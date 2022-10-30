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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 9.
Аполлон
0:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
11' Желтая карточка
Даушвили Муртаз
0:1
90' Пенальти
Маркиньос XXIII
90'+7
Аполлон
АПОЭЛ

История личных встреч

Аполлон
АПОЭЛ

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
56%
20 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 24 победы

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 14 ничьих 23 победы

59 матчей

35.6%
23.7%
40.7%
21 победа 14 ничьих 24 победы

Первый тайм

33.9%
42.4%
23.7%
20 побед 25 ничьих 14 побед

Второй тайм

22%
39%
39%
13 побед 23 ничьи 23 победы

История матчей

ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
К
1:2
К
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
2:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
0:4
С
1:2
К
0:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
1:2
ПД
1:0
К
1:1
К
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
С
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
2:0
К
1:1
ПД
0:5
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

36
35

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
79

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

1.68
1.14

Среднее время на гол

53
78

Всего голов

88
67

Голов в среднем за матч

1.49
1.14

Тотал матчей

0.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
45
Больше 76%
Меньше 24%
14
31
Больше 53%
Меньше 47%
28
13
Больше 22%
Меньше 78%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
57

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 3 0.33
Роберж Валентин 1 0.11
Жради Бассель 1 0.11
Хенти Эзекиэль 1 0.11
Антонио Владимиро 1 0.11
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.11
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 2 (1) 0.22
Креспо Хосе 1 0.11
Эфрем Георгиос 1 0.11
Сушич Матео 1 0.11
Блум Данни 1 0.11
Костадинов Георги 1 0.11
Донис Анастасиос 1 0.11
Сациас Яннис 1 0.11

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 0
Коль Исраэль 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Роберж Валентин 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 2 0
Шебаке Иссам 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Костадинов Георги 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0
Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0
АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 9 7 2 0 22 - 2 23
2. Арис Лимассол 8 6 0 2 18 - 6 18
3. АПОЭЛ 9 5 3 1 9 - 3 18
4. АЕК Ларнака 9 5 1 3 17 - 8 16
5. Аполлон 9 4 3 2 8 - 8 15
6. АЕЛ Лимаcсол 9 4 2 3 9 - 6 14
7. Неа Саламина 9 4 1 4 8 - 9 13
8. Анортосис 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Эносис 9 3 1 5 8 - 14 10
10. Кармиотисса 9 3 1 5 6 - 15 10
11. Омония 8 3 0 5 10 - 11 9
12. Докса Катокопия 8 2 1 5 4 - 12 7
13. Олимпиакос Никосия 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Акритас Хлоракас 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Арис Лимассол 5 3 0 2 11 - 6 9
4. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
5. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
7. АЕЛ Лимаcсол 4 2 0 2 3 - 3 6
8. Омония 3 2 0 1 7 - 4 6
9. Кармиотисса 5 2 0 3 4 - 6 6
10. АПОЭЛ 5 1 3 1 2 - 2 6
11. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Анортосис 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Акритас Хлоракас 5 1 0 4 2 - 12 3
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Арис Лимассол 3 3 0 0 7 - 0 9
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Неа Саламина 5 2 0 3 4 - 5 6
9. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
10. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
11. АЕК Ларнака 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Эносис 5 1 0 4 2 - 10 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
АЕК Ларнака Тричковски Иван 4
Омония Бруно V 4
Пафос Валакари Онни 4
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Яго Стив 1 3
Омония Кассама Морету 1 3
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 58'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Даушвили Муртаз получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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