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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 22012 Главный судья: Осмерс Харм
Унион Берлин
2:1
Конец матча
Боруссия М
0'
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Бекер Шеральдо
0:1
33' Гол
Эльведи Нико
64' Желтая карточка
Михель Свен
67' Желтая карточка
Тюрам Маркус
1:1
79' Гол
Бехренс Кевин
79' Желтая карточка
Зиппель Тобиас
86' Undefined phrase: football_event_
Триммель Кристофер
90' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
90' Желтая карточка
Триммель Кристофер
2:1
90' Гол
Духи Данило
90'+8
Унион - Боруссия Менхенгладбах. ...
Унион - Боруссия Менхенгладбах. ...
Унион - Боруссия Менхенгладбах. ...

Ход матча

29'
Бекер Шеральдо
 
33'
0:1
Эльведи Нико
(Штиндль Ларс)
59'
Харагути Генки
Шефер Андраш
 
59'
Михель Свен
Сибачо Жордан
 
59'
Триммель Кристофер
Пухач Тымотеуш
 
64'
Михель Свен
 
67'
 
Тюрам Маркус
74'
 
Херрманн Патрик
Нгуму Натан
74'
 
Нец Лука
Плеа Алассан
74'
Бехренс Кевин
Бекер Шеральдо
 
74'
Левелинг Джейми
Хаберер Яник
 
79'
Бехренс Кевин
(Лейте Диогу)
1:1
79'
 
Зиппель Тобиас
85'
 
Боргес Санчес Ивандро
Штиндль Ларс
86'
Триммель Кристофер
 
90'
 
Янчке Тони
Бенсебаини Рами
90'
Рюэрсон Юлиан
 
90'
Триммель Кристофер
 
90'
Духи Данило
(Левелинг Джейми)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Унион Берлин 73% (89)
X 13.9% (17)
Боруссия М 13.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
6
Рюэрсон
Юлиан
26
Пухач
Тымотеуш
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
21
Зиппель
Тобиас
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
6
Крамер
Кристоф
19
Нгуму
Натан
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Унион Берлин
3-5-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Боруссия М

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.5
Сибачо Жордан 3 0.25
Хаберер Яник 3 0.25
Михель Свен 2 0.17
Бехренс Кевин 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Кнохе Робин 1 0.08
Торсби Мортен 1 0.08
Пантович Милош 1 0.08
Еккель Пауль 1 0.08
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Лейте Диогу 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 8 0.67
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.33
Хофманн Йонас 3 0.25
Эльведи Нико 2 0.17
Плеа Алассан 1 (1) 0.08
Штиндль Ларс 1 0.08
Фридрих Марвин 1 0.08
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Михель Свен 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 5 0
Штиндль Ларс 3 0
Вайгль Юлиан 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Крамер Кристоф 2 0
Бенсебаини Рами 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Плеа Алассан 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Скалли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
50%
3
23%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
15%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
25%
7
33%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
7
35%
4
19%
76-90

Пропущено

10
18
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
30%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
40%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0
Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0
Боруссия М
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2
Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
2. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
3. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 20 - 15 22
4. Фрайбург 0:0 Заявка 12 6 4 2 16 - 13 22
5. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 2 4 25 - 20 20
6. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
7. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
8. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
10. Боруссия М Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
11. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Шальке 04 0:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
18. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
4. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
2. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
3. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
13. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
15. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Унион Берлин 73% (89)
    X 13.9% (17)
    Боруссия М 13.1% (16)
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Боруссия М

    Исход игры
    Унион Берлин
    73% (89)
    Ничья
    13.9% (17)
    Боруссия М
    13.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    45.1% (55)
    1:0 Унион Берлин
    15.6% (19)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    1:2 Боруссия М
    9.8% (12)
    2:0 Унион Берлин
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Унион Берлин
    1.6% (2)
    3:2 Унион Берлин
    1.6% (2)
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