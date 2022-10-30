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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Серен Юнайтед
1:2
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
20' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
27' Желтая карточка
Франсуа Гийом
0:1
47' Гол
Ванзейр Данте
71' Желтая карточка
Силла Абдулайе
0:2
72' Пенальти
Теума Тедди
1:2
75' Гол
Элисор Симон
76' Желтая карточка
Элисор Симон
79' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
90' Желтая карточка
90'+6
1
Галье
Тимоти
40
Опаре
Даниэль
99
Мбоу
Мамаду
2
Силла
Абдулайе
21
Самбу
Марсони
11
Абанда
Леруа
15
Сами
Лахссаини
6
Кахбах
Матье
27
Сиссоко
Самбу
10
Муандилмаджи
Мариус
7
Вагнер
да
Силва
49
Морис
Антони
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
94
Лапуссен
Лоик
19
Франсуа
Гийом
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
7
Бонифасе
Виктор
13
Ванзейр
Данте
Серен Юнайтед
3-4-1-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Унион Сент-Жиллуаз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
0:4
ПДА
4:2
ПДБ
2:0
ПДБ
0:2
ПДБ
1:0
ПДБ
3:2
ВД
1:2
ВД
0:3

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.25
1.5

Среднее время на гол

360
60

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2.5
2.25

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.88

Тотал матчей

1.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
48

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 (4) 0.47
Бернье Антуан 3 0.2
Поати Морган 1 0.07
Сиссоко Самбу 1 0.07
Мбоу Мамаду 1 0.07
Элисор Симон 1 0.07
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 7 0.47
Саймон Адингра 5 0.33
Теума Тедди 4 (3) 0.27
Бонифасе Виктор 3 0.2
Бёрджесс Кристиан 2 0.13
Сайкс Росс 2 0.13
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.13
Ниукоп Барт 1 0.07
Амани Жан 1 0.07
Лапуссен Лоик 1 0.07
Ван дер Хейден Сибе 1 0.07
Пуэртас Кэмерон 1 0.07
Кандусс Исмаэль 1 0.07
Линен Сенне 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Абдулайе 5 1
Сиссоко Самбу 5 0
Элисор Симон 5 0
Сами Лахссаини 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Муандилмаджи Мариус 2 0
Абанда Леруа 2 0
Самбу Марсони 2 0
Тремуле Сандро 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Мбоу Мамаду 1 0
Кахбах Матье 1 0
Гийом Валентин 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 6 0
Ниукоп Барт 5 0
Амани Жан 3 1
Бёрджесс Кристиан 3 0
Линен Сенне 3 0
Франсуа Гийом 1 1
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Морис Антони 2 0
Теума Тедди 2 0
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Зиани Илис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
19
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
50%
1
5%
46-60
1
50%
5
26%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
4
29%
4
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

13
7
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
3
43%
1-15
5
38%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

16
31
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
4
25%
8
26%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
4
25%
4
13%
31-45
4
25%
4
13%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
1
6%
7
23%
76-90

Пропущено

22
16
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
2
9%
4
25%
1-15
7
32%
3
19%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6
Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 15 13 1 1 39 - 14 40
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 10 2 3 31 - 19 32
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 14 7 2 5 25 - 17 23
7. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
8. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
9. Сент-Трейден 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
11. Серкль Брюгге 15 5 4 6 21 - 23 19
12. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
13. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 15 4 0 11 17 - 33 12
16. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
17. Зульте-Варегем 15 3 2 10 16 - 33 11
18. Серен Юнайтед 15 3 2 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 1 0 21 - 7 22
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
6. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
7. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
8. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
9. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
10. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
13. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 7 0 1 6 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
7. Сент-Трейден 8 3 3 2 8 - 8 12
8. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
11. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
12. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 8 (1)
Генк Онуачу Пол 8
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      27'
      Франсуа Гийом получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Сиссоко Самбу получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Сами Лассени уходит с поля. Denys Bunchukov выходит вместо него
    • 19'
      Муандилмаджи Мариус уходит с поля. Элисор Симон выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

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