Тур: 9.
Ход матча
11'
60'
90'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
Главный тренер: Катала Давид
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Аполлон
АПОЭЛ
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
56%
20 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 24 победы
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 14 ничьих 23 победы
59 матчей
35.6%
23.7%
40.7%
21 победа 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
33.9%
42.4%
23.7%
20 побед 25 ничьих 14 побед
Второй тайм
22%
39%
39%
13 побед 23 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
35
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
79
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
1.68
1.14
Среднее время на гол
53
78
Всего голов
88
67
Голов в среднем за матч
1.49
1.14
Тотал матчей
0.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
45
Больше 76%
Меньше 24%
14
31
Больше 53%
Меньше 47%
28
13
Больше 22%
Меньше 78%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
Среднее время на гол
60
79
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|3
|0.33
|Роберж Валентин
|1
|0.11
|Жради Бассель
|1
|0.11
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.11
|Антонио Владимиро
|1
|0.11
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.11
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|2 (1)
|0.22
|Креспо Хосе
|1
|0.11
|Эфрем Георгиос
|1
|0.11
|Сушич Матео
|1
|0.11
|Блум Данни
|1
|0.11
|Костадинов Георги
|1
|0.11
|Донис Анастасиос
|1
|0.11
|Сациас Яннис
|1
|0.11
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|3
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Роберж Валентин
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|2
|0
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0
Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0
АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Арис Лимассол
|8
|6
|0
|2
|18 - 6
|18
|3.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|9 - 3
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|Аполлон
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|2
|3
|9 - 6
|14
|7.
|Неа Саламина
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|8.
|Анортосис
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Эносис
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|10.
|Кармиотисса
|9
|3
|1
|5
|6 - 15
|10
|11.
|Омония
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|12.
|Докса Катокопия
|8
|2
|1
|5
|4 - 12
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Акритас Хлоракас
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Арис Лимассол
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|4.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|5.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|Омония
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|Кармиотисса
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|10.
|АПОЭЛ
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Анортосис
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|3
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Арис Лимассол
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Неа Саламина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|9.
|Кармиотисса
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Эносис
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|4
|Омония
|Бруно V
|4
|Пафос
|Валакари Онни
|4
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 3
|Омония
|Кассама Морету
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3