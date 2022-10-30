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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Реал Мадрид
 
Позже
Жирона

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 141
Реал Мадрид 97.2% (137)
X 2.8% (4)
Жирона 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Жирона
1.27
7.03
9.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
12
Камавинга
Эдуардо
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
21
Родриго
20
Винисиус
Жуниор
13
Гассанига
Пауло
22
Буэно
Сантьяго
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
20
Коуто
Ян
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
11
Фернандес
Валери
9
Кастельянос
Валентин
Реал Мадрид
4-3-3
Жирона
5-4-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Жирона

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

П
1:2
КК
1:3
КК
4:2
П
1:4
П
6:3
П
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

3.67
2.67

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Среднее время на гол

67
38

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Тотал матчей

3.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
36

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальверде Федерико 6 0.55
Винисиус Жуниор 5 0.45
Бензема Карим 5 (1) 0.45
Родриго 4 (1) 0.36
Модрич Лука 2 0.18
Васкес Лукас 2 0.18
Алаба Давид 1 0.09
Асенсио Марко 1 0.09
Рюдигер Антонио 1 0.09
Милитао Эдер 1 0.09
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикельме Родриго 3 0.27
Стуани Кристиан 3 (2) 0.27
Кастельянос Валентин 2 0.18
Мартинес Арнау 2 0.18
Ромеу Ориоль 1 0.09
Давид Лопес 1 0.09
Рейньер Жезус 1 0.09
Сайс Самуэль 1 (1) 0.09
Гутьеррес Мигель 0 0
Эррера Янгель 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Модрич Лука 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Чуамени Орельен 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мичел Мадера 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Чичарито 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Коуто Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
23%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
5
38%
2
40%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

28
14
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
7
25%
1
7%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
8
29%
4
29%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
22%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Осасуна Заявка 12 6 2 4 13 - 11 20
7. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
8. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 12 4 2 6 11 - 17 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
17. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
18. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
19. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
5. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
7. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Сельта Аспас Яго 6 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 12-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает "Жирону". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Мелеро Марио

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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Жирона

Исход игры
Реал Мадрид
97.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Жирона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.6% (77)
Меньше
37.4% (46)
Обе команды забьют
Да
32.52% (40)
Нет
67.48% (83)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
29.6% (42)
3:0 Реал Мадрид
23.2% (33)
3:1 Реал Мадрид
17.6% (25)
2:1 Реал Мадрид
5.6% (8)
4:0 Реал Мадрид
2.8% (4)
4:1 Реал Мадрид
2.8% (4)
1:0 Реал Мадрид
2.1% (3)
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Жирона
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