Тур: 15. Стадион: Краснодар.
0'
Бонусы букмекеров
80
Сорокин
Егор
16
Ленини
Пина
28
Алип
Нуралы
14
Кузяев
Далер
33
Сергеев
Иван
11
Клаудиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Сорокин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ленини ПинаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Попов ОмарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
11 КлаудиньоНападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Краснодар
Зенит
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Среднее время на гол
82
99
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
2.27
1.91
Среднее время на гол
39
47
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.68
1.41
Тотал матчей
0.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|9 (3)
|0.6
|Кордоба Джон
|4
|0.27
|Олусегун Олакунле
|4
|0.27
|Ахметов Ильзат
|2
|0.13
|Рамирес Кристиан
|2
|0.13
|Ионов Алексей
|2
|0.13
|Баньяц Михайло
|1
|0.07
|Кривцов Никита
|1
|0.07
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.07
|Кутовой Максим
|1
|0.07
|Батчи Жоау
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|11
|0.73
|Вендел Маркус
|7
|0.47
|Сергеев Иван
|6
|0.4
|Мостовой Андрей
|5
|0.33
|Кузяев Далер
|4 (1)
|0.27
|Мантуан Густаво
|3
|0.2
|Клаудиньо
|2
|0.13
|Барриос Вильмар
|1
|0.07
|Ловрен Деян
|1
|0.07
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.07
|Родригао де Соуза
|1
|0.07
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|3
|1
|Кривцов Никита
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Сперцян Эдуард
|3
|0
|Баньяц Михайло
|3
|0
|Сорокин Егор
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
5
31%
5
38%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
13
29
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
8%
6
21%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
4
31%
2
7%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
2
15%
9
31%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
29
42
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
2
7%
6
14%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
9
31%
7
17%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
6
21%
10
24%
76-90
Пропущено
18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
2
33%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1
Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|15
|11
|4
|0
|43 - 5
|37
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|4.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|6.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|28 - 34
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 31
|21
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Пари НН
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|18 - 27
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|18 - 28
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|7 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|8.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 3
|16
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|8.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Пари НН
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Зенит
Исход игры
Краснодар
15.4% (28)
Ничья
12.1% (22)
Зенит
72.5% (132)
Тотал 2.5
Больше
85.38% (111)
Меньше
14.62% (19)
Обе команды забьют
Да
90.77% (118)
Нет
9.23% (12)
Популярный счёт
1:2 Зенит
33.5% (61)
1:3 Зенит
16.5% (30)
0:2 Зенит
4.9% (9)
1:1 Ничья
3.8% (7)
2:2 Ничья
3.8% (7)
2:3 Зенит
2.7% (5)
2:1 Краснодар
2.2% (4)
3:1 Краснодар
1.1% (2)
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