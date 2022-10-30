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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Боавишта
1:2
Второй тайм: 73'
Визела
0'
1:0
4' Гол
Ватай Масаки
1:1
6' Гол
Перейра Матеус
1:2
28' Гол
Зохи Кевин
40' Желтая карточка
Вилсон Бруно
47' Желтая карточка
Ватай Масаки
59' Желтая карточка
Перейра Матеус
63' Желтая карточка
Бунтиц Фабиян
67' Желтая карточка
Sopuruchukwu Onyemaechi
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
70
Sopuruchukwu
Onyemaechi
79
Мальейру
Педро
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
13
Ватай
Масаки
21
Агра
Салвадор
59
Martim
Tavares
7
Горре
Кенджи
97
Бунтиц
Фабиян
7
Исаак
Карлос
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
16
Перейра
Матеус
20
Гарсия
Самуэль
8
Гуззу
Рафаэл
10
Бондосо
Кико
19
Мендес
Алексис
22
Зохи
Кевин
9
Осмаич
Милутин
Боавишта
3-4-3
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Визела

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
0:1
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 2 0.18
Сассо Венсан 2 0.18
Martim Tavares 2 0.18
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.18
Агра Салвадор 1 0.09
Перес Себастьян 1 0.09
Боженик Роберт 1 0.09
Ватай Масаки 1 0.09
Горре Кенджи 0 0
Мальейру Педро 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зохи Кевин 2 0.18
Оливейра Андерсон 2 0.18
Гуззу Рафаэл 1 0.09
Бондосо Кико 1 0.09
Морейра Нуну 1 0.09
Перейра Матеус 1 0.09
Осмаич Милутин 1 0.09
Силва Томаш 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 4 0
Перес Себастьян 3 0
Макута Гайус 3 0
Кэннон Реджи 3 0
Лоуренсу Бруну II 3 0
Мальейру Педро 3 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Мангаш Рикарду 0 1
Бракалли Рафаэл 1 0
Агра Салвадор 1 0
Камара Ибраима III 1 0
Горре Кенджи 1 0
Боженик Роберт 1 0
Ватай Масаки 1 0
Martim Tavares 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 5 0
Нейва Кристиан 5 0
Силва Томаш 2 1
Морейра Нуну 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Оливейра Андерсон 2 0
Клаудемир де Соуза 2 0
Diego Rosa 2 0
Вилсон Бруно 2 0
Бунтиц Фабиян 2 0
Исаак Карлос 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Перейра Матеус 1 0
Рашид Осама 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Мендес Алексис 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Бондосо Кико 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
80%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
6
60%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0
Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0
Визела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0
Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренше 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Порту 11 7 2 2 23 - 8 23
3. Брага 10 7 1 2 26 - 10 22
4. Спортинг Л 11 6 1 4 21 - 14 19
5. Эшторил 1:0 11 5 3 3 12 - 9 18
6. Каса Пиа 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Витория Гимарайнш 10 5 2 3 10 - 8 17
8. Боавишта 1:2 11 5 1 5 12 - 18 16
9. Арока 11 4 4 3 13 - 18 16
10. Портимоненсе 0:1 11 5 0 6 8 - 11 15
11. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
12. Визела 2:1 11 4 2 5 9 - 11 14
13. Риу Аве 10 3 3 4 14 - 17 12
14. Фамаликан 10 3 1 6 8 - 13 10
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 10 2 3 5 9 - 15 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 11 0 2 9 7 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Спортинг Л 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
5. Витория Гимарайнш 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Боавишта 1:2 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
8. Риу Аве 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Портимоненсе 0:1 6 3 0 3 4 - 5 9
10. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Каса Пиа 5 2 1 2 3 - 2 7
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 1:0 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Визела 2:1 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
2. Эшторил 1:0 6 4 1 1 7 - 2 13
3. Брага 5 4 0 1 15 - 6 12
4. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Визела 2:1 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
8. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Боавишта 1:2 5 2 0 3 5 - 10 6
11. Портимоненсе 0:1 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Арока 5 1 3 1 4 - 7 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Порту Тареми Мехди 5 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Вилсон Бруно получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Мартим Тавареш уходит с поля. Нжие Юсуфа выходит вместо него
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Зохи Кевин бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Matheus Pereira бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ватай Масаки бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Боавишта 79.5% (93)
    X 17.1% (20)
    Визела 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боавишта
    Ничья
    Визела
    2.72
    4.40
    2.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Боавишта 1:2 Визела онлайн

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    Прогнозы на матч Боавишта 1:2 Визела

    Исход игры
    Боавишта
    79.5% (93)
    Ничья
    17.1% (20)
    Визела
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (48)
    Нет
    57.89% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Боавишта
    41.9% (49)
    2:1 Боавишта
    23.1% (27)
    1:1 Ничья
    15.4% (18)
    2:0 Боавишта
    10.3% (12)
    3:0 Боавишта
    1.7% (2)
    1:2 Визела
    1.7% (2)
    0:1 Визела
    1.7% (2)
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