Тур: 11. Стадион: Ренато Кури.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
12' ГолБеретта Джакомо
17' Желтая карточкаИаннони Эдоардо
26' Желтая карточкаКассандро Томмазо
34' Желтая карточкаМастрантонио Валерио
43' Желтая карточкаБеретта Джакомо
45' Вторая желтая карточкаИаннони Эдоардо
48' Желтая карточкаПертиконе Романо
Ход матча
12'
0:1
17'
43'
45'
48'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Моро ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Перуджа
Читтаделла
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Тотал матчей
0.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
83
83
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.27
|Стриццоло Лука
|2
|0.18
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.09
|Луперини Грегорио
|1
|0.09
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.09
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беретта Джакомо
|2
|0.18
|Антонуччи Мирко
|2
|0.18
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.18
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.18
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Andrea Magrassi
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|2
|1
|Санторо Симоне
|2
|1
|Ианнони Эдоардо
|2
|1
|Мелькьорри Федерико
|3
|0
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Курадо Маркос
|3
|0
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Пас Йеферсон
|3
|0
|Куан Кристиан
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Оливьери Марко
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|1
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Кассандро Томмазо
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Пертиконе Романо
|3
|0
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Данци Андреа
|1
|1
|Ignacio Lores
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
4
57%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
31%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3
Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|11
|6
|4
|1
|14 - 8
|22
|3.
|Тернана
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|4.
|Бари
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Брешия
|11
|5
|3
|3
|15 - 16
|18
|9.
|Зюйдтироль
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|10.
|Кальяри
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|11.
|СПАЛ
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|12.
|Читтаделла
|1:0
|11
|3
|5
|3
|9 - 12
|14
|13.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|14.
|Модена
|11
|4
|0
|7
|16 - 17
|12
|15.
|Пиза
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Козенца
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|17.
|Беневенто
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|0:1
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|15.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|Перуджа
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Асколи
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Читтаделла
|1:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|13.
|Кальяри
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|15.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|17.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Перуджа
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|8 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|6
|Пиза
|Марин Мариус
|6