.08
Исак Александр 1 0.08
Субельдия Игор 1 0.08
Умар Садик 1 0.08
Чо Мохамед-Али 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 8 (3) 0.67
Хуанми Мигель 2 0.17
Карвалью Вилльям 2 0.17
Фекир Набиль 1 0.08
Каналес Серхио 1 0.08
Родри Родриго 1 0.08
Круз Хуан 1 0.08
Морено Алекс 0 0
Энрике Луис 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 4 0
Браис Мендес 4 0
Ариц Элустондо 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Наварро Роберто 2 0
Сорлот Александр 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Пачеко Хон 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 2
Каналес Серхио 3 1
Фекир Набиль 4 0
Гонсалес Эдгар 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Хуанми Мигель 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Силва Руи 2 0
Гидо Родригес 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Роберто 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
16
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
19%
2
13%
1-15
5
31%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
5
31%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
3
38%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1
Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 16 - 15 22
6. Атлетик Б Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
7. Осасуна Заявка 12 6 2 4 13 - 11 20
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 12 4 2 6 11 - 17 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Жирона Заявка 12 2 4 6 16 - 20 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
20. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 126
    Реал Сосьедад 63.5% (80)
    X 29.4% (37)
    Бетис 7.1% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:2 Бетис

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    63.5% (80)
    Ничья
    29.4% (37)
    Бетис
    7.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.14% (45)
    Меньше
    61.86% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    63.56% (75)
    Нет
    36.44% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    27% (34)
    1:0 Реал Сосьедад
    25.4% (32)
    1:1 Ничья
    23.8% (30)
    2:0 Реал Сосьедад
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    1:2 Бетис
    3.2% (4)
    0:1 Бетис
    1.6% (2)
    0:2 Бетис
    1.6% (2)
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