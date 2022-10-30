Тур: 14. Стадион: Стад де Суиз.
0'
1:0
7' ГолРидер Фабиан
2:0
23' ГолЭлиа Мешак
28' Желтая карточкаДжака Таулант
44' Желтая карточкаГарсия Улиссес
2:0
51' Не забитый пенальтиМалес Дариан
2:1
53' ГолБрэдли Финк
61' Желтая карточкаМиллар Лиам
66' Желтая карточкаРидер Фабиан
75' Желтая карточкаМалес Дариан
76' Желтая карточкаLewin Blum
Ход матча
7'
1:0
23'
2:0
28'
44'
51'
2:0
53'
2:1
61'
66'
75'
76'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
20
Ниассе
Шейх
11
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
14
Брэдли
Финк
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
32 Ридер ФабианНападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
26 Сене КалиПолузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
- Нападающий
-
17 Зачири АндиНападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
История личных встреч
Янг Бойз
Базель
33 матча
72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
42.4%
3.1%
18 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.3%
6%
22 победы 9 ничьих 0 побед
30 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 21 победа
63 матча
38.1%
27%
34.9%
24 победы 17 ничьих 22 победы
Первый тайм
28.6%
39.7%
31.7%
18 побед 25 ничьих 20 побед
Второй тайм
34.9%
31.7%
33.4%
22 победы 20 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
64
33
Голов в среднем за матч
2.06
1.03
Среднее время на гол
43
87
Всего голов
59
38
Голов в среднем за матч
1.84
1.23
Среднее время на гол
48
73
Всего голов
123
71
Голов в среднем за матч
1.95
1.13
Тотал матчей
0.5
60
Больше 95%
Меньше 5%
3
56
Больше 89%
Меньше 11%
7
37
Больше 59%
Меньше 41%
26
24
Больше 38%
Меньше 62%
39
9
Больше 14%
Меньше 86%
54
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
46
79
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (1)
|0.57
|Иттен Седрик
|6 (1)
|0.43
|Элиа Мешак
|4
|0.29
|Ридер Фабиан
|3
|0.21
|Канга Вилфрид
|3
|0.21
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.07
|Угриниц Филип
|1
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.07
|Нгамалё Николас
|1
|0.07
|Имери Кастриот
|1
|0.07
|Зесигер Седрик
|1
|0.07
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|3
|0.23
|Бургер Ваутер
|3
|0.23
|Брэдли Финк
|3
|0.23
|Ндой Дан
|2
|0.15
|Комас Арнау
|2
|0.15
|Амдуни Зеки
|2
|0.15
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.15
|Малес Дариан
|1
|0.08
|Джака Таулант
|0
|0
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|4
|1
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|1
|Иттен Седрик
|3
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Ридер Фабиан
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамалё Николас
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Угриниц Филип
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|4
|0
|Бургер Ваутер
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Комас Арнау
|4
|0
|Ланг Михаэль
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Адамс Касим
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Малес Дариан
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
4
67%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
20%
4
36%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
28
17
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
5
18%
4
24%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
3
11%
6
35%
46-60
6
21%
3
18%
61-75
9
32%
1
6%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Сьон 1:1 Лугано - Янг Бойз 1:4 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1
Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Жальгирис 2:2 Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0
Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1
|14
|9
|4
|1
|31 - 9
|31
|2.
|Серветт
|14
|6
|6
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Люцерн
|13
|5
|4
|4
|23 - 18
|19
|4.
|Сьон
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|6.
|Лугано
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|7.
|Базель
|1:2
|13
|4
|5
|4
|19 - 15
|17
|8.
|Грасcхоппер
|14
|4
|5
|5
|26 - 28
|17
|9.
|Винтертур
|1:0
|14
|4
|3
|7
|11 - 27
|15
|10.
|Цюрих
|14
|1
|6
|7
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|2.
|Серветт
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|3.
|Санкт-Галлен
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Базель
|1:2
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Винтертур
|1:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|3.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|7.
|Цюрих
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|8.
|Базель
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Санкт-Галлен
|0:1
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|10.
|Винтертур
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|6
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Лугано
|Дапрела Фабио
|1 4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 4