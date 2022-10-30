Тур: 11. Стадион: Бесса.
0'
1:0
4' ГолВатай Масаки
1:1
6' ГолПерейра Матеус
1:2
28' ГолЗохи Кевин
40' Желтая карточкаВилсон Бруно
47' Желтая карточкаВатай Масаки
59' Желтая карточкаПерейра Матеус
63' Желтая карточкаБунтиц Фабиян
67' Желтая карточкаSopuruchukwu Onyemaechi
Ход матча
4'
1:0
6'
1:1
28'
1:2
40'
47'
59'
63'
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
13
Ватай
Масаки
10
Бондосо
Кико
22
Зохи
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ватай МасакиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зохи КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуНападающий
-
90 Friday Etim
-
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
История личных встреч
Боавишта
Визела
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
90
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|2
|0.18
|Сассо Венсан
|2
|0.18
|Martim Tavares
|2
|0.18
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.18
|Агра Салвадор
|1
|0.09
|Перес Себастьян
|1
|0.09
|Боженик Роберт
|1
|0.09
|Ватай Масаки
|1
|0.09
|Горре Кенджи
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зохи Кевин
|2
|0.18
|Оливейра Андерсон
|2
|0.18
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.09
|Бондосо Кико
|1
|0.09
|Морейра Нуну
|1
|0.09
|Перейра Матеус
|1
|0.09
|Осмаич Милутин
|1
|0.09
|Силва Томаш
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|4
|0
|Перес Себастьян
|3
|0
|Макута Гайус
|3
|0
|Кэннон Реджи
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|3
|0
|Мальейру Педро
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|1
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Камара Ибраима III
|1
|0
|Горре Кенджи
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Ватай Масаки
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|5
|0
|Нейва Кристиан
|5
|0
|Силва Томаш
|2
|1
|Морейра Нуну
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Клаудемир де Соуза
|2
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Вилсон Бруно
|2
|0
|Бунтиц Фабиян
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Перейра Матеус
|1
|0
|Рашид Осама
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
80%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0
Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0
Визела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0
Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренше 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29 - 5
|31
|2.
|Порту
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|3.
|Брага
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|4.
|Спортинг Л
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|5.
|Эшторил
|1:0
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|6.
|Каса Пиа
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Витория Гимарайнш
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|8.
|Боавишта
|1:2
|11
|5
|1
|5
|12 - 18
|16
|9.
|Арока
|11
|4
|4
|3
|13 - 18
|16
|10.
|Портимоненсе
|0:1
|11
|5
|0
|6
|8 - 11
|15
|11.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|12.
|Визела
|2:1
|11
|4
|2
|5
|9 - 11
|14
|13.
|Риу Аве
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|14.
|Фамаликан
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|18.
|Пасуш де Феррейра
|11
|0
|2
|9
|7 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Спортинг Л
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Витория Гимарайнш
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Боавишта
|1:2
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|8.
|Риу Аве
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Портимоненсе
|0:1
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|10.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Каса Пиа
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|1:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Визела
|2:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|Эшторил
|1:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|3.
|Брага
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|4.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Визела
|2:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|8.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Боавишта
|1:2
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Портимоненсе
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Арока
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|6
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 4
Прогнозы на матч Боавишта 1:2 Визела
Исход игры
Боавишта
79.5% (93)
Ничья
17.1% (20)
Визела
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (32)
Меньше
71.93% (82)
Обе команды забьют
Да
42.11% (48)
Нет
57.89% (66)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
41.9% (49)
2:1 Боавишта
23.1% (27)
1:1 Ничья
15.4% (18)
2:0 Боавишта
10.3% (12)
3:0 Боавишта
1.7% (2)
1:2 Визела
1.7% (2)
0:1 Визела
1.7% (2)
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