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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Штурм
1:0
Второй тайм: 48'
Рид
0'
1:0
22' Пенальти
Янтшер Якоб

Ход матча

22'
Янтшер Якоб
1:0
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Рид
1.48
5.61
9.80
Все Коэффициенты
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
30
Любич
Иван
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
9
Айети
Альбиан
13
Янтшер
Якоб
1
Радлингер
Самуэль
15
Matthias
Gragger
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
66
David
Ungar
17
Philipp
Pomer
12
Кингсли
Майкл
8
Michael
Martin
21
Leo
Mikic
22
Нутц
Штефан
9
Шаби
Сейфедин
Штурм
4-3-1-2
Рид
4-4-2

История личных встреч

Штурм
Рид

33 матча

87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

51.5%
42.4%
6.1%
17 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
33.3%
3.1%
21 победа 11 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

50 матчей

58%
22%
20%
29 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

34%
54%
12%
17 побед 27 ничьих 6 побед

Второй тайм

42%
40%
18%
21 победа 20 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
ТМК
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:1
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
К
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
0:3
Б(M
1:2
К
0:1
Б(M
1:0
Б(M
0:2
К
1:2
Б(M
1:2
Б(M
3:2
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
4:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
5:0

Голы

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

1.56
1.32

Среднее время на гол

57
68

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.04
0.64

Среднее время на гол

86
140

Всего голов

65
49

Голов в среднем за матч

1.3
0.98

Тотал матчей

0.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
32
Больше 64%
Меньше 36%
18
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
46

Среднее время на гол

69
91

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.21
Эмега Эмануэль 3 0.21
Фусейни Мохаммед II 2 0.14
Айети Альбиан 2 0.14
Прасс Александр 1 0.07
Саркария Манприт 1 0.07
Вютрих Грегори 1 0.07
Боркович Александар 1 0.07
Шнегг Давид 1 0.07
Бовинг Виллиам 1 0.07
Горенц-Станкович Йон 1 0.07
Китеишвили Отар 1 0.07
Любич Иван 1 0.07
Ланг Кристоф 1 0.07
Вельс Моритц 1 0.07
Янтшер Якоб 1 (1) 0.07
Хорват Томи 1 (1) 0.07
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 2 0.14
Philipp Pomer 2 0.14
Leo Mikic 2 0.14
Моншайн Кристоф 2 (2) 0.14
Висмейер Юлиан 1 0.07
Нутц Штефан 0 0
Michael Martin 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 4 1
Газибегович Юсуф 5 0
Горенц-Станкович Йон 4 0
Прасс Александр 3 0
Шнегг Давид 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Любич Иван 1 0
Саркария Манприт 1 0
Демаку Весель 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 3 2
Лакнер Маркус 2 1
David Ungar 2 1
Цигль Марсель 3 0
Tin Plavotic 1 1
Моншайн Кристоф 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Michael Martin 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Нутц Штефан 1 0
Кингсли Майкл 1 0
Denizcan Cosgun 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
50%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
4
44%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
14%
1
10%
1-15
4
18%
3
30%
16-30
2
9%
2
20%
31-45
5
23%
1
10%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
3
30%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
13%
4
24%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
3
38%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штурм - Фейеноорд 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Гразер - Штурм 0:1 Штурм - Вольфсбергер 3:2
Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1
Рид
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Хорн - Рид 2:3 Рид - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рид 1:2
Рид - Альтах 2:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 14 10 3 1 30 - 8 33
2. Штурм 1:0 14 9 4 1 23 - 8 31
3. ЛАСК 14 7 5 2 29 - 19 26
4. Аустрия Вена 14 6 4 4 25 - 24 22
5. Сваровски Тироль 14 6 2 6 25 - 26 20
6. Аустрия Клагенфурт 14 6 2 6 24 - 26 20
7. Рапид Вена 14 5 3 6 22 - 17 18
8. Альтах 14 4 2 8 19 - 30 14
9. Вольфсбергер 14 4 2 8 27 - 32 14
10. Аустрия Лустенау 14 3 5 6 19 - 27 14
11. Рид 0:1 14 3 3 8 9 - 19 12
12. Хартберг 14 3 1 10 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 8 6 1 1 14 - 5 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Вена 7 3 2 2 11 - 11 11
5. Аустрия Лустенау 7 2 3 2 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
8. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Рид 0:1 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
12. Вольфсбергер 7 1 1 5 12 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
4. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Штурм 1:0 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Аустрия Вена 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Рапид Вена 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 7 2 1 4 9 - 16 7
10. Рид 0:1 8 1 2 5 3 - 10 5
11. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 9
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб из команды Штурм забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Рид
1.48
5.61
9.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 1:0 Рид онлайн

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Рид
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