Тур: 12. Стадион: Фелтинс-Арена. Главный судья: Дингерт Кристиан
0'
18' Желтая карточкаПолтер Себастьян
41' Желтая карточкаГинтер Маттиас
0:1
45' ГолГрифо Винченцо
0:2
61' ПенальтиГрифо Винченцо
73' Желтая карточкаКраусс Том
88' Желтая карточкаГюнтер Кристиан
90' Желтая карточкаЙосида Майя
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
18'
41'
45'
61'
0:2
73'
76'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
30
Крал
Алекс
20
Молле
Флоран
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Сиди АлассанПолузащитник
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Шальке 04
Фрайбург
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.73
Среднее время на гол
67
123
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.43
0.87
Тотал матчей
0.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
103
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.25
|Теродде Симон
|2
|0.17
|Дрекслер Доминик
|1
|0.08
|Полтер Себастьян
|1
|0.08
|Молле Флоран
|1
|0.08
|Краусс Том
|1
|0.08
|Саласар Родриго
|1
|0.08
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|6 (2)
|0.5
|Грегорич Михаэль
|4
|0.33
|Гинтер Маттиас
|2
|0.17
|Доан Рицу
|2
|0.17
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0.17
|Кюблер Лукас
|1
|0.08
|Шаде Кевин
|1
|0.08
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Чон У-Ён
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Бюльтер Мариус
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Йосида Майя
|2
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Краусс Том
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Граймль Лео
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|4
|0
|Гюнтер Кристиан
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Кайтель Янник
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
17%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
4
22%
1
11%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
75%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
4
40%
3
17%
76-90
Пропущено
29
13
11 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
3
10%
1
8%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
6
21%
2
15%
31-45
6
21%
3
23%
46-60
4
14%
2
15%
61-75
8
28%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Герта - Шальке 04 2:1 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0
Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0
Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|38 - 10
|25
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 15
|22
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 20
|20
|6.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 22
|19
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|8.
|Майнц
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|9.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 13
|17
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|4.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|2.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|4.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|10.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 19
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|7 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Фрайбург
Исход игры
Шальке 04
16.3% (20)
Ничья
18.7% (23)
Фрайбург
65% (80)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
75% (87)
Нет
25% (29)
Популярный счёт
1:2 Фрайбург
39% (48)
1:1 Ничья
13.8% (17)
0:1 Фрайбург
9.8% (12)
0:2 Фрайбург
7.3% (9)
2:1 Шальке 04
7.3% (9)
1:3 Фрайбург
4.9% (6)
2:0 Шальке 04
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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