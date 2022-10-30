Тур: 10. Стадион: OPAP Arena.
0'
1:0
36' ГолГарсия Леви
41' Желтая карточкаДанташ Тьягу
52' Желтая карточкаОливейра Нелсон
56' Желтая карточкаСастре Хуан
2:0
61' ГолГачинович Мийат
63' Желтая карточкаГачинович Мийат
64' Желтая карточкаДуглас Гомес
Ход матча
36'
1:0
41'
52'
56'
61'
63'
64'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
АЕК
ПАОК
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.3%
48.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 20 побед
54 матча
33.3%
24.1%
42.6%
18 побед 13 ничьих 23 победы
Первый тайм
29.6%
51.9%
18.5%
16 побед 28 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.1%
38.9%
37%
13 побед 21 ничья 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.12
0.86
Среднее время на гол
80
105
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.21
0.62
Среднее время на гол
74
146
Всего голов
63
40
Голов в среднем за матч
1.17
0.74
Тотал матчей
0.5
48
Больше 89%
Меньше 11%
6
31
Больше 57%
Меньше 43%
23
18
Больше 33%
Меньше 67%
36
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
Среднее время на гол
77
121
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|6 (1)
|0.6
|Араужо Серхио
|3
|0.3
|Гачинович Мийат
|3
|0.3
|Пинеда Орбелин
|3
|0.3
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.2
|Шимански Дамиан
|1
|0.1
|Мукуди Ароль
|1
|0.1
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Вида Домагой
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|4
|0.4
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.3
|Оливейра Нелсон
|2
|0.2
|Брэндон Льямас
|1
|0.1
|Виейринья
|0
|0
|Живкович Андрия
|0
|0
|Дуглас Гомес
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинеда Орбелин
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|1
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Данташ Тьягу
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
6%
3
30%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
6
35%
1
10%
61-75
2
12%
3
30%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2
АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3
ПАОК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2
ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|2:0
|10
|8
|0
|2
|19 - 4
|24
|3.
|Волос
|10
|6
|2
|2
|17 - 13
|20
|4.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|ПАОК
|0:2
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|6.
|Арис Салоники
|0:0
|10
|4
|2
|4
|10 - 10
|14
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Астерас
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Ламия
|10
|1
|5
|4
|3 - 10
|8
|11.
|ОФИ
|0:0
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|12.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|13.
|Левадиакос
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|14.
|Ионикос
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|АЕК
|2:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|ПАОК
|0:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|ОФИ
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|2:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|0:2
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|8.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|10.
|Арис Салоники
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4