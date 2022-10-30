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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Лехия Гданьск
0:0
Второй тайм: 53'
Сталь Мелец
0'
16' Желтая карточка
Ратайчик Адам
45' Желтая карточка
Said Hamulic

Ход матча

16'
 
Ратайчик Адам
45'
 
Said Hamulic
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Сталь Мелец
3.90
3.92
4.90
Все Коэффициенты
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
88
Калузиньски
Якуб
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
26
Касперкевич
Аркадиуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
24
Вольски
Мацей
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
77
Ратайчик
Адам
99
Said
Hamulic
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Сталь Мелец

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
3:2
Э
3:3
Э
0:1
Э
4:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 6 (3) 0.43
Гаёс Мацей 3 0.21
Кубицки Ярослав 1 0.07
Зволински Лукаш 1 0.07
Налепа Михал 1 0.07
Дурмуш Илкай 0 0
Конрадо 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 7 0.47
Доманьски Мацей 4 (1) 0.27
Piotr Wlazlo 3 (1) 0.2
Матрас Матеуш 1 0.07
Касперкевич Аркадиуш 1 0.07
Ратайчик Адам 1 0.07
Гербовски Фридерик 1 0.07
Fabian Hiszpanski 1 0.07
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Флис Марцин 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штек Давид 5 0
Налепа Михал 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Гаёс Мацей 3 0
Конрадо 3 0
Кубицки Ярослав 3 0
Малоча Марио 1 1
Куцяк Душан 2 0
Клеменс Кристиан 2 0
Кастегрен Хенрик 2 0
Кристерс Тоберс 2 0
Бухалик Михал 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 2 1
Касперкевич Аркадиуш 2 1
Fabian Hiszpanski 3 0
Piotr Wlazlo 2 0
Bartosz Mrozek 2 0
Крук Камиль 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Флис Марцин 1 0
Гетингер Крыстян 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
3
38%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
14%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
22%
3
14%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
5
22%
5
23%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
3
13%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Легия 15 8 4 3 22 - 18 28
3. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
4. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
5. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
6. Сталь Мелец 0:0 15 7 3 5 21 - 20 24
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Краковия 15 6 4 5 17 - 11 22
9. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
10. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
11. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
12. Ягеллония 15 4 6 5 24 - 23 18
13. Заглембе Любин 15 4 5 6 12 - 22 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Пяст 15 3 4 8 15 - 19 13
16. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
17. Лехия Гданьск 0:0 14 3 3 8 13 - 24 12
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 0:0 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
18. Лехия Гданьск 0:0 6 0 3 3 2 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 0:0 8 4 1 3 11 - 12 13
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
9. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
10. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
11. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
13. Лехия Гданьск 0:0 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ягеллония Нене III 1 5
Легия Младенович Филип 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Said Hamulic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Ратайчик Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Сталь Мелец
3.90
3.92
4.90
Все Коэффициенты
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Лехия Гданьск
Сталь Мелец
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