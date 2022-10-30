Тур: 15. Стадион: Stade du Pairay.
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаСиссоко Самбу
27' Желтая карточкаФрансуа Гийом
0:1
47' ГолВанзейр Данте
71' Желтая карточкаСилла Абдулайе
0:2
72' ПенальтиТеума Тедди
1:2
75' ГолЭлисор Симон
76' Желтая карточкаЭлисор Симон
79' Желтая карточкаВан дер Хейден Сибе
90'+6
Ход матча
20'
27'
47'
0:1
71'
72'
0:2
75'
1:2
76'
90'
99
Мбоу
Мамаду
11
Абанда
Леруа
49
Морис
Антони
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Женешам Хосе
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Серен Юнайтед
Унион Сент-Жиллуаз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.25
1.5
Среднее время на гол
360
60
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2.5
2.25
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.88
Тотал матчей
1.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
48
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7 (4)
|0.47
|Бернье Антуан
|3
|0.2
|Поати Морган
|1
|0.07
|Сиссоко Самбу
|1
|0.07
|Мбоу Мамаду
|1
|0.07
|Элисор Симон
|1
|0.07
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|7
|0.47
|Саймон Адингра
|5
|0.33
|Теума Тедди
|4 (3)
|0.27
|Бонифасе Виктор
|3
|0.2
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0.13
|Сайкс Росс
|2
|0.13
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.13
|Ниукоп Барт
|1
|0.07
|Амани Жан
|1
|0.07
|Лапуссен Лоик
|1
|0.07
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.07
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.07
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.07
|Линен Сенне
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Абдулайе
|5
|1
|Сиссоко Самбу
|5
|0
|Элисор Симон
|5
|0
|Сами Лахссаини
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Тремуле Сандро
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Мбоу Мамаду
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|6
|0
|Ниукоп Барт
|5
|0
|Амани Жан
|3
|1
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Франсуа Гийом
|1
|1
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
19
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
50%
1
5%
46-60
1
50%
5
26%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
4
29%
4
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
13
7
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
3
43%
1-15
5
38%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
16
31
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
4
25%
8
26%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
4
25%
4
13%
31-45
4
25%
4
13%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
1
6%
7
23%
76-90
Пропущено
22
16
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
2
9%
4
25%
1-15
7
32%
3
19%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6
Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|15
|13
|1
|1
|39 - 14
|40
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|32 - 16
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|25 - 17
|23
|7.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|9.
|Сент-Трейден
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Андерлехт
|14
|6
|1
|7
|26 - 21
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|12.
|Мехелен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|13.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|14.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|Эйпен
|15
|4
|0
|11
|17 - 33
|12
|16.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|17.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|2
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|7.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|9.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|10.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|13.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|0
|1
|6
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|6.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|7.
|Сент-Трейден
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|11.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|8 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|8
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|7 (2)
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6