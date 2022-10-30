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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Манчестер Юнайтед
1:0
Перерыв
Вест Хэм
0'
36' Желтая карточка
Скамакка Джанлука
1:0
38' Гол
Рэшфорд Маркус

Ход матча

36'
 
Скамакка Джанлука
38'
Рэшфорд Маркус
(Эриксен Кристиан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 152
Манчестер Юнайтед 94.1% (143)
X 3.3% (5)
Вест Хэм 2.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вест Хэм
4.75
4.09
5.35
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
36
Эланга
Энтони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Роналду
Криштиану
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
12
Даунс
Флинн
22
Бенрахма
Саид
7
Скамакка
Джанлука
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

36 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
22 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
47.2%
8.4%
16 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:2
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
КC
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.84
1.71

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.41
0.47

Среднее время на гол

63
190

Всего голов

59
38

Голов в среднем за матч

1.64
1.06

Тотал матчей

0.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.25
Антони 3 0.25
Марсьяль Антони 2 (1) 0.17
Фернандеш Бруну 2 0.17
Санчо Джедон 2 0.17
Каземиро Карлос 1 0.08
Роналду Криштиану 1 0.08
Фред Сантос 1 0.08
Эриксен Кристиан 0 0
Шоу Люк 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.15
Скамакка Джанлука 2 0.15
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.15
Соучек Томаш 1 0.08
Райс Деклан 1 0.08
Бенрахма Саид 1 (1) 0.08
Зума Курт 1 0.08
Форнальс Пабло 1 0.08
Пакета Лукас 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 5 0
Фернандеш Бруну 4 0
Далот Диогу 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Шоу Люк 2 0
Фред Сантос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Антони 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

