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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Шальке 04
0:2
Конец матча
Фрайбург
0'
18' Желтая карточка
Полтер Себастьян
41' Желтая карточка
Гинтер Маттиас
0:1
45' Гол
Грифо Винченцо
0:2
61' Пенальти
Грифо Винченцо
73' Желтая карточка
Краусс Том
88' Желтая карточка
Гюнтер Кристиан
90' Желтая карточка
Йосида Майя
90'+5
0:2. Гол Винченцо Грифо с пеналь...
0:1. Гол Винченцо Грифо (видео)....

Ход матча

18'
Полтер Себастьян
 
34'
Чалханоглу Керим
Оуведжан Томас
 
41'
 
Гинтер Маттиас
45'
0:1
Грифо Винченцо
(Эггештайн Максимилиан)
56'
Мор Тобиас
Караман Кенан
 
56'
Теродде Симон
Полтер Себастьян
 
61'
0:2
Грифо Винченцо
69'
 
Хёлер Лукас
Грегорич Михаэль
69'
 
Киере Даниэль-Кофи
Чон У-Ён
73'
Краусс Том
 
76'
 
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
76'
 
Шаде Кевин
Доан Рицу
81'
Латца Данни
Краусс Том
 
85'
 
Сильдиллия Килианн
Кюблер Лукас
88'
 
Гюнтер Кристиан
90'
Йосида Майя
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Шальке 04 16.3% (20)
X 18.7% (23)
Фрайбург 65% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
4
Йосида
Майя
41
Матричани
Хеннинг
2
Оуведжан
Томас
6
Краусс
Том
30
Крал
Алекс
19
Караман
Кенан
20
Молле
Флоран
11
Бюльтер
Мариус
40
Полтер
Себастьян
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Шальке 04
4-2-3-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Шальке 04
Фрайбург

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Б
4:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
4:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
0:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.73

Среднее время на гол

67
123

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.43
0.87

Тотал матчей

0.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
103

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.25
Теродде Симон 2 0.17
Дрекслер Доминик 1 0.08
Полтер Себастьян 1 0.08
Молле Флоран 1 0.08
Краусс Том 1 0.08
Саласар Родриго 1 0.08
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 6 (2) 0.5
Грегорич Михаэль 4 0.33
Гинтер Маттиас 2 0.17
Доан Рицу 2 0.17
Киере Даниэль-Кофи 2 0.17
Кюблер Лукас 1 0.08
Шаде Кевин 1 0.08
Эггештайн Максимилиан 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Кайтель Янник 0 0
Чон У-Ён 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 2 1
Бюльтер Мариус 3 0
Теродде Симон 2 0
Йосида Майя 2 0
Полтер Себастьян 2 0
Краусс Том 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Граймль Лео 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 4 0
Гюнтер Кристиан 3 0
Грегорич Михаэль 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Кайтель Янник 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Доан Рицу 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
17%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
4
22%
1
11%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
75%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
4
40%
3
17%
76-90

Пропущено

29
13
11 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
3
10%
1
8%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
6
21%
2
15%
31-45
6
21%
3
23%
46-60
4
14%
2
15%
61-75
8
28%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Герта - Шальке 04 2:1 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0
Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0
Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
2. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
3. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 20 - 15 22
5. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 2 4 25 - 20 20
6. Кёльн 1:0 Заявка 12 5 4 3 20 - 22 19
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
8. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
9. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Хоффенхайм 0:1 Заявка 12 5 2 5 17 - 13 17
11. Боруссия М Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
4. Кёльн 1:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
6. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
2. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
3. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 6 7
10. Кёльн 1:0 Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
13. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Шальке 04: 45%, Фрайбург: 55%.
  • 95'
    Гинтер Маттиас из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Бруннер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ноа Вайсхаупт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Шальке 04
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    Прогнозы 123
    Шальке 04 16.3% (20)
    X 18.7% (23)
    Фрайбург 65% (80)
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    Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Фрайбург

    Исход игры
    Шальке 04
    16.3% (20)
    Ничья
    18.7% (23)
    Фрайбург
    65% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.21% (71)
    Меньше
    38.79% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (87)
    Нет
    25% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Фрайбург
    39% (48)
    1:1 Ничья
    13.8% (17)
    0:1 Фрайбург
    9.8% (12)
    0:2 Фрайбург
    7.3% (9)
    2:1 Шальке 04
    7.3% (9)
    1:3 Фрайбург
    4.9% (6)
    2:0 Шальке 04
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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