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  3. Индия: Суперлига Индии
Тур: 1.
Джамшедпур
1:0
Второй тайм: 54'
Нортист Юнайтед
0'
1:0
31' Гол
Хартли Питер

Ход матча

31'
Хартли Питер
(Harrison Sawyer)
1:0
Лучшие коэффициенты
Джамшедпур
Ничья
Нортист Юнайтед
1.51
4.80
8.50
Все Коэффициенты
32
Rehenesh
TP
26
Laldinliana
Renthlei
24
Pratik
Chowdhary
29
Хартли
Питер
6
Ricky
Lallawmawma
2
Boris
Singh
Thangjam
5
Wellington
XVII
17
Чоудхари
Фарух
18
Ritwik
Das
99
Чима
Даниэль
8
Harrison
Sawyer
32
Mirshad
Michu
6
Mashoor
Thangalakath
24
Aaron
Evans
2
Michael
Jakobsen
II
14
Joe
Zoherliana
5
Gurjinder
Kumar
8
Imran
Khan
91
Гастаньяга
Йон
28
Emanuel
Lalchhanchhuaha
18
Jithin
M.S
27
Дербишир
Мэтт
Джамшедпур
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Джамшедпур
Нортист Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
2:3
СИ
3:2
СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
3:3
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
1:0
СИ
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

0.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
69

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1
АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:4 Мумбаи Сити - Джамшедпур 4:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Нортист Юнайтед - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 5:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Хартли Питер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Джамшедпур
Ничья
Нортист Юнайтед
1.51
4.80
8.50
Все Коэффициенты
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