Тур: 14. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Кавана Крис
Позже
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
36 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
22 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
47.2%
8.4%
16 побед 17 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.27
|Антони
|3
|0.27
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.18
|Фернандеш Бруну
|2
|0.18
|Санчо Джедон
|2
|0.18
|Каземиро Карлос
|1
|0.09
|Роналду Криштиану
|1
|0.09
|Фред Сантос
|1
|0.09
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|2
|0.17
|Скамакка Джанлука
|2
|0.17
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.17
|Соучек Томаш
|1
|0.08
|Райс Деклан
|1
|0.08
|Бенрахма Саид
|1 (1)
|0.08
|Зума Курт
|1
|0.08
|Форнальс Пабло
|1
|0.08
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Далот Диогу
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Шоу Люк
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Антони
|1
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
12
5
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
25%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
3
20%
2
17%
76-90
Пропущено
17
11
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
3
27%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 10
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|14.
|Борнмут
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 25
|13
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|17.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|21 - 24
|11
|18.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|19.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
91.3% (42)
Ничья
4.3% (2)
Вест Хэм
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.77% (30)
Меньше
30.23% (13)
Обе команды забьют
Да
74.42% (32)
Нет
25.58% (11)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
50% (23)
2:0 Манчестер Юнайтед
19.6% (9)
3:2 Манчестер Юнайтед
6.5% (3)
1:1 Ничья
4.3% (2)
1:0 Манчестер Юнайтед
4.3% (2)
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