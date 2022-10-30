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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Винтертур
1:0
Второй тайм: 79'
Санкт-Галлен
0'
1:0
22' Гол
Буркарт Нишан
26' Желтая карточка
Samir Ramizi
42' Желтая карточка
Matej Maglica
61' Желтая карточка
Шмидт Исаак

Ход матча

22'
Буркарт Нишан
1:0
26'
Samir Ramizi
 
42'
 
Matej Maglica
46'
 
Гвидотти Стефано
Patrick Sutter
61'
 
Шмидт Исаак
61'
 
Латте Лат Эммануэль
Азеведо Рикардо
65'
Крьезиу Хекуран
Thibault Corbaz
 
65'
Шеттин Тобиас
Буркарт Нишан
 
76'
Абедини Эрис
Буэсс Роман
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Санкт-Галлен
3.68
4.21
5.10
Все Коэффициенты
1
Фаюлу
Тимоти
19
Adrian
Gantenbein
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
16
Арнольд
Ремо
14
Thibault
Corbaz
99
Буркарт
Нишан
8
Samir
Ramizi
10
Ди
Джусто
Маттео
9
Буэсс
Роман
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
33
Шмидт
Исаак
77
Аколо
Чадрак
28
Азеведо
Рикардо
9
Гийемено
Джереми
Винтертур
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Санкт-Галлен

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.86

Среднее время на гол

70
48

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.57
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.93
1.93

Тотал матчей

1.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
46

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 3 (2) 0.21
Samir Ramizi 2 0.14
Камбери Флориан 1 0.07
Родригес Франсиско III 1 0.07
Ди Джусто Маттео 1 0.07
Зайлер Штефан 1 0.07
Буркарт Нишан 1 0.07
Samuel Ballet 1 0.07
Манзамби Нефтали 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Adrian Gantenbein 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.21
Латте Лат Эммануэль 3 0.21
Аколо Чадрак 3 0.21
Гийемено Джереми 3 0.21
Фон Моос Юлиан 3 0.21
Шуберт Фабиан 3 0.21
Шмидт Исаак 2 0.14
Гиндо Дауда 1 0.07
Christian Witzig 1 0.07
Карлен Грегори 1 0.07
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 6 1
Диаби Сулейман 4 0
Michael Goncalves 4 0
Буэсс Роман 3 0
Granit Lekaj 3 0
Гельми Рой 3 0
Thibault Corbaz 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Samuel Ballet 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Камбери Флориан 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Adrian Gantenbein 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 5 1
Шмидт Исаак 4 1
Matej Maglica 5 0
Фалльци Альберт 3 0
Латте Лат Эммануэль 3 0
Стильхарт Базиль 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 1
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Кинтилья Хорди 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Patrick Sutter 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
50%
4
31%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
6%
5
42%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
1
8%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

10
25
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
3
30%
6
24%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
1
10%
5
20%
31-45
2
20%
4
16%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
2
20%
3
12%
76-90

Пропущено

27
19
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
11%
5
26%
1-15
7
26%
3
16%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
3
11%
3
16%
61-75
5
19%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Винтертур 3:1 Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0
Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1
Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 14 9 4 1 31 - 9 31
2. Серветт 14 6 6 2 18 - 14 24
3. Люцерн 13 5 4 4 23 - 18 19
4. Сьон 14 5 4 5 20 - 21 19
5. Санкт-Галлен 0:1 14 5 3 6 24 - 21 18
6. Лугано 14 5 2 7 21 - 25 17
7. Базель 1:2 13 4 5 4 19 - 15 17
8. Грасcхоппер 14 4 5 5 26 - 28 17
9. Винтертур 1:0 14 4 3 7 11 - 27 15
10. Цюрих 14 1 6 7 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 7 5 2 0 16 - 4 17
2. Серветт 7 4 3 0 11 - 6 15
3. Санкт-Галлен 0:1 7 4 2 1 13 - 6 14
4. Базель 1:2 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Винтертур 1:0 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Сьон 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
3. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 10 - 14 6
7. Цюрих 7 1 3 3 5 - 11 6
8. Базель 1:2 6 1 2 3 7 - 8 5
9. Санкт-Галлен 0:1 7 1 1 5 11 - 15 4
10. Винтертур 1:0 6 1 1 4 4 - 10 4
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Люцерн Майер Макс 6
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Серветт Дулин Давид 7
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Люцерн Симани Денис 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Matej Maglica получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Буркарт Нишан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Санкт-Галлен
3.68
4.21
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Винтертур 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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