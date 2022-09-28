Тур: 15. Стадион: Краснодар.
История личных встреч
Краснодар
Зенит
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|9 (3)
|0.64
|Кордоба Джон
|4
|0.29
|Олусегун Олакунле
|4
|0.29
|Ахметов Ильзат
|2
|0.14
|Рамирес Кристиан
|2
|0.14
|Ионов Алексей
|2
|0.14
|Баньяц Михайло
|1
|0.07
|Кривцов Никита
|1
|0.07
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.07
|Кутовой Максим
|1
|0.07
|Батчи Жоау
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|11
|0.79
|Вендел Маркус
|7
|0.5
|Сергеев Иван
|6
|0.43
|Мостовой Андрей
|5
|0.36
|Кузяев Далер
|4 (1)
|0.29
|Мантуан Густаво
|3
|0.21
|Клаудиньо
|2
|0.14
|Барриос Вильмар
|1
|0.07
|Ловрен Деян
|1
|0.07
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.07
|Родригао де Соуза
|1
|0.07
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|3
|1
|Кривцов Никита
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Сперцян Эдуард
|3
|0
|Баньяц Михайло
|3
|0
|Сорокин Егор
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
5
31%
5
38%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
13
29
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
8%
6
21%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
4
31%
2
7%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
2
15%
9
31%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
29
42
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
2
7%
6
14%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
9
31%
7
17%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
6
21%
10
24%
76-90
Пропущено
18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
2
33%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1
Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|28 - 15
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|24 - 33
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 24
|16
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|12.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 24
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Зенит
Исход игры
Краснодар
19.4% (12)
Ничья
9.7% (6)
Зенит
71% (44)
Тотал 2.5
Больше
88% (44)
Меньше
12% (6)
Обе команды забьют
Да
92% (46)
Нет
8% (4)
Популярный счёт
1:2 Зенит
46.8% (29)
1:3 Зенит
9.7% (6)
2:1 Краснодар
4.8% (3)
0:2 Зенит
4.8% (3)
3:1 Краснодар
3.2% (2)
1:1 Ничья
3.2% (2)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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