Тур: 12. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Осмерс Харм
0:1
Первый тайм: 43'
Ход матча
29'
33'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
19
Хаберер
Яник
30
Эльведи
Нико
19
Нгуму
Натан
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Боруссия М
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|6
|0.5
|Сибачо Жордан
|3
|0.25
|Хаберер Яник
|3
|0.25
|Михель Свен
|2
|0.17
|Кнохе Робин
|1
|0.08
|Торсби Мортен
|1
|0.08
|Пантович Милош
|1
|0.08
|Еккель Пауль
|1
|0.08
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Духи Данило
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|8
|0.67
|Бенсебаини Рами
|4 (1)
|0.33
|Хофманн Йонас
|3
|0.25
|Эльведи Нико
|2
|0.17
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.08
|Штиндль Ларс
|1
|0.08
|Фридрих Марвин
|1
|0.08
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|3
|0
|Кнохе Робин
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Михель Свен
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|5
|0
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Вайгль Юлиан
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Крамер Кристоф
|2
|0
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Плеа Алассан
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
2
22%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
50%
3
23%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
17%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
28%
6
30%
31-45
4
22%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
28%
4
20%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
33%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0
Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0
Боруссия М
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2
Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|38 - 10
|25
|2.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 9
|23
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 15
|22
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 20
|20
|6.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|8.
|Майнц
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|9.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|3.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 10
|7
|11.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|7 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:1 Боруссия М
Исход игры
Унион Берлин
73% (89)
Ничья
13.9% (17)
Боруссия М
13.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (76)
Меньше
34.48% (40)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
45.1% (55)
1:0 Унион Берлин
15.6% (19)
1:1 Ничья
10.7% (13)
1:2 Боруссия М
9.8% (12)
2:0 Унион Берлин
4.9% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Унион Берлин
1.6% (2)
3:2 Унион Берлин
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!