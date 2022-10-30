  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Перуджа
0:1
Второй тайм: 90+'
Читтаделла
0'
0:1
12' Гол
Беретта Джакомо
17' Желтая карточка
Ианнони Эдоардо
26' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
34' Желтая карточка
Мастрантонио Валерио
43' Желтая карточка
Беретта Джакомо
45' Вторая желтая карточка
Ианнони Эдоардо
48' Желтая карточка
Пертиконе Романо

Ход матча

12'
0:1
Беретта Джакомо
(Ignacio Lores)
17'
Ианнони Эдоардо
 
26'
 
Кассандро Томмазо
34'
 
Мастрантонио Валерио
43'
 
Беретта Джакомо
45'
Ианнони Эдоардо
 
46'
Куан Кристиан
Сгарби Филиппо
 
48'
 
Пертиконе Романо
58'
 
Маццокко Давиде
Мастрантонио Валерио
58'
 
Маттиоли Алессандро
Кассандро Томмазо
64'
Ди Серио Джузеппе
Мелькьорри Федерико
 
64'
Ди Кармине Самуэль
Стриццоло Лука
 
72'
Бегетто Андреа
Пас Йеферсон
 
72'
 
Andrea Magrassi
Антонуччи Мирко
72'
 
Каррьеро Джузеппе
Ignacio Lores
83'
 
Тункара Мамаду
Беретта Джакомо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Читтаделла
62.00
7.40
3.51
Все Коэффициенты
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
17
Пас
Йеферсон
13
Луперини
Грегорио
16
Бартоломей
Паоло
4
Ианнони
Эдоардо
9
Мелькьорри
Федерико
41
Стриццоло
Лука
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
29
Мастрантонио
Валерио
30
Ignacio
Lores
11
Беретта
Джакомо
10
Антонуччи
Мирко
Перуджа
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Перуджа
Читтаделла

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:2
СB
0:0
СB
2:2
СB
1:3
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

0.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.27
Стриццоло Лука 2 0.18
Ди Кармине Самуэль 1 0.09
Луперини Грегорио 1 0.09
Ди Серио Джузеппе 1 0.09
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Курадо Маркос 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беретта Джакомо 2 0.18
Антонуччи Мирко 2 0.18
Бальдини Энрико 2 (1) 0.18
Асенсио Рауль 2 (1) 0.18
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Вита Алессио 0 0
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 2 1
Санторо Симоне 2 1
Ианнони Эдоардо 2 1
Мелькьорри Федерико 3 0
Дель Орко Кристиан 3 0
Курадо Маркос 3 0
Касасола Тиаго 3 0
Пас Йеферсон 3 0
Куан Кристиан 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Бартоломей Паоло 2 0
Оливьери Марко 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Тункара Мамаду 4 0
Кассандро Томмазо 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Пертиконе Романо 3 0
Доннарумма Даниэле 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Данци Андреа 1 1
Ignacio Lores 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
4
57%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
31%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3
Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 11 5 3 3 15 - 12 18
8. Брешия 11 5 3 3 15 - 16 18
9. Зюйдтироль 11 5 3 3 12 - 13 18
10. Кальяри 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Читтаделла 1:0 11 3 5 3 9 - 12 14
13. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
14. Модена 11 4 0 7 16 - 17 12
15. Пиза 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Козенца 11 3 2 6 10 - 18 11
17. Беневенто 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 0:1 11 2 1 8 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 1:0 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 0:1 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Асколи 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Читтаделла 1:0 6 1 3 2 3 - 6 6
12. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
13. Кальяри 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
15. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
17. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
18. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Перуджа 0:1 5 1 0 4 4 - 8 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 8 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Ианнони Эдоардо получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Беретта Джакомо получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Перуджа
    Ничья
    Читтаделла
    62.00
    7.40
    3.51
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Перуджа 0:1 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Перуджа
    Читтаделла
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     