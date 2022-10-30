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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Каса Пиа
0:0
Перерыв
Риу Аве
0'
27' Желтая карточка
Тайра Альфонсу
41' Желтая карточка
Сантос Адерлан

Ход матча

26'
 
Руиз Леонардо
Якубу Абдул-Азиз
27'
Тайра Альфонсу
 
41'
 
Сантос Адерлан
Прогнозы 118
Каса Пиа 51.7% (61)
X 28.8% (34)
Риу Аве 19.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пиа
Ничья
Риу Аве
3.95
3.38
4.10
Все Коэффициенты
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
13
Фернандеш
Вашку
15
Варела
Фернанду
42
Соарес
Лукас
8
Нето Анжело
27
Тайра
Альфонсу
5
Leonardo
Lelo
14
Кунимото
Такахиро
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
7
Годвин
Савиур
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
15
Баэса
Мигель
6
Родригеш
Гонсалу
30
Самарис
Андреас
22
Боатенг
Эммануль
II
19
Якубу
Абдул-Азиз
Каса Пиа
3-4-3
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Каса Пиа
Риу Аве

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП2
1:0
ЛП2
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.27
Годвин Савиур 2 0.18
Кунимото Такахиро 1 0.09
Leonardo Lelo 1 (1) 0.09
Мартинс Рафаэл VI 1 0.09
Нето Анжело 1 0.09
Leonardo Bolgado 1 0.09
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Соарес Лукас 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 5 0.45
Боатенг Эммануль II 3 0.27
Родригеш Гонсалу 2 0.18
Амарал Педру 1 0.09
Коштинья 1 0.09
Fabio Ronaldo 1 0.09
Руиз Леонардо 1 0.09
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0

Карточки

Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 5 0
Золотич Нермин 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 3 0
Фернандеш Вашку 3 0
Кунимото Такахиро 3 0
Нето Анжело 3 0
Батишта Рикарду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Годвин Савиур 2 0
Этеки Ян 2 0
Вито 1 0
Ромариу 1 0
Мартинс Рафаэл VI 1 0
Leonardo Bolgado 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Ferreira2 3 1
Амарал Педру 4 0
Родригеш Гонсалу 2 1
Коштинья 3 0
Патрик II 2 0
Гомеш Витор 2 0
Витор Пауло 2 0
Идрисси Амин 2 0
Панталон Ренато 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Fabio Ronaldo 2 0
Руиз Леонардо 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Жока 1 0
Перейра Андре 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
5
31%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пиа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2
Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0 Академика - Каса Пиа 0:2
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0
Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Порту 11 7 2 2 23 - 8 23
3. Брага 10 7 1 2 26 - 10 22
4. Спортинг Л 11 6 1 4 21 - 14 19
5. Каса Пиа 0:0 11 5 3 3 10 - 8 18
6. Витория Гимарайнш 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Боавишта 11 5 2 4 13 - 18 17
8. Эшторил 11 4 4 3 12 - 10 16
9. Портимоненсе 11 5 1 5 9 - 11 16
10. Арока 11 4 4 3 13 - 18 16
11. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
12. Риу Аве 0:0 11 3 4 4 14 - 17 13
13. Визела 11 3 3 5 9 - 12 12
14. Фамаликан 10 3 1 6 8 - 13 10
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 10 2 3 5 9 - 15 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 11 0 2 9 7 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Спортинг Л 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
5. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
7. Витория Гимарайнш 5 3 1 1 5 - 3 10
8. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
9. Риу Аве 0:0 5 3 0 2 7 - 5 9
10. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Каса Пиа 0:0 6 2 2 2 3 - 2 8
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Визела 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
2. Брага 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Каса Пиа 0:0 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
7. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Боавишта 5 2 0 3 5 - 10 6
11. Портимоненсе 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Арока 5 1 3 1 4 - 7 6
13. Риу Аве 0:0 6 0 4 2 7 - 12 4
14. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Порту Тареми Мехди 5 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы 118
Каса Пиа 51.7% (61)
X 28.8% (34)
Риу Аве 19.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пиа
Ничья
Риу Аве
3.95
3.38
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Каса Пиа 0:0 Риу Аве онлайн

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Прогнозы на матч Каса Пиа 0:0 Риу Аве

Исход игры
Каса Пиа
51.7% (61)
Ничья
28.8% (34)
Риу Аве
19.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
1:0 Каса Пиа
30.5% (36)
1:1 Ничья
25.4% (30)
2:1 Каса Пиа
18.6% (22)
0:1 Риу Аве
8.5% (10)
1:2 Риу Аве
6.8% (8)
0:2 Риу Аве
1.7% (2)
2:0 Каса Пиа
1.7% (2)
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