12
5
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
25%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
3
27%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 12 10 1 1 30 - 11 31
2. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Фулхэм Заявка 13 5 4 4 22 - 22 19
8. Брайтон Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
10. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
11. Брентфорд Заявка 13 3 6 4 19 - 22 15
12. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
13. Вест Хэм 0:1 Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
14. Борнмут Заявка 13 3 4 6 12 - 28 13
15. Лидс Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
16. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
19. Вулверхэмптон Заявка 13 2 4 7 6 - 19 10
20. Ноттингем Форест Заявка 13 2 3 8 8 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
9. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
11. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
12. Вест Хэм 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
15. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
16. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
17. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
13. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
14. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Фулхэм Рид Бобби 5
Брентфорд Тони Айвен 5
Ньюкасл Жоэлинтон 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, со счётом 1-0 в нём выигрывает "Манчестер Юнайтед". 
  • Фол, нарушение
    45'
    Люк Шоу проиграл позицию Джарроду Боуэну на левом фланге, поэтому вынужден был фолить, чтобы избежать контратаки. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 44'
    Роналду совершает рывок во вратарскую, Фернандеш выполняет подачу, но слишком высокую. Фабьянски завладевает игровым снарядом. 
  • 43'
    Крессуэлл подключается к атаке левым флангом и выполняет подачу, которую прерывает Роналду. Аут для футболистов "Вест Хэма". 
  • Фол, нарушение
    42'
    Бруну Фернандеш поборолся за мяч на чужой половине поля, но установить над ним контроль не смог, да ещё и правила нарушил. 
  • Угловой
    40'
    Ещё один угловой заработали "молотобойцы", но снова не смогли навязать борьбу на втором этаже. Пока в воздухе хозяева надёжны. 
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! РЭШФОРД!!! Эриксен навесил на дальнюю штангу с правого края штрафной, откуда результативно головой пробил Рэшфорд. 
  • Желтая карточка
    38'
    Скамакка нарушил правила на правом фланге, уложив на газон Маркуса Рэшфорда. Жёлтую карточку решил выписать арбитр. 
  • 37'
    Зума первым оказался на мяче после подачи с угла поля, но сделал скидку на Элангу, который ударом в касание не попал в цель. 
  • Угловой
    36'
    Райс надёжно играет в собственной штрафной, выбивая мяч за лицевую линию после прострела Шоу с левого фланга. 
  • Офсайд
    35'
    Мартинес забросил мяч в сторону штрафной на Эриксена, который набрал скорость, но ещё быстрее оказался Фабьянски, выбив игровой снаряд головой. А ещё Кристиан оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Люк Шоу нарушает правила на левом фланге, толкая в спину Джаррода Боуэна. 
  • 32'
    А теперь и хозяева отметились браком в передаче. Роналду добежал до штрафной площадки, а потом выполнил пас на Рэшфорда, который рывок не совершил. 
  • 31'
    Доусон выполнил передачу на правый фланг на Керера, но слишком сильно послал игровой снаряд, отправив его за лицевую линию. 
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    • 29'
      Тило Керер поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу, которая получилась слишком сильной - за пределы поля ушёл круглый. 
    • Офсайд
      28'
      Керер вошёл в штрафную площадку через центр и выполнил пас на правый край на Боуэна, который ударом в касание не переиграл Де Хеа, а перед этим залез в офсайд. 
    • 27'
      Саид Бенрахма совершил рывок по левому флангу после передачи из глубины поля, но до мяча не добрался, так как Де Хеа сыграл на опережение. 
    • Угловой
      26'
      С левого фланга "Вест Хэм" выполнил корнер, с которым разобрался Каземиро, выбив мяч из штрафной площадки. 
    • 25'
      Бруну Фернандеш получил мяч от Диогу Далота и сразу же пробил с дальней дистанции, попав в Деклана Райса. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Каземиро выполнил длинную передачу на Роналду, которая не получилась точной, но судья назначил штрафной в пользу хозяев, так как Даунс нарушил правила. 
    • 22'
      Мартинес ошибся в передаче на своей половине поля, а потом и Шоу выполнил неточный пас, но в обоих случаях гости быстро теряли мяч. 
    • 21'
      Кристиан Эриксен выполнил корнер, закрутив мяч в ворота, но Лукаш Фабьянски оказался к этому готов, выбив кулаками мяч из штрафной площади. 
    • Угловой
      20'
      Роналду получает мяч на левом краю штрафной, а потом выполняет подачу, попадает в соперника и зарабатывает угловой удар. 
    • 19'
      Саид Бенрахма стреляет с дальней дистанции и попадает в соперника, а потом и выстрел Джанлуки Скамакки блокируют хозяева. 
    • 18'
      Снова Маркус Рэшфорд оказался на острие атаки. На сей раз он пробил прямо в руки Фабьянски после подачи Далота с правого фланга. 
    • 16'
      Доусон потерял мяч на своей половине поля, после чего Рэшфорд вошёл в штрафную площадку и нанёс удар, который заблокировал Соучек. 
    • 15'
      Первый удар в створ состоялся. Его автором стал Криштиану Роналду, но переиграть Лукаша Фабьянски не получилось. 
    • 14'
      При помощи верховой передачи "Манчестер Юнайтед" решил провести атаку, но передача Эриксена на Фернандеша получилась слишком сильной. 
    • Травма, повреждение
      13'
      Главный арбитр ставит игру на паузу, так как на газоне оказывается Маркус Рэшфорд. Но повреждение несерьёзное, так как медицинская помощь не требуется. 
    • 11'
      Бенрахма опустился в оборону и отметился полезным действием. Сначала прервал передачу Каземиро, а потом выполнил пас Фабьянски. 
    • 10'
      Кристиан Эриксен увидел рывок Диогу Далота в штрафную площадку и выполнил передачу, которую прервал Курт Зума. 
    • 9'
      На скорости Бруну Фернандеш добрался до штрафной площадки по левому флангу, а потом выполнил передачу назад, так как вариантов для обострения не оказалось. 
    • 8'
      Энтони Эланга довёл дело до подачи с правого фланга, но слишком сильной она получилась. Мяч отправился за лицевую линию. 
    • 6'
      Хозяева чуть больше работают с игровым снарядом, но до опасных моментов дело не доводят, да и удар по воротам пока только один. 
    • 5'
      Первый удар по воротам "Вест Хэма" состоялся. Его автором стал Маркус Рэшфорд, но попасть в створ не получилось. Выше цели прошёл мяч. 
    • 4'
      Саид Бенрахма решил потревожить Де Хеа ударом с дальней дистанции, но мяч до ворот не дошёл, встретившись с защитником "Манчестер Юнайтед". 
    • Фол, нарушение
      3'
      Томаш Соучек при помощи фола остановил контратаку оппонента, но пока обошёлся без жёлтой карточки, а лишь устное предупреждение получил. 
    • 2'
      Первая атака осталась за гостями, но ничего опасного они не выжали, а лишь право на вбрасывание из-за боковой линии заработали. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    94.1% (143)
    Ничья
    3.3% (5)
    Вест Хэм
    2.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.75% (79)
    Меньше
    35.25% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    65.57% (80)
    Нет
    34.43% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    42.1% (64)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    15.8% (24)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    10.5% (16)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5.3% (8)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    2% (3)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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    Вест Хэм
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