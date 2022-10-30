Тур: 10. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаДиуссе Ассан
42' Желтая карточкаТораль Хон
0:1
49' ГолТораль Хон
1:1
57' ГолГрэй Андре
79' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
81' Желтая карточкаБалояннис Константинос
88' Желтая карточкаДжу Месаке
90'+6
Ход матча
40'
42'
49'
0:1
57'
1:1
79'
85'
88'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Пардью Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Арис Салоники
ОФИ
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
26 матчей
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.46
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
0.92
0.42
Среднее время на гол
97
216
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.19
0.73
Тотал матчей
0.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
75
123
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Андре
|4
|0.4
|Мансини Даниэль
|3
|0.3
|Пальма Луис
|2
|0.2
|Жервиньо Куасси
|1
|0.1
|М'баката Салем
|1
|0.1
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|2
|0.2
|Диамантис Апостолос
|2
|0.2
|Нейра Хуан
|1
|0.1
|Диуссе Ассан
|1
|0.1
|Балояннис Константинос
|1
|0.1
|Герреро Мигель
|0
|0
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабо Брайан
|3
|1
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Матео Гарсия
|1
|1
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Этебо Огенекаро
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|4
|1
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Балояннис Константинос
|3
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Диуссе Ассан
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Джу Месаке
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2
ОФИ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2
Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|10
|8
|0
|2
|19 - 4
|24
|3.
|Волос
|10
|6
|2
|2
|17 - 13
|20
|4.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|ПАОК
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|6.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Астерас
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Ламия
|10
|1
|5
|4
|3 - 10
|8
|11.
|ОФИ
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|12.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|13.
|Левадиакос
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|14.
|Ионикос
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|ОФИ
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|10.
|Арис Салоники
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4