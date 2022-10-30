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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Унион Берлин
0:1
Первый тайм: 43'
Боруссия М
0'
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Бекер Шеральдо
0:1
33' Гол
Эльведи Нико

Ход матча

29'
Бекер Шеральдо
 
33'
0:1
Эльведи Нико
(Штиндль Ларс)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 121
Унион Берлин 72.7% (88)
X 14.9% (18)
Боруссия М 12.4% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Боруссия М
4.50
3.64
4.33
Все Коэффициенты
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
6
Рюэрсон
Юлиан
26
Пухач
Тымотеуш
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
21
Зиппель
Тобиас
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
6
Крамер
Кристоф
19
Нгуму
Натан
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Унион Берлин
3-5-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Боруссия М

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.5
Сибачо Жордан 3 0.25
Хаберер Яник 3 0.25
Михель Свен 2 0.17
Кнохе Робин 1 0.08
Торсби Мортен 1 0.08
Пантович Милош 1 0.08
Еккель Пауль 1 0.08
Триммель Кристофер 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Духи Данило 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 8 0.67
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.33
Хофманн Йонас 3 0.25
Эльведи Нико 2 0.17
Плеа Алассан 1 (1) 0.08
Штиндль Ларс 1 0.08
Фридрих Марвин 1 0.08
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 5 0
Штиндль Ларс 3 0
Вайгль Юлиан 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Крамер Кристоф 2 0
Бенсебаини Рами 2 0
Итакура Ко 0 1
Плеа Алассан 1 0
Скалли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
50%
3
23%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
17%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
28%
6
30%
31-45
4
22%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
28%
4
20%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
33%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0
Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0
Боруссия М
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2
Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
2. Унион Берлин 0:1 Заявка 12 7 2 3 19 - 9 23
3. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 20 - 15 22
4. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 2 4 25 - 20 20
6. Боруссия М 1:0 Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
8. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
9. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
11. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 11 1 3 7 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
3. Унион Берлин 0:1 Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Боруссия М 1:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
10. Боруссия М 1:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 10 7
11. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
12. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
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    Прогнозы 121
    Унион Берлин 72.7% (88)
    X 14.9% (18)
    Боруссия М 12.4% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Боруссия М
    4.50
    3.64
    4.33
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:1 Боруссия М

    Исход игры
    Унион Берлин
    73% (89)
    Ничья
    13.9% (17)
    Боруссия М
    13.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    45.1% (55)
    1:0 Унион Берлин
    15.6% (19)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    1:2 Боруссия М
    9.8% (12)
    2:0 Унион Берлин
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Унион Берлин
    1.6% (2)
    3:2 Унион Берлин
    1.6% (2)
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    Унион Берлин
    Боруссия М
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