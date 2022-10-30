Тур: 15. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Квятковски Томаш
0:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
16'
45'
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
20
Конрадо
74
Крук
Камиль
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
99
Said
Hamulic
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Said HamulicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданПолузащитник
- Полузащитник
-
-
15 David Poreba
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Лехия Гданьск
Сталь Мелец
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|6 (3)
|0.43
|Гаёс Мацей
|3
|0.21
|Кубицки Ярослав
|1
|0.07
|Зволински Лукаш
|1
|0.07
|Налепа Михал
|1
|0.07
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|7
|0.47
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.27
|Piotr Wlazlo
|3 (1)
|0.2
|Матрас Матеуш
|1
|0.07
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.07
|Ратайчик Адам
|1
|0.07
|Гербовски Фридерик
|1
|0.07
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.07
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Флис Марцин
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штек Давид
|5
|0
|Налепа Михал
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|2
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|2
|1
|Fabian Hiszpanski
|3
|0
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Bartosz Mrozek
|2
|0
|Крук Камиль
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Гетингер Крыстян
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
3
38%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
4
40%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
14%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
4
29%
2
11%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
22%
3
14%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
5
22%
5
23%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
3
13%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Легия
|15
|8
|4
|3
|22 - 18
|28
|3.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|4.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Висла Плоцк
|15
|7
|4
|4
|27 - 17
|25
|6.
|Сталь Мелец
|0:0
|15
|7
|3
|5
|21 - 20
|24
|7.
|Лех
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|17 - 11
|22
|9.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|10.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|11.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|12.
|Ягеллония
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|13.
|Заглембе Любин
|15
|4
|5
|6
|12 - 22
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|15 - 19
|13
|16.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|17.
|Лехия Гданьск
|0:0
|14
|3
|3
|8
|13 - 24
|12
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|0:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|4.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|6.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|11.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|0:0
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ягеллония
|Нене III
|1 5
|Легия
|Младенович Филип
|6