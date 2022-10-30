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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Лехия Гданьск
1:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
16' Желтая карточка
Ратайчик Адам
45' Желтая карточка
Said Hamulic
1:0
73' Гол
Зволински Лукаш
90' Желтая карточка
Петшак Рафаль
90' Желтая карточка
Зволински Лукаш
90'+6
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
88
Калузиньски
Якуб
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
26
Касперкевич
Аркадиуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
24
Вольски
Мацей
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
77
Ратайчик
Адам
99
Said
Hamulic
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Сталь Мелец

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
3:2
Э
3:3
Э
0:1
Э
4:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 6 (3) 0.43
Гаёс Мацей 3 0.21
Зволински Лукаш 2 0.14
Кубицки Ярослав 1 0.07
Налепа Михал 1 0.07
Дурмуш Илкай 0 0
Конрадо 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 7 0.47
Доманьски Мацей 4 (1) 0.27
Piotr Wlazlo 3 (1) 0.2
Матрас Матеуш 1 0.07
Касперкевич Аркадиуш 1 0.07
Ратайчик Адам 1 0.07
Гербовски Фридерик 1 0.07
Fabian Hiszpanski 1 0.07
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Флис Марцин 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штек Давид 5 0
Налепа Михал 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Гаёс Мацей 3 0
Конрадо 3 0
Кубицки Ярослав 3 0
Малоча Марио 1 1
Куцяк Душан 2 0
Клеменс Кристиан 2 0
Кастегрен Хенрик 2 0
Кристерс Тоберс 2 0
Бухалик Михал 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 2 1
Касперкевич Аркадиуш 2 1
Fabian Hiszpanski 3 0
Piotr Wlazlo 2 0
Bartosz Mrozek 2 0
Крук Камиль 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Флис Марцин 1 0
Гетингер Крыстян 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
25%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
13%
3
16%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
4
27%
2
11%
76-90

Пропущено

23
23
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
5
22%
3
13%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
22%
5
22%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
3
13%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 15 10 3 2 24 - 9 33
2. Легия 15 8 4 3 22 - 18 28
3. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
4. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
5. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
6. Сталь Мелец 15 7 2 6 21 - 21 23
7. Лех 0:0 14 6 5 3 14 - 10 23
8. Краковия 15 6 4 5 17 - 11 22
9. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
10. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
11. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
12. Ягеллония 15 4 6 5 24 - 23 18
13. Заглембе Любин 15 4 5 6 12 - 22 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Лехия Гданьск 14 4 2 8 14 - 24 14
16. Пяст 15 3 4 8 15 - 19 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 0:0 8 3 2 3 5 - 6 11
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
4. Лех 0:0 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Ракув 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
6. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
7. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
8. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
10. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
11. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
13. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ягеллония Нене III 1 5
Легия Младенович Филип 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Said Hamulic получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      16'
      Ратайчик Адам получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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