Тур: 12. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Мелеро Марио
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Родриго
20
Коуто
Ян
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
16 ЧичаритоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
25 Вальехо МануПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Жирона
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
3.67
2.67
Среднее время на гол
24
33
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Среднее время на гол
67
38
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Тотал матчей
3.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
36
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальверде Федерико
|6
|0.55
|Винисиус Жуниор
|5
|0.45
|Бензема Карим
|5 (1)
|0.45
|Родриго
|4 (1)
|0.36
|Модрич Лука
|2
|0.18
|Васкес Лукас
|2
|0.18
|Алаба Давид
|1
|0.09
|Асенсио Марко
|1
|0.09
|Рюдигер Антонио
|1
|0.09
|Милитао Эдер
|1
|0.09
|Чуамени Орельен
|0
|0
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикельме Родриго
|3
|0.27
|Стуани Кристиан
|3 (2)
|0.27
|Кастельянос Валентин
|2
|0.18
|Мартинес Арнау
|2
|0.18
|Ромеу Ориоль
|1
|0.09
|Давид Лопес
|1
|0.09
|Рейньер Жезус
|1
|0.09
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.09
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Фернандес Валери
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Чуамени Орельен
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Буэно Сантьяго
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Чичарито
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Рейньер Жезус
|1
|0
|Мартинес Арнау
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
23%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
5
38%
2
40%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Забито
28
14
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
7
25%
1
7%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
8
29%
4
29%
76-90
Пропущено
9
20
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
22%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 4
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|17.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 24
|10
|19.
|Жирона
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|5.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (2)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Жирона
Исход игры
Реал Мадрид
97.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Жирона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.6% (77)
Меньше
37.4% (46)
Обе команды забьют
Да
32.52% (40)
Нет
67.48% (83)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
29.6% (42)
3:0 Реал Мадрид
23.2% (33)
3:1 Реал Мадрид
17.6% (25)
2:1 Реал Мадрид
5.6% (8)
4:0 Реал Мадрид
2.8% (4)
4:1 Реал Мадрид
2.8% (4)
1:0 Реал Мадрид
2.1% (3)
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