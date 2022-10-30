Тур: 10. Стадион: Ливадиас.
1:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
25'
31'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Левадиакос
Атромитос
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
1
0.11
Среднее время на гол
90
810
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
0.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.2
|Бельмонт Антони
|1
|0.1
|Georgios Nikas
|1
|0.1
|Panagiotis Liagas
|1
|0.1
|Triantafyllos Tsapras
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|3
|0.3
|Marios Tzavidas
|2
|0.2
|Кечрида Вайди
|1
|0.1
|Муньис Хуан
|1
|0.1
|Ротариу Дорин
|1
|0.1
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.1
|Робай Гаэтан
|1
|0.1
|Georgios Tzovaras
|1
|0.1
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|1
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Konstantinos Doumtsios
|2
|0
|Panagiotis Vichos
|2
|0
|Stephen Kwabena
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Georgios Nikas
|1
|0
|Panagiotis Liagas
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Куэн Андреас
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Мавроматис Теофанис
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Кечрида Вайди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
56%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
3
23%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
7
54%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1
Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1
Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|3.
|Волос
|10
|6
|2
|2
|17 - 13
|20
|4.
|Олимпиакос
|2:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|ПАОК
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|10 - 10
|13
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|9.
|Астерас
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Ламия
|0:2
|10
|1
|5
|4
|3 - 10
|8
|11.
|ОФИ
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|12.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|13.
|Левадиакос
|1:0
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|14.
|Ионикос
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Олимпиакос
|2:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Атромитос
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Левадиакос
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Ламия
|0:2
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|ОФИ
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Ламия
|0:2
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|10.
|Арис Салоники
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Атромитос
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 7
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|1:0
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|Волос
|Делетич Милош
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4