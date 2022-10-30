Ещё один угловой заработали "молотобойцы", но снова не смогли навязать борьбу на втором этаже. Пока в воздухе хозяева надёжны.

Бруну Фернандеш поборолся за мяч на чужой половине поля, но установить над ним контроль не смог, да ещё и правила нарушил.

Крессуэлл подключается к атаке левым флангом и выполняет подачу, которую прерывает Роналду. Аут для футболистов "Вест Хэма".

Роналду совершает рывок во вратарскую, Фернандеш выполняет подачу, но слишком высокую. Фабьянски завладевает игровым снарядом.

Люк Шоу проиграл позицию Джарроду Боуэну на левом фланге, поэтому вынужден был фолить, чтобы избежать контратаки.

Завершается первый тайм, со счётом 1-0 в нём выигрывает "Манчестер Юнайтед".

Доусон выполнил передачу на правый фланг на Керера, но слишком сильно послал игровой снаряд, отправив его за лицевую линию.

А теперь и хозяева отметились браком в передаче. Роналду добежал до штрафной площадки, а потом выполнил пас на Рэшфорда, который рывок не совершил.

Мартинес забросил мяч в сторону штрафной на Эриксена, который набрал скорость, но ещё быстрее оказался Фабьянски, выбив игровой снаряд головой. А ещё Кристиан оказался в офсайде.

Райс надёжно играет в собственной штрафной, выбивая мяч за лицевую линию после прострела Шоу с левого фланга.

Зума первым оказался на мяче после подачи с угла поля, но сделал скидку на Элангу, который ударом в касание не попал в цель.

Саид Бенрахма стреляет с дальней дистанции и попадает в соперника, а потом и выстрел Джанлуки Скамакки блокируют хозяева.

Роналду получает мяч на левом краю штрафной, а потом выполняет подачу, попадает в соперника и зарабатывает угловой удар.

Кристиан Эриксен выполнил корнер, закрутив мяч в ворота, но Лукаш Фабьянски оказался к этому готов, выбив кулаками мяч из штрафной площади.

Мартинес ошибся в передаче на своей половине поля, а потом и Шоу выполнил неточный пас, но в обоих случаях гости быстро теряли мяч.

Каземиро выполнил длинную передачу на Роналду, которая не получилась точной, но судья назначил штрафной в пользу хозяев, так как Даунс нарушил правила.

Бруну Фернандеш получил мяч от Диогу Далота и сразу же пробил с дальней дистанции, попав в Деклана Райса.

С левого фланга "Вест Хэм" выполнил корнер, с которым разобрался Каземиро, выбив мяч из штрафной площадки.

Саид Бенрахма совершил рывок по левому флангу после передачи из глубины поля, но до мяча не добрался, так как Де Хеа сыграл на опережение.

Керер вошёл в штрафную площадку через центр и выполнил пас на правый край на Боуэна, который ударом в касание не переиграл Де Хеа, а перед этим залез в офсайд.

Тило Керер поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу, которая получилась слишком сильной - за пределы поля ушёл круглый.

18' Снова Маркус Рэшфорд оказался на острие атаки. На сей раз он пробил прямо в руки Фабьянски после подачи Далота с правого фланга.

16' Доусон потерял мяч на своей половине поля, после чего Рэшфорд вошёл в штрафную площадку и нанёс удар, который заблокировал Соучек.

15' Первый удар в створ состоялся. Его автором стал Криштиану Роналду, но переиграть Лукаша Фабьянски не получилось.

14' При помощи верховой передачи "Манчестер Юнайтед" решил провести атаку, но передача Эриксена на Фернандеша получилась слишком сильной.

13' Главный арбитр ставит игру на паузу, так как на газоне оказывается Маркус Рэшфорд. Но повреждение несерьёзное, так как медицинская помощь не требуется.

11' Бенрахма опустился в оборону и отметился полезным действием. Сначала прервал передачу Каземиро, а потом выполнил пас Фабьянски.

10' Кристиан Эриксен увидел рывок Диогу Далота в штрафную площадку и выполнил передачу, которую прервал Курт Зума.

9' На скорости Бруну Фернандеш добрался до штрафной площадки по левому флангу, а потом выполнил передачу назад, так как вариантов для обострения не оказалось.

8' Энтони Эланга довёл дело до подачи с правого фланга, но слишком сильной она получилась. Мяч отправился за лицевую линию.

6' Хозяева чуть больше работают с игровым снарядом, но до опасных моментов дело не доводят, да и удар по воротам пока только один.

5' Первый удар по воротам "Вест Хэма" состоялся. Его автором стал Маркус Рэшфорд, но попасть в створ не получилось. Выше цели прошёл мяч.

4' Саид Бенрахма решил потревожить Де Хеа ударом с дальней дистанции, но мяч до ворот не дошёл, встретившись с защитником "Манчестер Юнайтед".

3' Томаш Соучек при помощи фола остановил контратаку оппонента, но пока обошёлся без жёлтой карточки, а лишь устное предупреждение получил.

2' Первая атака осталась за гостями, но ничего опасного они не выжали, а лишь право на вбрасывание из-за боковой линии заработали.