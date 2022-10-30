Тур: 14. Стадион: Меркур Арена.
0'
1:0
22' ПенальтиЯнтшер Якоб
1:1
59' ГолНутц Штефан
2:1
71' ГолКитеишвили Отар
90' Желтая карточкаMichael Martin
90'+4
Ход матча
22'
1:0
59'
1:1
71'
2:1
90'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
66
David
Ungar
21
Leo
Mikic
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Julian TuriЗащитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
-
66 David UngarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
Штурм
Рид
33 матча
87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
51.5%
42.4%
6.1%
17 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
33.3%
3.1%
21 победа 11 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
50 матчей
58%
22%
20%
29 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
34%
54%
12%
17 побед 27 ничьих 6 побед
Второй тайм
42%
40%
18%
21 победа 20 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
33
Голов в среднем за матч
1.56
1.32
Среднее время на гол
57
68
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.04
0.64
Среднее время на гол
86
140
Всего голов
65
49
Голов в среднем за матч
1.3
0.98
Тотал матчей
0.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
32
Больше 64%
Меньше 36%
18
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
Среднее время на гол
69
91
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.21
|Эмега Эмануэль
|3
|0.21
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.14
|Айети Альбиан
|2
|0.14
|Китеишвили Отар
|2
|0.14
|Прасс Александр
|1
|0.07
|Саркария Манприт
|1
|0.07
|Вютрих Грегори
|1
|0.07
|Боркович Александар
|1
|0.07
|Шнегг Давид
|1
|0.07
|Бовинг Виллиам
|1
|0.07
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.07
|Любич Иван
|1
|0.07
|Ланг Кристоф
|1
|0.07
|Вельс Моритц
|1
|0.07
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.07
|Хорват Томи
|1 (1)
|0.07
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|2
|0.14
|Philipp Pomer
|2
|0.14
|Leo Mikic
|2
|0.14
|Моншайн Кристоф
|2 (2)
|0.14
|Нутц Штефан
|1
|0.07
|Висмейер Юлиан
|1
|0.07
|Michael Martin
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|4
|1
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Шнегг Давид
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|3
|2
|Лакнер Маркус
|2
|1
|David Ungar
|2
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Michael Martin
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Моншайн Кристоф
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Кингсли Майкл
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
27%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
40%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
4
40%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
4
44%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
24
11
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
13%
1
9%
1-15
5
21%
3
27%
16-30
2
8%
2
18%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
6
25%
3
27%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
11%
4
21%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
1
11%
6
32%
61-75
3
33%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штурм - Фейеноорд 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Гразер - Штурм 0:1 Штурм - Вольфсбергер 3:2
Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1
Рид
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Хорн - Рид 2:3 Рид - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рид 1:2
Рид - Альтах 2:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|10
|3
|1
|30 - 8
|33
|2.
|Штурм
|14
|9
|4
|1
|24 - 9
|31
|3.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|4.
|Аустрия Вена
|14
|6
|4
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Сваровски Тироль
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|6
|2
|6
|24 - 26
|20
|7.
|Рапид Вена
|14
|5
|3
|6
|22 - 17
|18
|8.
|Альтах
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|9.
|Вольфсбергер
|14
|4
|2
|8
|27 - 32
|14
|10.
|Аустрия Лустенау
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|11.
|Рид
|14
|3
|3
|8
|10 - 20
|12
|12.
|Хартберг
|14
|3
|1
|10
|14 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|5.
|Аустрия Лустенау
|7
|2
|3
|2
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Рапид Вена
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Хартберг
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|12.
|Вольфсбергер
|7
|1
|1
|5
|12 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|18 - 5
|15
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|4.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Рапид Вена
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|10.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|11.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|9
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5