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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Янг Бойз
2:1
Второй тайм: 78'
Базель
0'
1:0
7' Гол
Ридер Фабиан
2:0
23' Гол
Элиа Мешак
28' Желтая карточка
Джака Таулант
44' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
2:0
51' Не забитый пенальти
Малес Дариан
2:1
53' Гол
Брэдли Финк
61' Желтая карточка
Миллар Лиам
66' Желтая карточка
Ридер Фабиан
75' Желтая карточка
Малес Дариан
76' Желтая карточка
Lewin Blum

Ход матча

7'
Ридер Фабиан
(Имери Кастриот)
1:0
23'
Элиа Мешак
(Ридер Фабиан)
2:0
28'
 
Джака Таулант
44'
Гарсия Улиссес
 
46'
 
Сальви Мирко
Хитц Mapвин
46'
 
Ланг Михаэль
Джака Таулант
51'
2:0
Малес Дариан
53'
2:1
Брэдли Финк
61'
 
Миллар Лиам
63'
Бенито Лорис
Гарсия Улиссес
 
66'
Ридер Фабиан
 
71'
Сьерро Венсан
Ридер Фабиан
 
71'
Нсаме Жан-Пьер
Иттен Седрик
 
75'
 
Малес Дариан
76'
Lewin Blum
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Базель
4.20
6.00
5.55
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Ниассе
Шейх
29
Имери
Кастриот
11
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
1
Хитц
Mapвин
34
Джака
Таулант
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
8
Диуф
Энди
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
7
Миллар
Лиам
14
Брэдли
Финк
Янг Бойз
4-3-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Базель

33 матча

72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
42.4%
3.1%
18 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.3%
6%
22 победы 9 ничьих 0 побед

30 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 21 победа

63 матча

38.1%
27%
34.9%
24 победы 17 ничьих 22 победы

Первый тайм

28.6%
39.7%
31.7%
18 побед 25 ничьих 20 побед

Второй тайм

34.9%
31.7%
33.4%
22 победы 20 ничьих 21 победа

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

64
33

Голов в среднем за матч

2.06
1.03

Среднее время на гол

43
87

Всего голов

59
38

Голов в среднем за матч

1.84
1.23

Среднее время на гол

48
73

Всего голов

123
71

Голов в среднем за матч

1.95
1.13

Тотал матчей

0.5
60
Больше 95%
Меньше 5%
3
56
Больше 89%
Меньше 11%
7
37
Больше 59%
Меньше 41%
26
24
Больше 38%
Меньше 62%
39
9
Больше 14%
Меньше 86%
54
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

46
79

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 8 (1) 0.57
Иттен Седрик 6 (1) 0.43
Элиа Мешак 4 0.29
Ридер Фабиан 3 0.21
Канга Вилфрид 3 0.21
Фасснахт Кристиан 1 0.07
Угриниц Филип 1 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.07
Нгамалё Николас 1 0.07
Имери Кастриот 1 0.07
Зесигер Седрик 1 0.07
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Монтейро Джоэл 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Lewin Blum 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.23
Бургер Ваутер 3 0.23
Брэдли Финк 3 0.23
Ндой Дан 2 0.15
Комас Арнау 2 0.15
Амдуни Зеки 2 0.15
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.15
Малес Дариан 1 0.08
Джака Таулант 0 0
Ланг Михаэль 0 0
Фрай Фабиан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 4 1
Ниассе Шейх 4 0
Гарсия Улиссес 2 1
Иттен Седрик 3 0
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Ридер Фабиан 2 0
Lewin Blum 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамалё Николас 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 4 0
Бургер Ваутер 4 0
Ндой Дан 4 0
Комас Арнау 4 0
Ланг Михаэль 3 0
Миллар Лиам 3 0
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Адамс Касим 2 0
Зачири Анди 2 0
Малес Дариан 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
4
67%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
20%
4
36%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

28
17
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
5
18%
4
24%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
3
11%
6
35%
46-60
6
21%
3
18%
61-75
9
32%
1
6%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Сьон 1:1 Лугано - Янг Бойз 1:4 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1
Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Жальгирис 2:2 Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0
Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 14 9 4 1 31 - 9 31
2. Серветт 14 6 6 2 18 - 14 24
3. Люцерн 13 5 4 4 23 - 18 19
4. Сьон 14 5 4 5 20 - 21 19
5. Санкт-Галлен 0:1 14 5 3 6 24 - 21 18
6. Лугано 14 5 2 7 21 - 25 17
7. Базель 1:2 13 4 5 4 19 - 15 17
8. Грасcхоппер 14 4 5 5 26 - 28 17
9. Винтертур 1:0 14 4 3 7 11 - 27 15
10. Цюрих 14 1 6 7 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 7 5 2 0 16 - 4 17
2. Серветт 7 4 3 0 11 - 6 15
3. Санкт-Галлен 0:1 7 4 2 1 13 - 6 14
4. Базель 1:2 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Винтертур 1:0 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Сьон 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
3. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 10 - 14 6
7. Цюрих 7 1 3 3 5 - 11 6
8. Базель 1:2 6 1 2 3 7 - 8 5
9. Санкт-Галлен 0:1 7 1 1 5 11 - 15 4
10. Винтертур 1:0 6 1 1 4 4 - 10 4
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Люцерн Майер Макс 6
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Серветт Дулин Давид 7
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Люцерн Симани Денис 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Гарсия Улиссес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Фабиан Ридер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    Базель
    4.20
    6.00
    5.55
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