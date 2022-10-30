Ноа Вайсхаупт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ноа Вайсхаупт нанес удар, но тот был заблокирован.

Ноа Вайсхаупт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Г О О О О Л - Грифо Винченцо из команды Фрайбург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Фрайбург

44' Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали

41' Гинтер Маттиас получил желтую карточку от судьи

41' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

39' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Фрайбург

36' Керим Чалханохлу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Оуведжан Томас получил травму и заменен. Керим Чалханохлу выходит на поле.

33' Оуведжан Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Грегорич Михаэль нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

32' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Хорошую попытку сделал Доан Рицу . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Чон У-Ён не смог попасть в створ ударом издали

22' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Бюльтер Мариус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Караман Кенан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Полтер Себастьян получил желтую карточку от судьи

16' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Доан Рицу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

4' Матч приостановлен из-за петард на поле

4' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Доан Рицу пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фрайбург начинает с центра поля