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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Лех
0:0
Первый тайм: 34'
Ракув
0'
8' Желтая карточка
Шатка Любомир

Ход матча

8'
Шатка Любомир
 
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Ракув
3.65
3.40
2.49
Все Коэффициенты
35
Беднарек
Филип
37
Шатка
Любомир
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
44
Червински
Алан
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
17
Шимчак
Филип
7
Соуза
Афонсу
21
Скурась
Михал
9
Исхак
Микаэль
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
Лех
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Лех
Ракув

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:2
К
1:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:1
К
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:3
К
1:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.7

Тотал матчей

1.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
52

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 5 (2) 0.36
Скурась Михал 3 0.21
Соуза Афонсу 2 0.14
Цитаишвили Георгий 1 0.07
Квеквескири Ника 1 0.07
Амарал Жоау 1 0.07
Вельде Кристоффер 1 0.07
Шимчак Филип 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Мархвиньски Филип 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 5 0.33
Иви Лопес 5 (3) 0.33
Пясецки Фабиан 4 0.27
Вдовяк Матеуш 3 0.2
Сварнас Стратос 1 0.07
Тудор Фран 1 0.07
Гутковский Владислав 1 0.07
Кун Патрик 1 0.07
Кочергин Владислав 1 0.07
Сореску Деян 1 0.07
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 4 0
Дуглас Барри 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Исхак Микаэль 2 0
Беднарек Филип 2 0
Муравски Радослав 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Скурась Михал 1 0
Шимчак Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенич Зоран 6 0
Тудор Фран 4 0
Раковитан Богдан 4 0
Папаниколау Яннис 3 0
Петрашек Томаш 1 1
Кун Патрик 2 0
Новак Бартош 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Берггрен Густав 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Сореску Деян 1 0
Ковачевич Владан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
1
11%
3
20%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
4
27%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
21%
5
22%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
3
21%
6
26%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
2
14%
6
26%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Лех 1:1 Краковия - Лех 0:0 Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2
Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ракув - Корона Кельце 1:0 Заглембе Сосновец - Ракув 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Ракув - Медзь 1:0
Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 15 10 3 2 24 - 9 33
2. Легия 15 8 4 3 22 - 18 28
3. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
4. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
5. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
6. Сталь Мелец 15 7 2 6 21 - 21 23
7. Лех 0:0 14 6 5 3 14 - 10 23
8. Краковия 15 6 4 5 17 - 11 22
9. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
10. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
11. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
12. Ягеллония 15 4 6 5 24 - 23 18
13. Заглембе Любин 15 4 5 6 12 - 22 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Лехия Гданьск 14 4 2 8 14 - 24 14
16. Пяст 15 3 4 8 15 - 19 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 0:0 8 3 2 3 5 - 6 11
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
4. Лех 0:0 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Ракув 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
6. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
7. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
8. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
10. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
11. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
13. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ягеллония Нене III 1 5
Легия Младенович Филип 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Шатка Любомир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Ракув
3.65
3.40
2.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 0:0 Ракув онлайн

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