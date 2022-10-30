Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

43' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Г О О О О Л - Дзакканьи Маттиа забивает с левой ноги!

41' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Педро Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Салернитана

38' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Педро Родригес пробил чуть мимо штанги!

37' Весино Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Дзакканьи Маттиа нанес удар головой, но Луиджи Сепе спокойно отбил мяч.

33' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Пёнтек Кшиштоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Удар от ворот произведет Лацио

27' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Маццокки Паскуале навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Салернитана

24' Кандрева Антонио не смог попасть в створ ударом издали

22' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

17' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Маццокки Паскуале навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Брадарич Домагой из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

12' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Дьомбер Норберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Салернитана

8' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Фасио Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Салернитана

5' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Педро Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Лацио

1' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Салернитана начинает с центра поля