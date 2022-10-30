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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Лацио
0:0
Первый тайм: 5'
Салернитана
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 122
Лацио 98.4% (120)
X 0.8% (1)
Салернитана 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Салернитана
7.00
5.00
7.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
5
Весино
Матиас
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
33
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
5
Данилюк
Флавиус
17
Фасио
Федерико
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
87
Кандрева
Антонио
18
Кулибали
Лассана
16
Радованович
Иван
99
Пёнтек
Кшиштоф
9
Бонаццоли
Федерико
Лацио
4-3-3
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (1) 0.5
Дзакканьи Маттиа 4 0.33
Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
Альберто Луис 3 0.25
Педро Родригес 2 0.17
Андерсон Фелипе 2 0.17
Весино Матиас 1 0.08
Романьоли Алессио 1 0.08
Марушич Адам 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 0.33
Маццокки Паскуале 2 0.17
Пёнтек Кшиштоф 2 (1) 0.17
Де Вильена Тонни 1 0.08
Бонаццоли Федерико 1 0.08
Ботхейм Эрик 1 0.08
Кандрева Антонио 1 0.08
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Катальди Данило 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Марушич Адам 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Фасио Федерико 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Радованович Иван 0 1
Сепе Луиджи 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
27%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
5
23%
1
8%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
7
32%
3
25%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
24%
31-45
1
17%
6
35%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2
Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0
Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
4. Лацио 0:0 Заявка 12 7 4 1 23 - 5 25
5. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
6. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
11. Салернитана 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
12. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
13. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
15. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
13. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
14. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Салернитана 0:0 Заявка 6 0 4 2 3 - 10 4
16. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Аталанта Хатебур Ханс 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 2'
      Лацио контролирует мяч.
    • 1'
      Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Салернитана начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лацио 98.4% (120)
    X 0.8% (1)
    Салернитана 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Салернитана
    7.00
    5.00
    7.05
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    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Салернитана

    Исход игры
    Лацио
    98.4% (120)
    Ничья
    0.8% (1)
    Салернитана
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (48)
    Меньше
    58.97% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    30.77% (36)
    Нет
    69.23% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    49.2% (60)
    2:1 Лацио
    21.3% (26)
    3:0 Лацио
    9% (11)
    1:0 Лацио
    7.4% (9)
    3:1 Лацио
    4.9% (6)
    4:1 Лацио
    1.6% (2)
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