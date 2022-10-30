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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Краснодар
0:0
Первый тайм: 34'
Зенит
0'
Малком бьет выше ворот (видео). ...
Прогнозы 182
Краснодар 15.4% (28)
X 12.1% (22)
Зенит 72.5% (132)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Зенит
7.30
4.90
1.58
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
31
Кайо
Панталеао
80
Сорокин
Егор
6
Рамирес
Кристиан
88
Кривцов
Никита
16
Ленини
Пина
10
Сперцян
Эдуард
11
Ионов
Алексей
9
Кордоба
Джон
7
Ахметов
Ильзат
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
28
Алип
Нуралы
55
Родригао
де
Соуза
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вильмар
8
Вендел
Маркус
10
Малком
Филипе
33
Сергеев
Иван
11
Клаудиньо
Краснодар
4-3-3
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Краснодар
Зенит

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Среднее время на гол

82
99

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

2.27
1.91

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.68
1.41

Тотал матчей

0.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.6
Кордоба Джон 4 0.27
Олусегун Олакунле 4 0.27
Ахметов Ильзат 2 0.13
Рамирес Кристиан 2 0.13
Ионов Алексей 2 0.13
Баньяц Михайло 1 0.07
Кривцов Никита 1 0.07
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.07
Кутовой Максим 1 0.07
Батчи Жоау 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 11 0.73
Вендел Маркус 7 0.47
Сергеев Иван 6 0.4
Мостовой Андрей 5 0.33
Кузяев Далер 4 (1) 0.27
Мантуан Густаво 3 0.2
Клаудиньо 2 0.13
Барриос Вильмар 1 0.07
Ловрен Деян 1 0.07
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.07
Родригао де Соуза 1 0.07
Кассьерра Матео 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Ерохин Александр 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 3 1
Кривцов Никита 4 0
Ионов Алексей 3 0
Кордоба Джон 3 0
Сперцян Эдуард 3 0
Баньяц Михайло 3 0
Сорокин Егор 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Волков Сергей Евгеньевич 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Черников Александр 0 1
Рамирес Кристиан 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао де Соуза 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Кузяев Далер 1 0
Малком Филипе 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
5
31%
5
38%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

13
29
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
8%
6
21%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
4
31%
2
7%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
2
15%
9
31%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

29
42
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
2
7%
6
14%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
9
31%
7
17%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
6
21%
10
24%
76-90

