Тур: 15. Стадион: Городской стадион Познань. Зрители: 22817 Главный судья: Рачковски Павел
0'
8' Желтая карточкаШатка Любомир
0:1
49' ГолКун Патрик
60' Желтая карточкаШимчак Филип
1:1
67' ГолСкурась Михал
72' Желтая карточкаТудор Фран
86' Желтая карточкаИсхак Микаэль
90' Желтая карточкаСкурась Михал
90' Желтая карточкаВдовяк Матеуш
90' Желтая карточкаМархвиньски Филип
1:2
90' ГолПясецки Фабиан
90' Желтая карточкаАрсенич Зоран
91' Желтая карточкаСобех Артур
91' Желтая карточкаКовачевич Владан
90'+8
Ход матча
49'
0:1
60'
67'
1:1
72'
86'
90'
90'
90'
1:2
90'
91'
91'
17
Шимчак
Филип
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Лех
Ракув
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.7
Тотал матчей
1.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
52
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|0.36
|Скурась Михал
|4
|0.29
|Соуза Афонсу
|2
|0.14
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.07
|Квеквескири Ника
|1
|0.07
|Амарал Жоау
|1
|0.07
|Вельде Кристоффер
|1
|0.07
|Шимчак Филип
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|5
|0.33
|Пясецки Фабиан
|5
|0.33
|Иви Лопес
|5 (3)
|0.33
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.2
|Кун Патрик
|2
|0.13
|Сварнас Стратос
|1
|0.07
|Тудор Фран
|1
|0.07
|Гутковский Владислав
|1
|0.07
|Кочергин Владислав
|1
|0.07
|Сореску Деян
|1
|0.07
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Муравски Радослав
|2
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Скурась Михал
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Тудор Фран
|5
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Петрашек Томаш
|1
|1
|Кун Патрик
|2
|0
|Новак Бартош
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
1
11%
3
20%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
4
27%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
3
20%
5
20%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
3
20%
7
28%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
2
13%
7
28%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Лех 1:1 Краковия - Лех 0:0 Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2
Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ракув - Корона Кельце 1:0 Заглембе Сосновец - Ракув 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Ракув - Медзь 1:0
Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|15
|11
|2
|2
|26 - 10
|35
|2.
|Легия
|15
|8
|4
|3
|22 - 18
|28
|3.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|4.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Висла Плоцк
|15
|7
|4
|4
|27 - 17
|25
|6.
|Сталь Мелец
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|23
|7.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|8.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|17 - 11
|22
|9.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|10.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|11.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|12.
|Ягеллония
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|13.
|Заглембе Любин
|15
|4
|5
|6
|12 - 22
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|14
|4
|2
|8
|14 - 24
|14
|16.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|15 - 19
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|3.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|11.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7
|Ягеллония
|Нене III
|1 5