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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 31120
Янг Бойз
3:1
Конец матча
Базель
0'
1:0
7' Гол
Ридер Фабиан
2:0
23' Гол
Элиа Мешак
28' Желтая карточка
Джака Таулант
44' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
2:0
51' Не забитый пенальти
Малес Дариан
2:1
52' Гол
Брэдли Финк
60' Желтая карточка
Миллар Лиам
66' Желтая карточка
Ридер Фабиан
73' Желтая карточка
Малес Дариан
75' Желтая карточка
Lewin Blum
88' Красная карточка
Ланг Михаэль
3:1
90' Гол
Сьерро Венсан
90'+6
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Ниассе
Шейх
29
Имери
Кастриот
11
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
1
Хитц
Mapвин
34
Джака
Таулант
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
8
Диуф
Энди
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
7
Миллар
Лиам
14
Брэдли
Финк
Янг Бойз
4-3-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Базель

33 матча

72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
42.4%
3.1%
18 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.3%
6%
22 победы 9 ничьих 0 побед

30 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 21 победа

63 матча

38.1%
27%
34.9%
24 победы 17 ничьих 22 победы

Первый тайм

28.6%
39.7%
31.7%
18 побед 25 ничьих 20 побед

Второй тайм

34.9%
31.7%
33.4%
22 победы 20 ничьих 21 победа

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

64
33

Голов в среднем за матч

2.06
1.03

Среднее время на гол

43
87

Всего голов

59
38

Голов в среднем за матч

1.84
1.23

Среднее время на гол

48
73

Всего голов

123
71

Голов в среднем за матч

1.95
1.13

Тотал матчей

0.5
60
Больше 95%
Меньше 5%
3
56
Больше 89%
Меньше 11%
7
37
Больше 59%
Меньше 41%
26
24
Больше 38%
Меньше 62%
39
9
Больше 14%
Меньше 86%
54
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

46
79

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 8 (1) 0.57
Иттен Седрик 6 (1) 0.43
Элиа Мешак 4 0.29
Ридер Фабиан 3 0.21
Канга Вилфрид 3 0.21
Фасснахт Кристиан 1 0.07
Угриниц Филип 1 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.07
Нгамалё Николас 1 0.07
Имери Кастриот 1 0.07
Сьерро Венсан 1 0.07
Зесигер Седрик 1 0.07
Бенито Лорис 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Монтейро Джоэл 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Lewin Blum 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.23
Бургер Ваутер 3 0.23
Брэдли Финк 3 0.23
Ндой Дан 2 0.15
Комас Арнау 2 0.15
Амдуни Зеки 2 0.15
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.15
Малес Дариан 1 0.08
Ланг Михаэль 0 0
Джака Таулант 0 0
Фрай Фабиан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 4 1
Ниассе Шейх 4 0
Гарсия Улиссес 2 1
Иттен Седрик 3 0
Ридер Фабиан 3 0
Lewin Blum 3 0
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамалё Николас 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Михаэль 3 1
Джака Таулант 4 0
Бургер Ваутер 4 0
Ндой Дан 4 0
Комас Арнау 4 0
Миллар Лиам 3 0
Малес Дариан 3 0
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Адамс Касим 2 0
Зачири Анди 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
5
71%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
20%
4
36%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

31
18
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
6
19%
4
22%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
3
10%
7
39%
46-60
6
19%
3
17%
61-75
10
32%
1
6%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
10%
3
18%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Сьон 1:1 Лугано - Янг Бойз 1:4 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1
Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Жальгирис 2:2 Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0
Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 14 9 4 1 32 - 9 31
2. Серветт 14 6 6 2 18 - 14 24
3. Люцерн 13 5 4 4 23 - 18 19
4. Сьон 14 5 4 5 20 - 21 19
5. Санкт-Галлен 14 5 3 6 24 - 21 18
6. Лугано 14 5 2 7 21 - 25 17
7. Базель 13 4 5 4 19 - 16 17
8. Грасcхоппер 14 4 5 5 26 - 28 17
9. Винтертур 14 4 3 7 11 - 27 15
10. Цюрих 14 1 6 7 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 5 2 0 17 - 4 17
2. Серветт 7 4 3 0 11 - 6 15
3. Санкт-Галлен 7 4 2 1 13 - 6 14
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Винтертур 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Сьон 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
3. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 10 - 14 6
7. Цюрих 7 1 3 3 5 - 11 6
8. Базель 6 1 2 3 7 - 9 5
9. Санкт-Галлен 7 1 1 5 11 - 15 4
10. Винтертур 6 1 1 4 4 - 10 4
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Люцерн Майер Макс 6
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Гарсия Улиссес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Фабиан Ридер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 3:1 Базель онлайн

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