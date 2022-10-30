Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Тюрам Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Пухач Тымотеуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Зиппель Тобиас взял и забрал мяч на выходе

38' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Унион Берлин , будет отменен из-за фола.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' Тюрам Маркус нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

25' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

25' Штиндль Ларс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Штиндль Ларс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Плеа Алассан бьет со штрафного в створ, но Фредерик Реннов держит все под контролем

22' Скалли Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Крамер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Зиппель Тобиас взял и забрал мяч на выходе

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Рюэрсон Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Рюэрсон Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хаберер Яник пробует нанести удар издали, но Тобиас Зиппель держит все под контролем

4' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре