Тур: 14. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
1:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолБуркарт Нишан
26' Желтая карточкаSamir Ramizi
42' Желтая карточкаMatej Maglica
61' Желтая карточкаШмидт Исаак
82' Вторая желтая карточкаШмидт Исаак
87' Желтая карточкаЗайлер Штефан
90'+10
Ход матча
21'
1:0
26'
42'
61'
82'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
40 Владение мячом, % 60
16
Арнольд
Ремо
19
Гиндо
Дауда
33
Шмидт
Исаак
77
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
77 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Винтертур
Санкт-Галлен
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.86
Среднее время на гол
70
48
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.57
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.93
1.93
Тотал матчей
1.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
46
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|3 (2)
|0.21
|Samir Ramizi
|2
|0.14
|Камбери Флориан
|1
|0.07
|Родригес Франсиско III
|1
|0.07
|Ди Джусто Маттео
|1
|0.07
|Зайлер Штефан
|1
|0.07
|Буркарт Нишан
|1
|0.07
|Samuel Ballet
|1
|0.07
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Adrian Gantenbein
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.21
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0.21
|Аколо Чадрак
|3
|0.21
|Гийемено Джереми
|3
|0.21
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.21
|Шуберт Фабиан
|3
|0.21
|Шмидт Исаак
|2
|0.14
|Гиндо Дауда
|1
|0.07
|Christian Witzig
|1
|0.07
|Карлен Грегори
|1
|0.07
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|6
|1
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Michael Goncalves
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Granit Lekaj
|3
|0
|Гельми Рой
|3
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Зайлер Штефан
|2
|0
|Samuel Ballet
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Adrian Gantenbein
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмидт Исаак
|4
|2
|Гёртлер Лукас
|5
|1
|Matej Maglica
|5
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|1
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
43%
4
31%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
6%
5
38%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
1
8%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
11
25
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
3
27%
6
24%
1-15
2
18%
4
16%
16-30
1
9%
5
20%
31-45
2
18%
4
16%
46-60
1
9%
3
12%
61-75
2
18%
3
12%
76-90
Пропущено
27
20
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
11%
5
25%
1-15
7
26%
4
20%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
3
11%
3
15%
61-75
5
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Винтертур 3:1 Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0
Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1
Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|14
|9
|4
|1
|32 - 9
|31
|2.
|Серветт
|14
|6
|6
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Люцерн
|13
|5
|4
|4
|23 - 18
|19
|4.
|Сьон
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|6.
|Лугано
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|7.
|Базель
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Грасcхоппер
|14
|4
|5
|5
|26 - 28
|17
|9.
|Винтертур
|14
|4
|3
|7
|11 - 27
|15
|10.
|Цюрих
|14
|1
|6
|7
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|5
|2
|0
|17 - 4
|17
|2.
|Серветт
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|3.
|Санкт-Галлен
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Базель
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Винтертур
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|3.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|7.
|Цюрих
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|8.
|Базель
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|9.
|Санкт-Галлен
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|10.
|Винтертур
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|6
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Лугано
|Дапрела Фабио
|1 4