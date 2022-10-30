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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Боавишта
2:2
Конец матча
Визела
0'
1:0
4' Гол
Ватай Масаки
1:1
6' Гол
Перейра Матеус
1:2
28' Гол
Зохи Кевин
40' Желтая карточка
Вилсон Бруно
47' Желтая карточка
Ватай Масаки
59' Желтая карточка
Перейра Матеус
63' Желтая карточка
Бунтиц Фабиян
67' Желтая карточка
Sopuruchukwu Onyemaechi
78' Желтая карточка
Гуззу Рафаэл
2:2
78' Пенальти
Нжие Юсуфа
78' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
82' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
83' Вторая желтая карточка
Гуззу Рафаэл
2:2
83' Не забитый пенальти
Нжие Юсуфа
90' Желтая карточка
Силва Томаш
90'+7
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
70
Sopuruchukwu
Onyemaechi
79
Мальейру
Педро
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
13
Ватай
Масаки
21
Агра
Салвадор
59
Martim
Tavares
7
Горре
Кенджи
97
Бунтиц
Фабиян
7
Исаак
Карлос
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
16
Перейра
Матеус
20
Гарсия
Самуэль
8
Гуззу
Рафаэл
10
Бондосо
Кико
19
Мендес
Алексис
22
Зохи
Кевин
9
Осмаич
Милутин
Боавишта
3-4-3
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Визела

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
0:1
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 3 (1) 0.27
Сассо Венсан 2 0.18
Martim Tavares 2 0.18
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.18
Агра Салвадор 1 0.09
Перес Себастьян 1 0.09
Боженик Роберт 1 0.09
Ватай Масаки 1 0.09
Горре Кенджи 0 0
Мальейру Педро 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зохи Кевин 2 0.18
Оливейра Андерсон 2 0.18
Гуззу Рафаэл 1 0.09
Бондосо Кико 1 0.09
Морейра Нуну 1 0.09
Перейра Матеус 1 0.09
Осмаич Милутин 1 0.09
Силва Томаш 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 4 0
Лоуренсу Бруну II 4 0
Перес Себастьян 3 0
Макута Гайус 3 0
Кэннон Реджи 3 0
Мальейру Педро 3 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Мангаш Рикарду 0 1
Бракалли Рафаэл 1 0
Агра Салвадор 1 0
Камара Ибраима III 1 0
Горре Кенджи 1 0
Боженик Роберт 1 0
Ватай Масаки 1 0
Sopuruchukwu Onyemaechi 1 0
Martim Tavares 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 6 1
Нейва Кристиан 5 0
Силва Томаш 3 1
Оливейра Андерсон 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Морейра Нуну 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Клаудемир де Соуза 2 0
Diego Rosa 2 0
Вилсон Бруно 2 0
Исаак Карлос 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Перейра Матеус 1 0
Рашид Осама 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Мендес Алексис 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Бондосо Кико 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
71%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
3
25%
1-15
5
28%
2
17%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
7
58%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0
Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0
Визела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0
Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренше 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Порту 11 7 2 2 23 - 8 23
3. Брага 10 7 1 2 26 - 10 22
4. Спортинг Л 11 6 1 4 21 - 14 19
5. Каса Пиа 0:0 11 5 3 3 10 - 8 18
6. Витория Гимарайнш 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Боавишта 11 5 2 4 13 - 18 17
8. Эшторил 11 4 4 3 12 - 10 16
9. Портимоненсе 11 5 1 5 9 - 11 16
10. Арока 11 4 4 3 13 - 18 16
11. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
12. Риу Аве 0:0 11 3 4 4 14 - 17 13
13. Визела 11 3 3 5 9 - 12 12
14. Фамаликан 10 3 1 6 8 - 13 10
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 10 2 3 5 9 - 15 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 11 0 2 9 7 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Спортинг Л 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
5. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
7. Витория Гимарайнш 5 3 1 1 5 - 3 10
8. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
9. Риу Аве 0:0 5 3 0 2 7 - 5 9
10. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Каса Пиа 0:0 6 2 2 2 3 - 2 8
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Визела 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
2. Брага 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Каса Пиа 0:0 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
7. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Боавишта 5 2 0 3 5 - 10 6
11. Портимоненсе 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Арока 5 1 3 1 4 - 7 6
13. Риу Аве 0:0 6 0 4 2 7 - 12 4
14. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Порту Тареми Мехди 5 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Вилсон Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Мартим Тавареш уходит с поля. Нжие Юсуфа выходит вместо него
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Зохи Кевин бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Matheus Pereira бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Ватай Масаки бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Боавишта 79.5% (93)
    X 17.1% (20)
    Визела 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Боавишта 2:2 Визела

    Исход игры
    Боавишта
    79.5% (93)
    Ничья
    17.1% (20)
    Визела
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (48)
    Нет
    57.89% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Боавишта
    41.9% (49)
    2:1 Боавишта
    23.1% (27)
    1:1 Ничья
    15.4% (18)
    2:0 Боавишта
    10.3% (12)
    3:0 Боавишта
    1.7% (2)
    1:2 Визела
    1.7% (2)
    0:1 Визела
    1.7% (2)
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