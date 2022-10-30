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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Арис Салоники
1:1
Конец матча
ОФИ
0'
40' Желтая карточка
Диуссе Ассан
42' Желтая карточка
Тораль Хон
0:1
49' Гол
Тораль Хон
1:1
57' Гол
Грэй Андре
79' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
81' Желтая карточка
Балояннис Константинос
88' Желтая карточка
Джу Месаке
90'+6
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
6
Дабо
Брайан
13
Этебо
Огенекаро
10
Матео
Гарсия
19
Гарсия
Мануэль
II
7
Мансини
Даниэль
9
Грэй
Андре
35
Мандас
Христос
2
Ларссон
Эрик
15
Диамантис
Апостолос
14
Вурос
Праксителис
38
Балояннис
Константинос
23
Переа
Луис
III
29
Мельядо
Мигель
21
Тораль
Хон
5
Диуссе
Ассан
7
Джу
Месаке
9
Герреро
Мигель
Арис Салоники
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
ОФИ

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

26 матчей

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
К
0:2
С
1:1
К
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
1:2
ФЛ
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
1:1
ФЛ
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.46
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

0.92
0.42

Среднее время на гол

97
216

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.19
0.73

Тотал матчей

0.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

75
123

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Андре 4 0.4
Мансини Даниэль 3 0.3
Пальма Луис 2 0.2
Жервиньо Куасси 1 0.1
М'баката Салем 1 0.1
Гарсия Мануэль II 0 0
Одубаджо Мозес 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.2
Диамантис Апостолос 2 0.2
Нейра Хуан 1 0.1
Диуссе Ассан 1 0.1
Балояннис Константинос 1 0.1
Герреро Мигель 0 0
Ларссон Эрик 0 0
Тораринссон Гудмундур 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабо Брайан 3 1
Дукуре Шейк III 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Матео Гарсия 1 1
Итурбе Хуан 2 0
Шейх Пап 2 0
Пальма Луис 0 1
Брабец Якуб 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хулиан Диас 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Этебо Огенекаро 1 0
Мазику Брэдли 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Вурос Праксителис 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Нуха Дико 2 0
Маринакис Никос 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораль Хон 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Джу Месаке 1 0
Герреро Мигель 1 0
Диамантис Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2
ОФИ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2
Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 10 8 0 2 19 - 4 24
3. Волос 10 6 2 2 17 - 13 20
4. Олимпиакос 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 10 4 4 2 11 - 10 16
6. Арис Салоники 10 4 2 4 11 - 11 14
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Астерас 9 1 6 2 8 - 9 9
10. Ламия 10 1 5 4 3 - 10 8
11. ОФИ 10 1 4 5 8 - 15 7
12. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
13. Левадиакос 10 1 3 6 6 - 14 6
14. Ионикос 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
3. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Арис Салоники 6 3 2 1 8 - 5 11
5. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
12. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
13. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
14. ОФИ 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Астерас 5 0 4 1 6 - 7 4
9. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
10. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Волос Делетич Милош 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Тораль Хон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Диуссе Ассан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Матео Гарсия бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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