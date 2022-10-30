Тур: 11. Стадион: Estadio Pina Manique.
Ход матча
27'
41'
42
Соарес
Лукас
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
15
Баэса
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
10 Пинту ДиогуПолузащитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
-
-
-
16 Cuca
-
23 Leo Natel
-
-
Главный тренер: Filipe Martins
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Joao GracaПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Каса Пиа
Риу Аве
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.27
|Годвин Савиур
|2
|0.18
|Кунимото Такахиро
|1
|0.09
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.09
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0.09
|Нето Анжело
|1
|0.09
|Leonardo Bolgado
|1
|0.09
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|5
|0.45
|Боатенг Эммануль II
|3
|0.27
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.18
|Амарал Педру
|1
|0.09
|Коштинья
|1
|0.09
|Fabio Ronaldo
|1
|0.09
|Руиз Леонардо
|1
|0.09
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Карточки
Каса Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|5
|0
|Золотич Нермин
|2
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Кунимото Такахиро
|3
|0
|Нето Анжело
|3
|0
|Батишта Рикарду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Годвин Савиур
|2
|0
|Этеки Ян
|2
|0
|Вито
|1
|0
|Ромариу
|1
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0
|Leonardo Bolgado
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Ferreira2
|3
|1
|Амарал Педру
|4
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|1
|Коштинья
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Гомеш Витор
|2
|0
|Витор Пауло
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Панталон Ренато
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Fabio Ronaldo
|2
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
5
31%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пиа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2
Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0 Академика - Каса Пиа 0:2
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0
Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29 - 5
|31
|2.
|Порту
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|3.
|Брага
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|4.
|Спортинг Л
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|5.
|Каса Пиа
|0:0
|11
|5
|3
|3
|10 - 8
|18
|6.
|Витория Гимарайнш
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Боавишта
|11
|5
|2
|4
|13 - 18
|17
|8.
|Эшторил
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|9.
|Портимоненсе
|11
|5
|1
|5
|9 - 11
|16
|10.
|Арока
|11
|4
|4
|3
|13 - 18
|16
|11.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|12.
|Риу Аве
|0:0
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|13.
|Визела
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|14.
|Фамаликан
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|18.
|Пасуш де Феррейра
|11
|0
|2
|9
|7 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Спортинг Л
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Боавишта
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|5.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|7.
|Витория Гимарайнш
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|9.
|Риу Аве
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Каса Пиа
|0:0
|6
|2
|2
|2
|3 - 2
|8
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Визела
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|Брага
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Каса Пиа
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|7.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Боавишта
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Портимоненсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Арока
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|13.
|Риу Аве
|0:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|14.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|6
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
Прогнозы на матч Каса Пиа 0:0 Риу Аве
Исход игры
Каса Пиа
51.7% (61)
Ничья
28.8% (34)
Риу Аве
19.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
1:0 Каса Пиа
30.5% (36)
1:1 Ничья
25.4% (30)
2:1 Каса Пиа
18.6% (22)
0:1 Риу Аве
8.5% (10)
1:2 Риу Аве
6.8% (8)
0:2 Риу Аве
1.7% (2)
2:0 Каса Пиа
1.7% (2)
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