Тур: 12. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Манганьелло Джанлука
1:3
Конец матча
0'
1:0
41' ГолДзакканьи Маттиа
1:1
51' ГолКандрева Антонио
56' Желтая карточкаКулибали Лассана
1:2
68' ГолФасио Федерико
72' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
75' Желтая карточкаМарушич Адам
1:3
76' ГолДиа Булайе
90' Желтая карточкаСепе Луиджи
90' Желтая карточкаДиа Булайе
90' Желтая карточкаКанчельери Маттео
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
41'
51'
56'
68'
75'
76'
1:3
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
29 Диа БулайеНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Салернитана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (1)
|0.5
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0.42
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.25
|Альберто Луис
|3
|0.25
|Педро Родригес
|2
|0.17
|Андерсон Фелипе
|2
|0.17
|Весино Матиас
|1
|0.08
|Романьоли Алессио
|1
|0.08
|Марушич Адам
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|5
|0.42
|Маццокки Паскуале
|2
|0.17
|Кандрева Антонио
|2
|0.17
|Пёнтек Кшиштоф
|2 (1)
|0.17
|Де Вильена Тонни
|1
|0.08
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.08
|Ботхейм Эрик
|1
|0.08
|Фасио Федерико
|1
|0.08
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Марушич Адам
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|4
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Фасио Федерико
|1
|1
|Сепе Луиджи
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Радованович Иван
|0
|1
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
27%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Забито
23
15
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
5
22%
1
7%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
30%
4
27%
76-90
Пропущено
9
18
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
2
22%
6
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2
Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0
Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Аталанта
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|Милан
|0:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 10
|22
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|8.
|Удинезе
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|9.
|Торино
|2:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|13.
|Эмполи
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|14.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|15.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 15
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|0:2 Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Торино
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|16.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|2:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 4
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 1:3 Салернитана
Исход игры
Лацио
98.4% (120)
Ничья
0.8% (1)
Салернитана
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (48)
Меньше
58.97% (69)
Обе команды забьют
Да
30.77% (36)
Нет
69.23% (81)
Популярный счёт
2:0 Лацио
49.2% (60)
2:1 Лацио
21.3% (26)
3:0 Лацио
9% (11)
1:0 Лацио
7.4% (9)
3:1 Лацио
4.9% (6)
4:1 Лацио
1.6% (2)
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