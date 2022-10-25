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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 46
Манчестер Юнайтед 91.3% (42)
X 4.3% (2)
Вест Хэм 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вест Хэм
5.20
4.25
5.07
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

36 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
22 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
47.2%
8.4%
16 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:2
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
КC
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.27
Антони 3 0.27
Марсьяль Антони 2 (1) 0.18
Фернандеш Бруну 2 0.18
Санчо Джедон 2 0.18
Каземиро Карлос 1 0.09
Роналду Криштиану 1 0.09
Фред Сантос 1 0.09
Эриксен Кристиан 0 0
Шоу Люк 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.17
Скамакка Джанлука 2 0.17
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.17
Соучек Томаш 1 0.08
Райс Деклан 1 0.08
Бенрахма Саид 1 (1) 0.08
Зума Курт 1 0.08
Форнальс Пабло 1 0.08
Пакета Лукас 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 5 0
Фернандеш Бруну 4 0
Далот Диогу 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Шоу Люк 2 0
Фред Сантос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Антони 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

12
5
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
25%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
3
27%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ньюкасл Заявка 12 5 6 1 20 - 10 21
5. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
11. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
12. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
13. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
14. Борнмут Заявка 12 3 4 5 10 - 25 13
15. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
11. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 1 минуту.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Манчестер Юнайтед 91.3% (42)
    X 4.3% (2)
    Вест Хэм 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Вест Хэм
    5.20
    4.25
    5.07
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    91.3% (42)
    Ничья
    4.3% (2)
    Вест Хэм
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.77% (30)
    Меньше
    30.23% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    50% (23)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    19.6% (9)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    4.3% (2)
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    Вест Хэм
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