Пропущено

18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
2
33%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1
Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 15 11 4 0 43 - 5 37
2. Спартак Москва Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
3. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
4. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар 0:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 15 6 3 6 24 - 31 21
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН Заявка 15 3 4 8 18 - 27 13
13. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
14. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 15 1 3 11 7 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6. Сочи Заявка 7 5 2 0 17 - 7 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар 0:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
12. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
13. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 8 4 4 0 13 - 3 16
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Пари НН Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    36'
    Кузяев получил мяч от Малкома, стоя спиной к чужим воротам на 11-метровой отметке, после чего скинул мяч на левый край на Клаудиньо, который мощно пробивал по воротам с правой ноги, но не попал в створ.
  • 35'
    Практически незаметен сегодня на поле Клаудиньо. Малком более активно перемещается по полю, стараясь вести свою команду за собой.
  • 34'
    Сорокин в пылу борьбы вылетел за пределы поля, едва не сбив с ног  своего тренера Александра Сторожука, однако тому удалось увернуться и избежать возможного повреждения.
  • 33'
    Большую часть второго тайма в середине тайма хозяйничают краснодарцы. "Быки" совсем не боятся чемпиона страны, стремясь играть первым номером, следуя своей философии футбола.
  • Опасный момент
    32'
    Провели краснодарцы контратаку, которая получилась не особо быстрой, но всё же закончилась ударом по воротам - Рамирес заряжал издали, однако Кержаков всё видел и в падении забрал мяч намертво.
  • Угловой
    31'
    В контратаке питерцы заработали свой очередной угловой на левом фланге. Разыграли его накоротке подопечные Сергея Семака, но атака в итоге закончилась потерей мяча.
  • Угловой
    30'
    Угловой на правом фланге заработали южане. Подача со стандарта последовала на ближнюю штангу, но там мяч головой удалось отбить невысокому Малкому.
  • 29'
    Многие болельщики и эксперты ждали от этого матча большого количества забитых голов, но пока что острыми моментами фактически даже не пахнет.
  • 27'
    Кордоба по центральной оси пытался продраться в чужую штрафную площадку, но сумели его остановить защитники, чисто выбившие мяч из-под ног форварда.
  • 26'
    Активно старается что-то подсказывать своим футболистам Александр Сторожук. Докричаться до подопечных очень непросто, учитывая заполненные трибуны, причём зрители ведут себя достаточно шумно.
  • 25'
    Левым флангом продвинулись вперёд краснодарцы, после чего по высокой дуге выполнили подачу в штрафную площадку, но там мяч стал достаточно простой добычей для Кержакова, сработавшего на выходе.
  • 24'
    Многовато брака в первом тайме допускают обе команды при попытках обострения игры. Пока что "Зениту" не удаётся на поле подтвердить свой статус фаворита - игра идёт равная, практически без ворот.
  • Дождь
    23'
    Небольшой дождь начал накрапывать в Краснодаре. Вряд ли он будет создавать серьёзные неудобства футболистам, если, конечно, не начнёт усиливаться.
  • 22'
    Ленини решил с дальней дистанции пальнуть по воротам гостей, но выстрел был недостаточно подготовленным, поэтому мяч полетел выше и правее цели.
  • 21'
    "Зенит" сейчас практически всем составом вынужден держать оборону. "Краснодар" контролирует мяч уверенно, но подходов к воротам Кержакова практически нет.
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    • Судья
      20'
      Ионов и Барриос немного повздорили между собой, не поделив мяч за пределами поля. Владимир Москалёв пока что мягко призвал футболистов к порядку.
    • Фол, нарушение
      19'
      Попытались запрессинговать сейчас краснодарцы на чужой половине поля соперников, но мяч попал в руку Ионова, поэтому судья дал свисток.
    • Угловой
      18'
      С правого фланга подача углового у питерцев пошла в центр штрафной площади, но там выше всех сумел выиграл Алип. Подбор остался за "Краснодаром".
    • Угловой
      17'
      Угловой на левом фланге заработали краснодарцы, стараниями Кордобы. Сперцян выполнил навес на дальнюю штангу, где Барриос под прессингом выбил мяч на другой угловой.
    • 16'
      Малков снова решил с дальней дистанции пробить по воротам соперника, но снова получилось неточно, причём промах был больше, чем в первый раз.
    • 15'
      Сперцян в контратаке затащил мяч на левый край штрафной площади, где пытался обыграть двух защитников "Зенита", но эта миссия оказалась невыполнимой.
    • Травма, повреждение
      14'
      Кайо решил мощно вынести мяч в поле, но в итоге попал в голову своему же одноклубнику Кривцову, которому теперь надо вызвать в помощь медиков, дабы они привели его в чувства.
    • 13'
      Через центр попытались обострить игру питерцы через короткие передачи, но внимательно сработали защитники "Краснодара", не позволив никому выйти на ударную позицию.
    • Фол, нарушение
      12'
      Сергеев в середине поля получил болезненный наступ от Ленини. Неприятный эпизод, но Владимир Москалёв считает, что он не тянет на жёлтую карточку.
    • 11'
      На правом фланге обострили игру хозяева поля, но подача в центр была выполнена слишком сильно - до мяча никто не добрался.
    • 10'
      Взяли мяч под свой контроль теперь "быки", также решив какое-то время попасоваться поперёк поля в средней зоне.
    • 9'
      С дальней дистанции свою пушку разрядил Малком. Получилось достаточно мощно, но мяч полетел метра на полтора выше ворот. Сафонов показал, что ситуацию он держит под контролем.
    • Угловой
      8'
      Включившийся в игру "Зенит" ещё один угловой на левом фланге заработал. Клаудиньо исполнил навес на ближнюю штангу, но там были только три игрока хозяев поля.
    • Угловой
      7'
      С левого фланга теперь угловой подали "сине-бело-голубые", но борьбу в воздухе снова сумели выиграть игроки "Краснодара".
    • Опасный момент
      6'
      Не лучшим образом была выполнена подача с углового. Но в атаке вторым темпом после подачи из глубины поля Сорокин едва не отметился автоголом, головой пробив рядом с левой "девяткой".
    • Опасный момент
      5'
      А вот и первую быструю атаку разогнал чемпион России по правому флангу, откуда Караваев выполнял прострельную передачу в штрафную площадку низом, но там Сорокину в падении удалось отбить мяч на угловой.
    • 4'
      Гости продолжают держать мяч на своей половине поля. Краснодарцы начинают по чуть-чуть подниматься выше в прессинг.
    • 3'
      Стартовые минуты матча проходят достаточно спокойно. Зенитовцы просто пасуются на своей половине поля, в то время как "быки" робко изображают видимость командного прессинга.
    • 2'
      Отличная атмосфера на стадионе "Краснодар", который почти полностью заполнен. При внимательном вглядывании в трибуны можно заменить некоторые пустые места, но можно предположить, что эти люди задержались в буфете.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Зенит

    Исход игры
    Краснодар
    15.4% (28)
    Ничья
    12.1% (22)
    Зенит
    72.5% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.38% (111)
    Меньше
    14.62% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    90.77% (118)
    Нет
    9.23% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    33.5% (61)
    1:3 Зенит
    16.5% (30)
    0:2 Зенит
    4.9% (9)
    1:1 Ничья
    3.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (7)
    2:3 Зенит
    2.7% (5)
    2:1 Краснодар
    2.2% (4)
    3:1 Краснодар
    1.1% (2)
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