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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Зенит
Прогнозы 62
Краснодар 19.4% (12)
X 9.7% (6)
Зенит 71% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Зенит
6.95
5.00
1.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Зенит

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.64
Кордоба Джон 4 0.29
Олусегун Олакунле 4 0.29
Ахметов Ильзат 2 0.14
Рамирес Кристиан 2 0.14
Ионов Алексей 2 0.14
Баньяц Михайло 1 0.07
Кривцов Никита 1 0.07
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.07
Кутовой Максим 1 0.07
Батчи Жоау 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 11 0.79
Вендел Маркус 7 0.5
Сергеев Иван 6 0.43
Мостовой Андрей 5 0.36
Кузяев Далер 4 (1) 0.29
Мантуан Густаво 3 0.21
Клаудиньо 2 0.14
Барриос Вильмар 1 0.07
Ловрен Деян 1 0.07
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.07
Родригао де Соуза 1 0.07
Кассьерра Матео 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Ерохин Александр 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 3 1
Кривцов Никита 4 0
Ионов Алексей 3 0
Кордоба Джон 3 0
Сперцян Эдуард 3 0
Баньяц Михайло 3 0
Сорокин Егор 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Волков Сергей Евгеньевич 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Черников Александр 0 1
Рамирес Кристиан 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао де Соуза 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Кузяев Далер 1 0
Малком Филипе 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
5
31%
5
38%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

13
29
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
8%
6
21%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
4
31%
2
7%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
2
15%
9
31%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

29
42
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
2
7%
6
14%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
9
31%
7
17%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
6
21%
10
24%
76-90

Пропущено

18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
2
33%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1
Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 11 3 0 43 - 5 36
2. Спартак Москва Заявка 14 9 2 3 36 - 16 29
3. ЦСКА Москва Заявка 14 7 5 2 28 - 15 26
4. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Ахмат Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Динамо Москва Заявка 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Сочи Заявка 14 6 2 6 22 - 29 20
9. Оренбург Заявка 14 6 1 7 24 - 33 19
10. Урал Заявка 14 5 1 8 15 - 24 16
11. Крылья Советов Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
12. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
13. Факел Заявка 14 1 9 4 17 - 24 12
14. Локомотив Москва Заявка 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Химки Заявка 14 2 3 9 13 - 28 9
16. Торпедо Москва Заявка 14 1 3 10 7 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Оренбург Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
5. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
6. Спартак Москва Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9. Ахмат Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
7. ЦСКА Москва Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 62
    Краснодар 19.4% (12)
    X 9.7% (6)
    Зенит 71% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Зенит
    6.95
    5.00
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Краснодар - Зенит

    Исход игры
    Краснодар
    19.4% (12)
    Ничья
    9.7% (6)
    Зенит
    71% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    88% (44)
    Меньше
    12% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    92% (46)
    Нет
    8% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    46.8% (29)
    1:3 Зенит
    9.7% (6)
    2:1 Краснодар
    4.8% (3)
    0:2 Зенит
    4.8% (3)
    3:1 Краснодар
    3.2% (2)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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    Краснодар
    Зенит
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