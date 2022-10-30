Тур: 15. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Квятковски Томаш
1:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаРатайчик Адам
45' Желтая карточкаSaid Hamulic
1:0
73' ГолЗволински Лукаш
90' Желтая карточкаПетшак Рафаль
90' Желтая карточкаЗволински Лукаш
90'+6
Ход матча
16'
45'
73'
1:0
90'
90'
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
20
Конрадо
74
Крук
Камиль
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
99
Said
Hamulic
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Said HamulicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданПолузащитник
- Полузащитник
-
-
15 David Poreba
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Лехия Гданьск
Сталь Мелец
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|6 (3)
|0.43
|Гаёс Мацей
|3
|0.21
|Зволински Лукаш
|2
|0.14
|Кубицки Ярослав
|1
|0.07
|Налепа Михал
|1
|0.07
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|7
|0.47
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.27
|Piotr Wlazlo
|3 (1)
|0.2
|Матрас Матеуш
|1
|0.07
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.07
|Ратайчик Адам
|1
|0.07
|Гербовски Фридерик
|1
|0.07
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.07
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Флис Марцин
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штек Давид
|5
|0
|Налепа Михал
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|2
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|2
|1
|Fabian Hiszpanski
|3
|0
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Bartosz Mrozek
|2
|0
|Крук Камиль
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Гетингер Крыстян
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
25%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
4
40%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
13%
3
16%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
4
27%
2
11%
76-90
Пропущено
23
23
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
5
22%
3
13%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
22%
5
22%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|2.
|Легия
|15
|8
|4
|3
|22 - 18
|28
|3.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|4.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Висла Плоцк
|15
|7
|4
|4
|27 - 17
|25
|6.
|Сталь Мелец
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|23
|7.
|Лех
|0:0
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|8.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|17 - 11
|22
|9.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|10.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|11.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|12.
|Ягеллония
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|13.
|Заглембе Любин
|15
|4
|5
|6
|12 - 22
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|14
|4
|2
|8
|14 - 24
|14
|16.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|15 - 19
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|0:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 6
|11
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|4.
|Лех
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Ракув
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|11.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ягеллония
|Нене III
|1 5
|Легия
|Младенович Филип
|6