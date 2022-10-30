Тур: 15. Стадион: King Power at Den Dreef.
Ход матча
42'
0:1
47'
55'
25
Патрис
Луи
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
АХ Лёвен
Гент
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
14 матчей
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.43
0.86
Среднее время на гол
210
105
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.57
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Тотал матчей
1.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|8 (1)
|0.53
|Мертенс Матье
|3
|0.2
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.2
|Торстейнссон Йон
|3
|0.2
|Nachon Nsingi
|2
|0.13
|Патрис Луи
|1
|0.07
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.07
|Кийине Софиан
|1
|0.07
|Де Норре Каспер
|1
|0.07
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|8 (2)
|0.53
|Хон Хён-Сок
|4
|0.27
|Депуатр Лоран
|3
|0.2
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.13
|Кумс Свен
|1
|0.07
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.07
|Самуаз Матисс
|1
|0.07
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.07
|Марре Сулейман
|1
|0.07
|Тиссудали Тарик
|1
|0.07
|Фортуна Нуриу
|1
|0.07
|Лемайич Дарко
|1
|0.07
|Салах Ибрагим
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Мендиль Хамза
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|Nachon Nsingi
|1
|1
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|1
|Марре Сулейман
|4
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
1
9%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
3
38%
76-90
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
5
29%
29%
4
31%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
Забито
24
24
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
8%
2
8%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
4
17%
5
21%
46-60
6
25%
6
25%
61-75
6
25%
3
13%
76-90
Пропущено
22
18
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
14%
5
28%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
27%
3
17%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
5
23%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0
Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|15
|13
|1
|1
|39 - 14
|40
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|32 - 16
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|5.
|Гент
|1:0
|15
|8
|2
|5
|26 - 17
|26
|6.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|7.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|8.
|АХ Лёвен
|0:1
|15
|6
|3
|6
|23 - 24
|21
|9.
|Сент-Трейден
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Андерлехт
|14
|6
|1
|7
|26 - 21
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|12.
|Мехелен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|13.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|14.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|Эйпен
|15
|4
|0
|11
|17 - 33
|12
|16.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|17.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|2
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|7.
|Гент
|1:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|9.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|10.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|АХ Лёвен
|0:1
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|12.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|13.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|0
|1
|6
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Гент
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|5.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|7.
|АХ Лёвен
|0:1
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|8.
|Сент-Трейден
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|11.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
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|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|8 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|8
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5