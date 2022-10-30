Угловой на правом фланге заработали южане. Подача со стандарта последовала на ближнюю штангу, но там мяч головой удалось отбить невысокому Малкому.

В контратаке питерцы заработали свой очередной угловой на левом фланге. Разыграли его накоротке подопечные Сергея Семака, но атака в итоге закончилась потерей мяча.

Провели краснодарцы контратаку, которая получилась не особо быстрой, но всё же закончилась ударом по воротам - Рамирес заряжал издали, однако Кержаков всё видел и в падении забрал мяч намертво.

Большую часть второго тайма в середине тайма хозяйничают краснодарцы. "Быки" совсем не боятся чемпиона страны, стремясь играть первым номером, следуя своей философии футбола.

Сорокин в пылу борьбы вылетел за пределы поля, едва не сбив с ног своего тренера Александра Сторожука, однако тому удалось увернуться и избежать возможного повреждения.

Практически незаметен сегодня на поле Клаудиньо. Малком более активно перемещается по полю, стараясь вести свою команду за собой.

Кузяев получил мяч от Малкома, стоя спиной к чужим воротам на 11-метровой отметке, после чего скинул мяч на левый край на Клаудиньо, который мощно пробивал по воротам с правой ноги, но не попал в створ.

"Зенит" сейчас практически всем составом вынужден держать оборону. "Краснодар" контролирует мяч уверенно, но подходов к воротам Кержакова практически нет.

Ленини решил с дальней дистанции пальнуть по воротам гостей, но выстрел был недостаточно подготовленным, поэтому мяч полетел выше и правее цели.

Небольшой дождь начал накрапывать в Краснодаре. Вряд ли он будет создавать серьёзные неудобства футболистам, если, конечно, не начнёт усиливаться.

Многовато брака в первом тайме допускают обе команды при попытках обострения игры. Пока что "Зениту" не удаётся на поле подтвердить свой статус фаворита - игра идёт равная, практически без ворот.

Левым флангом продвинулись вперёд краснодарцы, после чего по высокой дуге выполнили подачу в штрафную площадку, но там мяч стал достаточно простой добычей для Кержакова, сработавшего на выходе.

Активно старается что-то подсказывать своим футболистам Александр Сторожук. Докричаться до подопечных очень непросто, учитывая заполненные трибуны, причём зрители ведут себя достаточно шумно.

Кордоба по центральной оси пытался продраться в чужую штрафную площадку, но сумели его остановить защитники, чисто выбившие мяч из-под ног форварда.

Многие болельщики и эксперты ждали от этого матча большого количества забитых голов, но пока что острыми моментами фактически даже не пахнет.

20' Ионов и Барриос немного повздорили между собой, не поделив мяч за пределами поля. Владимир Москалёв пока что мягко призвал футболистов к порядку.

19' Попытались запрессинговать сейчас краснодарцы на чужой половине поля соперников, но мяч попал в руку Ионова, поэтому судья дал свисток.

18' С правого фланга подача углового у питерцев пошла в центр штрафной площади, но там выше всех сумел выиграл Алип. Подбор остался за "Краснодаром".

17' Угловой на левом фланге заработали краснодарцы, стараниями Кордобы. Сперцян выполнил навес на дальнюю штангу, где Барриос под прессингом выбил мяч на другой угловой.

16' Малков снова решил с дальней дистанции пробить по воротам соперника, но снова получилось неточно, причём промах был больше, чем в первый раз.

15' Сперцян в контратаке затащил мяч на левый край штрафной площади, где пытался обыграть двух защитников "Зенита", но эта миссия оказалась невыполнимой.

14' Кайо решил мощно вынести мяч в поле, но в итоге попал в голову своему же одноклубнику Кривцову, которому теперь надо вызвать в помощь медиков, дабы они привели его в чувства.

13' Через центр попытались обострить игру питерцы через короткие передачи, но внимательно сработали защитники "Краснодара", не позволив никому выйти на ударную позицию.

12' Сергеев в середине поля получил болезненный наступ от Ленини. Неприятный эпизод, но Владимир Москалёв считает, что он не тянет на жёлтую карточку.