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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Лацио
1:3
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
41' Гол
Дзакканьи Маттиа
1:1
51' Гол
Кандрева Антонио
56' Желтая карточка
Кулибали Лассана
1:2
68' Гол
Фасио Федерико
72' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
75' Желтая карточка
Марушич Адам
1:3
76' Гол
Диа Булайе
90' Желтая карточка
Сепе Луиджи
90' Желтая карточка
Диа Булайе
90' Желтая карточка
Канчельери Маттео
90'+7
1:3. Гол Булайе Диа (видео). Чем...
1:2. Гол Федерико Фасио (видео)....
1:1. Гол Антонио Кандревы (видео...
1:0. Гол Маттиа Дзакканьи (видео...
Удар в штангу Педро (видео). Че...

Ход матча

10'
 
Бронн Дилан
Дьомбер Норберт
41'
Дзакканьи Маттиа
(Альберто Луис)
1:0
51'
1:1
Кандрева Антонио
(Маццокки Паскуале)
56'
 
Кулибали Лассана
64'
Милинкович-Савич Сергей
Альберто Луис
 
64'
 
Диа Булайе
Бонаццоли Федерико
68'
1:2
Фасио Федерико
(Данилюк Флавиус)
72'
Милинкович-Савич Сергей
 
75'
Марушич Адам
 
76'
1:3
Диа Булайе
(Брадарич Домагой)
81'
Башич Тома
Катальди Данило
 
81'
Канчельери Маттео
Педро Родригес
 
82'
 
Ботхейм Эрик
Пёнтек Кшиштоф
82'
 
Бохинен Эмиль
Кулибали Лассана
83'
 
Де Вильена Тонни
Брадарич Домагой
87'
Хюсай Эльсейд
Марушич Адам
 
90'
 
Сепе Луиджи
90'
 
Диа Булайе
90'
Канчельери Маттео
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лацио 98.4% (120)
X 0.8% (1)
Салернитана 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
5
Весино
Матиас
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
33
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
5
Данилюк
Флавиус
17
Фасио
Федерико
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
87
Кандрева
Антонио
18
Кулибали
Лассана
16
Радованович
Иван
99
Пёнтек
Кшиштоф
9
Бонаццоли
Федерико
Лацио
4-3-3
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (1) 0.5
Дзакканьи Маттиа 5 0.42
Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
Альберто Луис 3 0.25
Педро Родригес 2 0.17
Андерсон Фелипе 2 0.17
Весино Матиас 1 0.08
Романьоли Алессио 1 0.08
Марушич Адам 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 5 0.42
Маццокки Паскуале 2 0.17
Кандрева Антонио 2 0.17
Пёнтек Кшиштоф 2 (1) 0.17
Де Вильена Тонни 1 0.08
Бонаццоли Федерико 1 0.08
Ботхейм Эрик 1 0.08
Фасио Федерико 1 0.08
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 5 0
Маурицио Сарри 4 0
Катальди Данило 3 0
Марушич Адам 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 4 0
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Фасио Федерико 1 1
Сепе Луиджи 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Радованович Иван 0 1
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Диа Булайе 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
27%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
5
22%
1
7%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
30%
4
27%
76-90

Пропущено

9
18
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
2
22%
6
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2
Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0
Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан 0:2 Заявка 12 8 2 2 24 - 13 26
4. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
5. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
6. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Торино 2:0 Заявка 12 5 2 5 12 - 13 17
10. Салернитана Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
11. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
12. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
13. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
15. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан 0:2 Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Торино 2:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 3 8
14. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
15. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
16. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан 0:2 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино 2:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
14. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
18. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Аталанта Хатебур Ханс 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лацио: 61%, Салернитана: 39%.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    96'
    Канчельери Маттео получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    96'
    Диа Булайе получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    96'
    Сепе Луиджи получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лацио 98.4% (120)
    X 0.8% (1)
    Салернитана 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч Лацио 1:3 Салернитана

    Исход игры
    Лацио
    98.4% (120)
    Ничья
    0.8% (1)
    Салернитана
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (48)
    Меньше
    58.97% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    30.77% (36)
    Нет
    69.23% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    49.2% (60)
    2:1 Лацио
    21.3% (26)
    3:0 Лацио
    9% (11)
    1:0 Лацио
    7.4% (9)
    3:1 Лацио
    4.9% (6)
    4:1 Лацио
    1.6% (2)
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