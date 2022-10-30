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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
АХ Лёвен
1:1
Конец матча
Гент
0'
0:1
42' Гол
Кейперс Уго
47' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
55' Желтая карточка
Малинов Кристиян
71' Желтая карточка
Кумс Свен
1:1
73' Пенальти
Гонсалес Марио
80' Желтая карточка
Мертенс Матье
80' Желтая карточка
Хёуге Йенс
81' Желтая карточка
Де Норре Каспер
88' Желтая карточка
Mandela Keita
89' Желтая карточка
Годо Бруно
90' Желтая карточка
Мендиль Хамза
90'+6
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
15
Уэдраого
Дилан
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
13
Кийине
Софиан
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
1
Нарди
Поль
31
Годо
Бруно
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
25
Фортуна
Нуриу
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
17
Юльсагер
Эндрю
11
Кейперс
Уго
7
Хон
Хён-Сок
АХ Лёвен
4-4-1-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Гент

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПДА
5:0
ПДА
0:1
ПДА
0:3
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:2
ЛЖ
2:0
КБ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.43
0.86

Среднее время на гол

210
105

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.57
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Тотал матчей

1.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 9 (2) 0.6
Мертенс Матье 3 0.2
Аль-Тамари Мусса 3 0.2
Торстейнссон Йон 3 0.2
Nachon Nsingi 2 0.13
Патрис Луи 1 0.07
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.07
Кийине Софиан 1 0.07
Де Норре Каспер 1 0.07
Малинов Кристиян 0 0
Мендиль Хамза 0 0
Уэдраого Дилан 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 8 (2) 0.53
Хон Хён-Сок 4 0.27
Депуатр Лоран 3 0.2
Торунарига Джордан 2 (1) 0.13
Кумс Свен 1 0.07
Юльсагер Эндрю 1 0.07
Самуаз Матисс 1 0.07
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.07
Марре Сулейман 1 0.07
Тиссудали Тарик 1 0.07
Фортуна Нуриу 1 0.07
Лемайич Дарко 1 0.07
Салах Ибрагим 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 0
Мендиль Хамза 5 0
Мертенс Матье 4 0
Патрис Луи 4 0
Торстейнссон Йон 3 0
Nachon Nsingi 1 1
Уэдраого Дилан 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Рикка Федерико 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Кийине Софиан 1 0
Mandela Keita 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 1
Годо Бруно 4 0
Марре Сулейман 4 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Кумс Свен 1 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
27%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
5
29%
29%
4
31%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
30%
76-90

Забито

25
25
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
8%
2
8%
1-15
4
16%
4
16%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
7
28%
6
24%
61-75
6
24%
3
12%
76-90

Пропущено

23
19
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
13%
5
26%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
7
30%
3
16%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0
Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 15 13 1 1 39 - 14 40
2. Антверпен 0:1 15 11 0 4 28 - 15 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 10 2 3 31 - 19 32
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 15 7 3 5 26 - 18 24
7. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 24 - 24 22
9. Сент-Трейден 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Шарлеруа 1:0 15 6 1 8 21 - 25 19
11. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
12. Серкль Брюгге 15 5 4 6 21 - 23 19
13. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 15 4 0 11 17 - 33 12
16. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
17. Зульте-Варегем 15 3 2 10 16 - 33 11
18. Серен Юнайтед 15 3 2 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 1 0 21 - 7 22
2. Антверпен 0:1 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
7. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
8. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Шарлеруа 1:0 8 3 1 4 12 - 14 10
12. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 7 0 1 6 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 0:1 7 4 0 3 8 - 7 12
5. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
7. Сент-Трейден 8 3 3 2 8 - 8 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Шарлеруа 1:0 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Генк Онуачу Пол 8
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Кейперс Уго бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АХ Лёвен 1:1 Гент онлайн

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