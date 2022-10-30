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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
АЕК
2:0
Второй тайм: 69'
ПАОК
0'
1:0
36' Гол
Гарсия Леви
41' Желтая карточка
Данташ Тьягу
52' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
56' Желтая карточка
Састре Хуан
2:0
61' Гол
Гачинович Мийат
63' Желтая карточка
Гачинович Мийат
64' Желтая карточка
Дуглас Гомес

Ход матча

36'
Гарсия Леви
(Элиассон Никлас)
1:0
41'
 
Данташ Тьягу
52'
 
Оливейра Нелсон
56'
 
Састре Хуан
61'
Гачинович Мийат
(Элиассон Никлас)
2:0
63'
Гачинович Мийат
 
64'
 
Дуглас Гомес
66'
 
Шваб Штефан
Данташ Тьягу
66'
 
Эль-Каддури Омар
Куртич Ясмин
67'
 
Бисесвар Диего
Нарей Халед

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАОК
5.60
6.00
6.10
Все Коэффициенты
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
3
Мохаммади
Милад
19
Элиассон
Никлас
4
Шимански
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
8
Дуглас
Гомес
65
Константелиас
Янис
9
Оливейра
Нелсон
АЕК
4-3-1-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ПАОК

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.3%
48.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 20 побед

54 матча

33.3%
24.1%
42.6%
18 побед 13 ничьих 23 победы

Первый тайм

29.6%
51.9%
18.5%
16 побед 28 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
38.9%
37%
13 побед 21 ничья 20 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.12
0.86

Среднее время на гол

80
105

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.21
0.62

Среднее время на гол

74
146

Всего голов

63
40

Голов в среднем за матч

1.17
0.74

Тотал матчей

0.5
48
Больше 89%
Меньше 11%
6
31
Больше 57%
Меньше 43%
23
18
Больше 33%
Меньше 67%
36
6
Больше 11%
Меньше 89%
48

Среднее время на гол

77
121

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 6 (1) 0.6
Араужо Серхио 3 0.3
Гачинович Мийат 3 0.3
Пинеда Орбелин 3 0.3
Амрабат Нордин 2 (1) 0.2
Шимански Дамиан 1 0.1
Мукуди Ароль 1 0.1
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 4 0.4
Куртич Ясмин 3 (2) 0.3
Оливейра Нелсон 2 0.2
Брэндон Льямас 1 0.1
Виейринья 0 0
Живкович Андрия 0 0
Дуглас Гомес 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинеда Орбелин 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Элиассон Никлас 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Рота Лазарос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 1 1
Оливейра Нелсон 2 0
Котарски Доминик 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Живкович Живко 0 1
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Живкович Андрия 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Састре Хуан 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
6%
3
30%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
6
35%
1
10%
61-75
2
12%
3
30%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2
АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3
ПАОК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2
ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 2:0 10 8 0 2 19 - 4 24
3. Волос 10 6 2 2 17 - 13 20
4. Олимпиакос 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 0:2 10 4 4 2 11 - 10 16
6. Арис Салоники 0:0 10 4 2 4 10 - 10 14
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Астерас 9 1 6 2 8 - 9 9
10. Ламия 10 1 5 4 3 - 10 8
11. ОФИ 0:0 10 1 4 5 7 - 14 7
12. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
13. Левадиакос 10 1 3 6 6 - 14 6
14. Ионикос 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
3. АЕК 2:0 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Арис Салоники 0:0 6 3 2 1 7 - 4 11
5. ПАОК 0:2 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
12. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
13. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
14. ОФИ 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 2:0 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 0:2 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 0:0 5 1 2 2 4 - 7 5
8. Астерас 5 0 4 1 6 - 7 4
9. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
10. Арис Салоники 0:0 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Волос Делетич Милош 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Данташ Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Гарсия Леви бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАОК
5.60
6.00
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 2:0 ПАОК онлайн

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