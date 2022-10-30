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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 22817 Главный судья: Рачковски Павел
Лех
1:2
Конец матча
Ракув
0'
8' Желтая карточка
Шатка Любомир
0:1
49' Гол
Кун Патрик
60' Желтая карточка
Шимчак Филип
1:1
67' Гол
Скурась Михал
72' Желтая карточка
Тудор Фран
86' Желтая карточка
Исхак Микаэль
90' Желтая карточка
Скурась Михал
90' Желтая карточка
Вдовяк Матеуш
90' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
1:2
90' Гол
Пясецки Фабиан
90' Желтая карточка
Арсенич Зоран
91' Желтая карточка
Собех Артур
91' Желтая карточка
Ковачевич Владан
90'+8
35
Беднарек
Филип
37
Шатка
Любомир
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
44
Червински
Алан
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
17
Шимчак
Филип
7
Соуза
Афонсу
21
Скурась
Михал
9
Исхак
Микаэль
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
Лех
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Лех
Ракув

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:2
К
1:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:1
К
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:3
К
1:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.7

Тотал матчей

1.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
52

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 5 (2) 0.36
Скурась Михал 4 0.29
Соуза Афонсу 2 0.14
Цитаишвили Георгий 1 0.07
Квеквескири Ника 1 0.07
Амарал Жоау 1 0.07
Вельде Кристоффер 1 0.07
Шимчак Филип 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Мархвиньски Филип 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 5 0.33
Пясецки Фабиан 5 0.33
Иви Лопес 5 (3) 0.33
Вдовяк Матеуш 3 0.2
Кун Патрик 2 0.13
Сварнас Стратос 1 0.07
Тудор Фран 1 0.07
Гутковский Владислав 1 0.07
Кочергин Владислав 1 0.07
Сореску Деян 1 0.07
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 4 0
Дуглас Барри 2 1
Исхак Микаэль 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Беднарек Филип 2 0
Муравски Радослав 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Скурась Михал 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенич Зоран 7 0
Тудор Фран 5 0
Раковитан Богдан 4 0
Папаниколау Яннис 3 0
Петрашек Томаш 1 1
Кун Патрик 2 0
Новак Бартош 2 0
Иви Лопес 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Берггрен Густав 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Кочергин Владислав 1 0
Сореску Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
1
11%
3
20%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
4
27%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
3
20%
5
20%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
3
20%
7
28%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
2
13%
7
28%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Лех 1:1 Краковия - Лех 0:0 Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2
Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ракув - Корона Кельце 1:0 Заглембе Сосновец - Ракув 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Ракув - Медзь 1:0
Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 15 11 2 2 26 - 10 35
2. Легия 15 8 4 3 22 - 18 28
3. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
4. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
5. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
6. Сталь Мелец 15 7 2 6 21 - 21 23
7. Лех 14 6 4 4 15 - 12 22
8. Краковия 15 6 4 5 17 - 11 22
9. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
10. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
11. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
12. Ягеллония 15 4 6 5 24 - 23 18
13. Заглембе Любин 15 4 5 6 12 - 22 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Лехия Гданьск 14 4 2 8 14 - 24 14
16. Пяст 15 3 4 8 15 - 19 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 8 3 1 4 6 - 8 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
2. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
3. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
4. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
5. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
7. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
8. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
10. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
11. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
13. Лехия Гданьск 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Ягеллония Нене III 1 5
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      8'
      Шатка Любомир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 1:2 Ракув онлайн

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