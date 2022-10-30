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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Левадиакос
1:0
Первый тайм: 42'
Атромитос
0'
2' Желтая карточка
Panagiotis Liagas
1:0
25' Гол
Georgios Nikas
31' Желтая карточка
Суарес Дани

Ход матча

2'
Panagiotis Liagas
 
25'
Georgios Nikas
(Triantafyllos Tsapras)
1:0
31'
 
Суарес Дани

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Левадиакос
Ничья
Атромитос
2.88
3.08
2.95
Все Коэффициенты
44
Маркович
Матей
6
Triantafyllos
Tsapras
5
Винисиус
Пауло
II
24
Panagiotis
Liagas
29
Баханак
Патрик
4
Stephen
Kwabena
12
Мехия
Альфредо
8
Georgios
Nikas
19
Вракас
Георгиос
9
Петре
Адриан
20
Моутинью
Тьерри
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
5
Хациисаяс
Димитриос
15
Суарес
Дани
28
Де
Бок
Лоренс
17
Эрлингмарк
Огюст
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
20
Клонаридис
Виктор
11
Кьяртанссон
Видар
7
Робай
Гаэтан
Левадиакос
4-3-3
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Левадиакос
Атромитос

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:1
С
1:0
С
0:2
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1
0.11

Среднее время на гол

90
810

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

0.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.2
Бельмонт Антони 1 0.1
Georgios Nikas 1 0.1
Panagiotis Liagas 1 0.1
Triantafyllos Tsapras 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 3 0.3
Marios Tzavidas 2 0.2
Кечрида Вайди 1 0.1
Муньис Хуан 1 0.1
Ротариу Дорин 1 0.1
Фридйонссон Самуэль 1 0.1
Робай Гаэтан 1 0.1
Georgios Tzovaras 1 0.1
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Константинидис Димитрис 3 0
Моутинью Тьерри 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Konstantinos Doumtsios 2 0
Panagiotis Vichos 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Цимопулос Темистоклис 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Georgios Nikas 1 0
Panagiotis Liagas 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Эрлингмарк Огюст 3 0
Муньис Хуан 2 0
Куэн Андреас 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Кечрида Вайди 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
56%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
3
23%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
7
54%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1
Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1
Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 9 7 0 2 17 - 4 21
3. Волос 10 6 2 2 17 - 13 20
4. Олимпиакос 2:0 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Арис Салоники 9 4 1 4 10 - 10 13
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 0:1 10 3 2 5 11 - 12 11
9. Астерас 9 1 6 2 8 - 9 9
10. Ламия 0:2 10 1 5 4 3 - 10 8
11. ОФИ 9 1 3 5 7 - 14 6
12. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
13. Левадиакос 1:0 10 1 3 6 5 - 13 6
14. Ионикос 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Олимпиакос 2:0 6 4 1 1 11 - 4 13
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
6. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
7. Атромитос 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Левадиакос 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ламия 0:2 4 1 1 2 1 - 5 4
12. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
13. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
14. ОФИ 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 2:0 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Астерас 5 0 4 1 6 - 7 4
8. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Ламия 0:2 6 0 4 2 2 - 5 4
10. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Атромитос 0:1 5 1 0 4 5 - 7 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 1:0 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Волос Делетич Милош 5
АЕК Гарсия Леви 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Суарес Дани получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Georgios Nikas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Panagiotis Liagas получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Левадиакос
Ничья
Атромитос
2.88
3.08
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Левадиакос 1:0 Атромитос онлайн

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